A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

L’Oroscopo complessivo del mese di Dicembre 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita in Scorpione dal 11° al 17°. Saturno il 20 Dicembre esce dalla terza Decade del Sagittario ed entra in Capricorno. Urano retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 25° R al 24° R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Seconda Decade (tra il 18° ed il 16°). Mercurio transita nel segno del Sagittario dal 28° al 17°, in retrogradazione dal 4 al 23 Dicembre tra la Terza e la Seconda Decade. Venere di transito nel segno della Sagittario poi entra nel Segno del Capricorno il 25 Dicembre 2017 (il 30.12.2017 al 6° del Capricorno). Marte transita nel Segno della Bilancia tra il 24° ed il 30° fino al 9 Dicembre per poi entrare nel segno dello Scorpione (il 30.12.2017 al 13° dello Scorpione). Nettuno nei Pesci diviene diretto il 22 Novembre (11° 29″D). La Luna Nera di transito nella Prima Decade del Segno del Capricorno. Luna Piena in Gemelli tra il 4 ed il 5 Dicembre.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 Dicembre

ARIETE: 8 e 1/2



Venere e Mercurio in trigono per i nati tra la seconda e la terza decade. Incontri sentimentali con persone probabilmente più giovani. Realizzazione di un’attività creativa. Guadagni. Momento decisivo per i nati della terza decade. In questi giorni si decide il futuro dei prossimi anni. Sbalzi umorali tra il 19 ed il 21.

TORO: 7 e 1/2

Tra il 19 ed il 20 potrete avvantaggiarvi grazie ad un inaspettato recupero delle vostre forze. Grazie ad una maggiorazione del vostro intuito riuscite a comprendere con maggiore intensità ogni cosa. I nati della seconda decade devono focalizzarsi maggiormente su quello che gli sta effettivamente a cuore. Gelosie ed Eros alle stelle. Canalizzatevi verso un obiettivo.

GEMELLI: 7 e 1/2

Dal 20 dicembre in poi Saturno lascia i nati della terza decade, e per sette anni non ne sentirete più parlare in maniera forte. Fate quello che deve essere fatto e partite verso nuovi orizzonti. Mercurio in opposizione incrementa le comunicazioni dei nati della seconda decade. State attenti a non utilizzare parole di troppo.

CANCRO: 7

Sbalzi umorali tra il 19 ed il 20 dicembre provocati dalla Luna in opposizione. Con l’arrivo di Saturno nel segno del Capricorno inizia un periodo di verifiche in ordine alle scelte iniziate 14 anni circa prima. Si fa piena luce sulle vostre scelte fondamentali. Molto dipende dal vostro livello evolutivo. Tagliate con tutto quello che non vi appartiene (il transito per diversi mesi toccherà solamente la prima decade).

LEONE: 7 e 1/2

Dal 10 al 18 Dicembre i nati della seconda decade potranno godere dei benefici del transito di Venere nella loro quinta casa solare, il settore astrologico deputato al piacere, alla bellezza, al divertimento e all’eros. Incontri con perone più giovani. Ansiosi i nati della prima decade sollecitati da Marte.

VERGINE: 8 e 1/2

Marte e Giove in ottimo aspetto per i nati tra la prima e la seconda decade. Il momento è ottimo per i nati tra la prima e la seconda decade. Con questi passaggi riuscite ad essere efficaci e determinati. Riconoscimenti in ordine alle vostre qualità. Avanzamenti professionali. Ottime possibilità tra il 19 ed il 20 dicembre.

BILANCIA: 8 e 1/2

Venere e Mercurio in ottimo aspetto per i nati tra la seconda e la terza decade. Incontri con persone straniere. Nuove possibilità di lavoro. Colpi di fulmine con persone più giovani. Decisive le giornate comprese tra il 17 ed il 18 dicembre. Favorita la vita sociale. Incontri con stranieri.

SCORPIONE: 8 e 1/2

Saturno è con voi dal 20 Dicembre in poi … fino al 2020. Momento decisivo per i nati della prima decade. Grazie ad un forte radicamento nel presente potrete guardare al futuro e così gettare coscientemente le basi per il vostro futuro. Tra il 19 ed il 20 Dicembre il transito lunare sarà in vostro aiuto.

SAGITTARIO: 8

Tra il 17 ed il 18 Dicembre Luna, Mercurio e Venere entreranno in reciproca congiunzione. Importanti opportunità per i nati della seconda decade. Un incontro potrebbe allietarvi il periodo. Scelte importanti per i nati della terza decade influenzati dall’ultimo passaggio di Saturno.

CAPRICORNO: 8+

Il 20 Dicembre Saturno ritorna nella prima decade del Capricorno dopo 29 anni. Vi accompagnerà fino al 2020 è getterà le fondamenta per un nuovo ciclo della vostra vita. Questo ingresso non solo riceve l’appoggio del transito di Giove e marte nel segno dello Scorpione, ma avviene in concomitanza del passaggio della Luna Nera (una volta ogni nove anni). Si sviluppa per voi una nuova serie di priorità.

ACQUARIO: 8

Venere, Saturno ed Urano in ottimo aspetto per i nati della terza decade. Momento decisivo per dare una svolta rigenerante alla vostra vita affettiva. Eventi inaspettati sia nel breve che nel lungo termine. Notizie aspettate da tempo, ma orami abbandonate, per i nati della seconda decade. Natale romantico.

PESCI: 8+

Marte e Giove in congiunzione. Momento ottimale per i nati della seconda decade. Particolarmente fortunati coloro che decideranno di andare oltre confine o comunque di gestire un’attività con intensi collegamenti con un paese estero. Incontri con stranieri. Saturno diviene positivo per i nati della prima decade dal 20 Dicembre in poi.

