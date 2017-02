A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

Oroscopo complessivo del mese di Febbraio 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita nella terza decade della Bilancia (da 23° 06″ a 22° 24R”), in retrogradazione dal 6 Febbraio. Mercurio nel Segno del Capricorno fino al 7 Febraio, poi entra con moto diretto in Acquario il 7 Febbraio per arrivare nei Pesci il 25 Febbraio (il 28 Febbraio al 3° e 38″). Venere nel Segno dei Pesci fino al 3 Febbraio, poi entra nel Segno dell’Ariete (fino al 12° 46″ del 28 Febbraio) raggiungendo Marte (dal 2° 49″ al 22° 44″). Saturno diretto in Sagittario tra 24°37″ ed il 26°40″ della Terza Decade. Marte transita nel Segno dell’Ariete congiungendosi ad Urano in opposizione a Giove tra il 26 ed il 28 Febbraio al 21/22°. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 21°03″ al 22°03″). Nettuno nei Pesci (10° 39″ – 11° 39″). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade (tra il 4° ed il 3°). Luna Piena in Leone tra il 9 e l’11 Febbraio. La Lilith/Luna Nera di transito nella Terza Decade dello Scorpione il 14 Febbraio, per San Valentino, entra nel Segno del Sagittario (dopo 9 anni). Ma torniamo, nello specifico, con: Oroscopo della settimana dal 20 al 26 Febbraio

ARIETE: voto 8



Grandi opportunità professionali per i nati tra la seconda e la terza decade grazie ai transiti di Marte, Saturno, Venere ed Urano. Grazie a questa configurazione è iniziato da tempo un ciclo molto importante della vostra vita. Vita sociale il fermento. Novità provenienti da un social.

TORO: voto 8 e 1/2

Tra il 22 ed il 23 febbraio la Luna vi sarà particolarmente favorevole. Maggior empatia con il partner. Feeling a atmosfere erotiche, soprattutto se in vacanza. Charme in crescita per i nati della seconda e terza decade. Siate riservati… soprattutto nell’utilizzo dei social.

GEMELLI: voto 7 e 1/2

È il momento delle tentazioni. Con Venere, Marte ed Urano favorevoli e Lilith in agguato è difficile resistere al richiamo delle emozioni. Aumento degli appetiti sessuali e del proprio fascino erotico. Ma state attenti a non confondervi troppo le idee ed il cuore tra il 19 ed il 21 Febbraio.

CANCRO: voto 7 e 1/2

Perdita di lucidità tra il 22 ed il 23 febbraio. Con la Luna in opposizione è facile essere colti dall’ansia ed esser così assaliti dalle più recondite paure. Puntate dritti verso i vostri obiettivi senza guardarvi troppo intorno. Bellicosi i nati della seconda decade sollecitati da Marte e Venere. Scaricatevi con uno sport. Eros fuori controllo.

LEONE: voto 8



A partire dal 19 Febbraio Venere inizierà a favorire soprattutto i nati della seconda decade. Grazie ai buoni aspetti con Giove, possibili fidanzamenti, scelte di convivenza, promesse di matrimonio. Marte vi favorisce l’incontro con persone straniere. Stanchezza passeggera tra il 24 ed il 25 Febbraio. Discrezione.

VERGINE: voto 7 e 1/2

Tra il 22 ed il 23 febbraio la Luna attraverserà la vostra quinta casa solare. Questo transito potrebbe favorire la vostra empatia erotica con il partner. Cavalcate l’onda dei cambiamenti. Momento importante per i nati della prima e della seconda decade.

BILANCIA: voto 8-

Anche negli ultimi giorni di febbraio Venere e Marte restano sempre con voi, dall’altra parte dello Zodiaco. Atmosfere calde e sensuali, anche se condite da continui colpi di testa. Anziché incaponirvi in alcune situazioni provate a non complicarvi da soli la vita e a sperimentare le gioie dell’effimero.

SCORPIONE: voto 8

Fase di ribellione per i nati della terza decade provocata da una iper-stimolazione dell’emotività. Con Luna e Mercurio in quadratura si accentua la vostra naturale tendenza a non esser mai contenti di quello che effettivamente si ha. Ribelli, sì, ma giusto per il gusto di esserlo tra il 24 ed il 25 febbraio.

SAGITTARIO: voto 8 e 1/2

Tra il 19 ed il 21 Febbraio la Luna transiterà nel vostro segno zodiacale. Questo aspetto tenderà ad amplificare ogni vostra emozione. Prima di fare qualunque cosa provate a riposarvi un po’ di più. Amore alla grande per i nati della seconda decade. Incontri particolari tra il 24 ed il 25 Febbraio.

CAPRICORNO: voto 8+

Momento caldo per i nati tra la seconda e la terza decade, mentre la prima di fatto ha già superato le fasi critiche dei periodi precedenti. Liberatevi da ogni manipolazione, e da ogni costrizione. Puntate sui vostri desideri. Energie e situazioni inaspettate intorno al 23 febbraio.

ACQUARIO: voto 8 e 1/2

Il transito di Venere e Marte favorevoli si spinge verso i cieli della seconda decade. Colpi di fulmine, fidanzamento. Ottimi rapporti con il segno dell’Ariete. Opportunità professionali a breve e a lungo termine per i nati della terza decade. Situazioni piacevolmente inaspettate. Tra il 19 ed il 21 febbraio osate senza riserve.

PESCI: voto 8 e 1/2

Tra il 22 ed il 23 Febbraio il transito Lunare sarà sostenuto da Plutone. Momento proficuo per portare più persone dalla vostra parte. Con questi valori riuscite ad essere particolarmente convincenti. Il transito dei Nodi Lunari in questa fase dell’anno tocca i nati tra il 22 ed il 23 febbraio. Svolte irrevocabili.

