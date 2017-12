La sfilata mostruosa dei Krampus tra le Dolomiti

Il 9 dicembre, a Castelrotto, nell’area vacanze Alpe di Siusi – Seiser Alm, la tradizionale sfilata di maschere diaboliche inaugura con una festa la nuova stagione invernale.

Il 9 dicembre 2017, in occasione dell’apertura della nuova stagione sciistica 2017-2018, una sfilata di mostri attraversa le vette dolomitiche, a Castelrotto. Sono i Krampus, folkloristiche creature dalle maschere divertenti e terrificanti, pronte a spaventare tutti con il suono dei campanacci. Per incontrarli nelle loro scorribande tra le Dolomiti bisogna raggiungere l’area vacanze Alpe di Siusi – Seiser Alm, dove i Krampus, vestiti di costumi di cuoio di capra, yak con crine di cavallo e di cinghiale, catene di ferro e corna, invadono il paese di Castelrotto. Uno spettacolo travolgente per grandi e piccoli ed un evento unico che anticipa le feste di Natale.

Le compagnie di Krampus, con una lunga tradizione alle spalle, si incontrano sulle Dolomiti giungendo da varie zone d’Italia, dalla Germania e dall’Austria. Lungo il percorso che tracciano per il paese, si spargono i profumi di prodotti tipici e bevande fumanti, musica ed animazione. I costumi e le maschere di questi divertenti “mostri buoni” sono frutto di un lungo lavoro di preparazione: bravi artigiani locali le realizzano una per una a mano ed in modo certosino. La Corsa dei Krampus a Castelrotto è stata riproposta per la prima volta nel 2011, dopo una lunga assenza, dall’associazione Kastelruther Tuifl (che significa i Diavoli di Castelrotto). Da allora è diventato un appuntamento irrinunciabile dell’inizio della stagione invernale ai piedi del più grande altipiano d’Europa.

