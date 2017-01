Diabolik è in edicola: un inedito, una ristampa di un grande classico, una ristampa

Il numero di Diabolik che aprirà l’anno nuovo avrà un titolo benaugurale: “Colpo di fortuna”. La sceneggiatura è ancora di Roberto Altariva ma cambia, in buona parte, la terna di soggettisti: Pasini/Lotti/Mainardi, ai disegni invece troveremo Angelo Maria e Marco Ricci.

Involontario co-protagonista dall’albo sarà Sergio Ress: un semplice impiegato senza amici e, da poco, pure senza fidanzata. Per somma di sventura, Diabolik è sul punto di rapirlo per portare a segno uno dei suoi colpi. Insomma Sergio potremmo definirlo un vero “sfigato”. Certo, la sorte può sempre girare in modo inaspettato ma non è detto che un colpo di fortuna debba necessariamente avere solo effetti positivi.

Sempre a gennaio ci sarà una piccola sorpresa sul numero 667 della ristampa “R” di Diabolik che, eccezionalmente, avrà 16 pagine in più dedicate a Scheletrino: il primo personaggio creato e disegnato (nel 1965) da Alfredo Castelli e, soprattutto, l’unico personaggio a fumetti che Diabolik abbia accettato di ospitare nei suoi albi.

Diabolik: le uscite del mese di Gennaio 2017

Inedito 1 gennaio 2017

Colpo di fortuna

Sergio Ress è un semplice impiegato senza amici e, da poco, anche senza fidanzata. Sostituirsi a un tipo simile, per Diabolik, non è certo un problema. Ma la fortuna è cieca e talvolta può regalare colpi bassi.

Soggetto: A. Pasini, E. Lotti e A. Mainardi

Sceneggiatura: R. Altariva

Disegni: A.M. e M. Ricci

Copertina: M. Buffagni

R 667 10/01/ 2017

Anno XLI (2002) n. 9

Intervista a Diabolik

Dopo il suo primo incontro con Diabolik e Eva, Giacomo Preston è diventato un famoso giornalista televisivo, e ora sogna di intervistare i due criminali. Una catena di coincidenze lo condurrà vicino alla realizzazione del suo scoop… forse troppo vicino.

Soggetto: A. Palmas e T. Faraci

Sceneggiatura: P. Martinelli

Disegni: E. Facciolo

Copertina: S. e P. Zaniboni

OMAGGIO A SCHELETRINO

A gennaio il numero 667 di Diabolik R avrà 16 pagine in più, dedicate a Scheletrino: il primo personaggio creato e disegnato (nel 1965) da Alfredo Castelli. Ma soprattutto è l’unico personaggio a fumetti che Diabolik abbia accettato di ospitare nei suoi albi. Con questo omaggio non vogliamo, in ritardo, festeggiare i suoi 52 anni, bensì celebrarne il centenario con 48 di anticipo.

Swiisss 272 20/01/2017

Anno XIII (1974), n. 17

Invisibile minaccia

Diabolik ha sempre saputo vincere contro gli avversari più astuti ed insidiosi. Ma come si può combattere un nemico occulto che prevede ogni mossa? Nelle vene comincia a serpeggiare il brivido della disperazione.

Testi di A. e L. Giussani

Disegni: F. Bozzoli e E. Facciolo

