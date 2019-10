ROGER WATERS US+THEM al cinema

La grande musica protagonista nelle sale The Space Cinema

La Grande Musica protagonista nei The Space Cinema. Dopo il successo di Roger Waters. The Wall, arriva il nuovo film-concerto ROGER WATERS US+THEM, con riprese eccezionali realizzate nel corso dell’ultimo tour di Waters, acclamato unanimemente da critica e pubblico internazionali. Il film concerto sarà nelle sale del circuito The Space Cinema il 7, 8, e 9 ottobre.

Tra il maggio del 2017 e dicembre del 2018 il fondatore e autore dei Pink Floyd, Roger Waters, ha intrapreso con una band completamente rinnovata un tour mondiale di 157 date e cantando davanti a oltre 2 milioni di persone tra Nord, Centro, Sud America, Europa e Australia/Nuova Zelanda realizzando una strepitosa serie di sold out che si è trasformata, adesso, in un docufilm integrato con contenuti inediti e speciali creati ad hoc. L’evento speciale ROGER WATERS US+THEM sarà l’occasione per tutti i fan dell’artista per darsi appuntamento al cinemae rivivere in 4K e Dolby Atmos la potenza di quell’eccezionale tour, riascoltando brani dagli album di maggior successo dei Pink Floyd.

Da sempre, le leggendarie esibizioni dal vivo di Roger Waters sono famose per essere delle esperienze coinvolgenti e totalmente immersive: uniche nel loro genere, possono vantare una produzione audiovisiva all’avanguardia e un suono senza precedenti che si traducono in un film creativo e pionieristico, capace di ispirare con la sua musica potente un messaggio sui diritti umani, la libertà e l’amore, guidando lo spettatore in un intenso viaggio emotivo.

