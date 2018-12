Yougenio, pulizia e manutenzione per la casa e la famiglia

Le pulizie di casa sono un dovere per ogni famiglia, ma spesso portano via tempo ed è difficile trovare il momento opportuno per dedicarvisi in maniera efficiente. È per questo motivo che nel 2016 è nata la Yougenio, del gruppo Rekeep, un’azienda che ha fatto del concetto di pulizia e manutenzione della casa la sua mission, Si tratta del primo esempio su territorio nazionale di un’impresa che tratta il proprio cliente con la cura di un membro della sua famiglia. Le competenze della ditta toccano ogni genere di pulizia e manutenzione per le abitazioni, siano essi palazzi, ville e appartamenti, in modo da garantire un aiuto concreto e costante, con un occhio attento alla spesa per il cliente, il che non guasta in un periodo storico come quello attuale.

In questo articolo, però, vi parleremo di una pertinenza specifica: i Servizi Yougenio per la pulizia di tetto e grondaia.

Si tratta di un servizio che a rigor di logica dovrebbe essere fatto annualmente, per prevenire problematiche ben più gravi. Ma entriamo nel dettaglio: il tetto è fondamentale nella struttura di una casa, perché separa l’esterno dall’interno e ci permette di vivere con comodità i nostri amati spazi privati, contribuendo a creare quell’effetto “tana” così confortevole per l’essere umano. Però per sua natura si trova costantemente sotto l’aggressione degli agenti atmosferici ed è a tutti gli effetti la zona più esposta alle intemperie. Che sia pioggia, grandine, neve, vento, salsedine, esposizione alla luce solare e all’eccessivo calore, il tetto è sempre lì, pronto a svolgere nel miglior modo possibile la sua mansione pratica e imprescindibile, ossia quella di proteggerci. Ma per garantire la stessa qualità e efficienza nell’arco degli anni ha bisogno di essere salvaguardato con cura attenta e precisa. Per questo motivo è opportuno aiutarlo con interventi regolari. Oltre alle intemperie il tetto è soggetto ad accumuli di sporcizia, all’attacco di microrganismi, all’insorgenza di muffe, all’ammucchiamento di foglie e arbusti che marciscono e vanno ad intasare e dunque ostruire in maniera pericolosa i normali canali di scolo e pluviali, comprese le grondaie. È importante prevenire questa eventualità perché la noncuranza della manutenzione ordinaria del tetto potrebbe creare, anno dopo anno, pericolose situazioni a rischio di infiltrazione, sia per il tetto che per le mura della casa. Perciò per garantire lunga vita alla struttura complessiva dello stabile è opportuno rivolgersi a specialisti qualificati e a ditte specializzate che abbiano la perizia di svolgere in maniera adeguata e professionale le operazioni di manutenzione, proprio come la Yougenio.