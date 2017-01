A cura di Astropoli l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 2 all’ 8 Gennaio 2017 vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada. Oroscopo complessivo del mese di Gennaio 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita nella terza decade della Bilancia (da 21° 09″ a 23° 05″). Mercurio nel Segno del Capricorno fino al 4 Gennaio, poi entra con moto retrogrado in Capricorno (diretto dal 7 Gennaio in poi), torna in Capricorno il 12 Gennaio per arrivare il 31.1.2017 al 19° del Capricorno. Venere nel Segno dell’Acquario fino al 3 Gennaio, poi entra nel Segno dei Pesci. Saturno diretto in Sagittario tra 21°23″ ed il 24°31″ della Terza Decade. Marte transita nel Segno dei Pesci fino al 28 Gennaio poi entra nel Segno dell’Ariete. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 20°34 al 21°01″). Nettuno nei Pesci (9° 44 – 10° 37). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade. Tra il 27 ed il 28 Gennaio con la Luna Nuova in Acquario inizia per l’Astrologia Cinese l’Anno del Gallo di Fuoco. L’ultima volta 60 anni fa. Inizia un periodo in cui avventura e rischio fanno da catalizzatori. Ma torniamo, nello specifico, con: Oroscopo della settimana dal 16 al 22 Gennaio

ARIETE: voto 6 e 1/2



Il transito di Venere nella vostra dodicesima casa solare vi spinge a ricercare nuove suggestioni per quanto riguarda la vostra vita affettiva. Tra il 18 ed il 19 gennaio la Luna si troverà in opposizione. Andamento bipolare con false suggestioni amplificate.

TORO: voto 6 e 1/2

Tra il 20 ed il 21 Gennaio, come d’altronde accade per ogni mese, la Luna si troverà in opposizione, nel segno dello Scorpione. Evitate di prendere decisioni nel corso della giornata, in quanto tenderete sempre a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Maggior riposo. State lontani da quelle situazioni che non vi piacciono.

GEMELLI: voto 6



Tra il 16 ed il 17 Gennaio la Luna attraverserà la vostra quarta casa solare, questo transito in considerazione dei già presenti Marte e Venere nei Pesci potrebbe crearvi situazioni conflittuali con la vostra famiglia natale. Tenete lontano il vostro partner dalla vostre beghe famigliari.

CANCRO: voto 8

Eventi inaspettati per i nati tra la seconda e la terza decade. Con Giove ed Urano in aspetto reciproco occorre prender velocemente la palla al balzo. Eventi romantici per tutti. Rompete ogni cordone ombelicale con il passato. Ragionate in maniera propositiva e diversamente dal passato! Tensioni e gelosie familiari tra il 18 ed il 19 Gennaio.

LEONE: voto 7 e 1/2

Il 19 Gennaio Giove si troverà in perfetta congiunzione con il transito lunare. Possibili riconoscimenti pubblici. Attività sociali e mondane in crescita esponenziale. Curate comunque di più i rapporti con i vostri collaboratori. Solo così eviterete eventuali malintesi.

VERGINE: voto 7 e 1/2

Passionali ed impulsivi i nati tra la seconda e la terza decade tra il 15 ed il 21 gennaio. Con Marte e Venere in opposizione le vostre priorità tendono a rivoluzionarsi.

Spese per la casa per i nati in Settembre provocate dal transito di Giove. La Luna nel segno consiglia maggior riposo tra il 15 ed il 17 gennaio.

BILANCIA: voto 7

Tra il 15 ed il 21 Gennaio Mercurio transiterà nella vostra quarta casa solare. Questo transito potrebbe provocare difficoltà nelle comunicazioni con i vostri parenti più vicini. Tentativi di manipolazione e/o di condizionamento occulto. State attenti a non essere troppo distruttivi in una discussione. Giove e Saturno vi proteggono.

SCORPIONE: voto 8

Fase particolarmente felice per i nati tra la seconda e la terza decade. Grazie ai buoni aspetti con Mercurio e Plutone il momento si presenta adatto per apportare dei cambiamenti creativi alla vostra vita. Fate si che il vostro ambiente rifletta la vostra essenza interiore. Prosperità sentimentale per i nati della seconda decade. Grandi seduttori.

SAGITTARIO: voto 7

Continua il transito Marte in opposizione per i nati della terza decade. Controllate la vostra rabbia, ma colpite chi merita d’esser colpito. Scaricatevi attraverso uno sport. O anziché dedicarvi a far guerra, pensate a vivervi una passione. Con Marte e Venere in quadratura le emozioni si accendono. Prudenza tra il 16 ed il 17 Gennaio.

CAPRICORNO: voto 8

Con Giove, Plutone, Mercurio ed Urano in forte aspetto ogni giorno avvertite sempre di più la necessità di liberarvi da ogni costrizione. Rottura improvvisa dai fattori limitanti. Critica la giornata tra il 18 ed il 19 Gennaio. Puntate sul vostro charme ! Venere è con voi.

ACQUARIO: voto 8

Mentre Giove, Saturno ed Urano vi sono marcatamente favorevoli Marte continua a transitarvi nella vostra seconda casa solare. È il momento adatto per spendere le vostre energie in favore della vostra immagine. Ritorni di fiamma per i nati della prima decade. Iniziative tra il 18 ed il 19 Gennaio.

PESCI: voto 7 e 1/2

Marte e Venere in congiunzione nel vostro segno. Per i nati della seconda decade il periodo che va dal 15 al 21 Gennaio è positivo. Spese impreviste in ordine ad una questione professionale. Mercurio di transito nella vostra undicesima casa solare favorisce una vecchia collaborazione.