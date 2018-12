Reading tra David Bowie e Paolo Poli

Lo spettacolo rivela l’anima, il carattere, l’unicità e la radicalità artistica di due inventori che hanno lasciato un segno anticipatore sui tempi presenti e futuri: David Bowie e Paolo Poli. Un accostamento ardito che incrocia esovrappone, in modo inatteso e originale, il genio di due grandi figure “multiple” restituite come in un’intervista doppia impossibile, che si riversa sullo spettatore attraverso la voce istrionica di un performer d’eccezione della nostra scena, Marco Cavalcoli, attore storico della compagnia Fanny & Alexander. Comescrive Rodolfo Di Giammarco sono due istrionici, impenitenti, irrefrenabili male impersonator con versatilità (congeniale o occasionale, o anche solo metaforica) di female impersonator, due talenti del teatro musicale o della musica teatrale che si prestano, anche a distanza, ad essere visitati attraverso una lettura binaria di alcuni dei loro testi. E Marco Cavalcoli è il decrittatore, la voce multi-identitaria, il potenziale doppio che unisce i Poli, i Bowie.

Grazie alla tecnica dell’eterodirezione, ossia un processo di scrittura livein cui il corpo di un attore è una strana penna vigile che comunica a chi scrive le sue intenzioni attraverso sottili indicazioni di senso e sentimento, Cavalcoli è come se si mettesse al servizio dello spettacolo permettendo a Paolo Poli e a David Bowie di “dialogare” in tempo reale attraverso la sua voce nello spettacolo Santa Rita and the Spiders from Mars.

“Non ho mai voluto apparire come mestesso in scena, mai fino a poco tempo fa. Tratteggiavo figure dipersonaggi e volevo riprodurli in scena. L’esperienza diretta nonpuò mai bastare, Flaubert non provò i dolori del parto, né idolori dell’arsenico, eppure era giusto e vero quando disse “sonoio la signora Bovary”.

