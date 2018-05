Turismo, operatori tedeschi si danno appuntamento in Calabria

Ormai è ufficiale, e ne siamo particolarmente lieti ed orgogliosi: la German Travel Association (Deutscher ReiseVerband – DRV) ospiterà in Calabria la 68esima edizione del meeting annuale 2018, verso la metà di ottobre.

La Costa Viola e la sua ospitalità

I lavori si svolgeranno nella Costa Viola, che vanta 35 km nella Calabria meridionale, in provincia di Reggio Calabria, non ancora toccata dal turismo di massa. Il suo nome deriva da una descrizione di Platone nel IV secolo: “Ogni cosa si tinge con le diverse tonalità del colore viola, dando vita ogni sera, con i suoi spettacolari riflessi, ad una visione sempre nuova”.

Connubio Germania – Regione Calabria

E forse proprio di questi riflessi si sono innamorati i responsabili dell’ente promotore, la Federazione del Turismo tedesco che, da quasi 70 anni rappresenta una delle entità più importanti a livello internazionale del mercato dei Tour Operator e delle agenzie di viaggio.

Il successo della vittoria nella candidatura si deve anche all’impegno sostenuto dalla Regione Calabria che ha lavorato per raggiungere l’ambito riconoscimento, mai avvenuto prima in Italia. Il progetto, nato lo scorso luglio, ha visto anche la collaborazione di Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, che ha lavorato di concerto con la Regione per ottenere i non facili requisiti richiesti dalla DVR.

È stata da subito evidente una grande sintonia fra le parti, tanto che il Presidente della Regione, Mario Oliviero, ha espresso parole di grande interesse anche nei confronti delle aspettative ed impressioni che il manager della DRV, Mr. Dirk Inger, ha condiviso durante una della ispezioni in Calabria.

“Per la Federazione tedesca, un istituto di primaria importanza, che gode di una ottima stima da parte della stampa tedesca più accreditata – ha affermato Oliviero – il meeting non è solo un’occasione di formazione, scambio di idee e incontri d’affari, ma anche un’opportunità di esplorazione del territorio, comunitaria, volta a scoprire mete nuove da lanciare nei prossimi programmi di viaggio”.

I dettagli

Si tratta davvero di una grande occasione di promozione turistica, in modo particolare rivolta a tour operator internazionali che avranno non solo l’opportunità di conoscere il nostro territorio ma di incontrare gli operatori locali, per scambi culturali e turistici di alto livello.

Il meeting, stabilito in Costa Viola al termine di tre ispezioni del management e dello staff della DRV, si terrà dal 10 al 14/10 p.v., con una massiccia partecipazione di operatori del turismo tedesco, stimata dagli 800 ai 1000. Vedrà l’allestimento di un’area fieristica di piccole dimensioni, e di tour su tutto il territorio calabrese mediante i quali gli operatori tedeschi potranno conoscere località, offerte e prodotti, contestualmente ad una campagna di comunicazione in Germania tramite cui si promuoverà l’intera offerta turistica.

Italian life style

È questa una grande opportunità per la Calabria meno conosciuta, così rappresentativa di quello stile italiano famoso nel mondo, fatto di accoglienza, tradizioni e natura meravigliosa. Non c’è dubbio, infatti, che ciò che più ha colto nel segno è lo spirito di ospitalità italiano. Per rendergli massimo omaggio, il Governatore ha esortato tutti gli operatori, al fine di garantire la perfetta riuscita dell’evento che, senza dubbio, metterà in luce il patrimonio della Regione, per un’esperienza indimenticabile, prima fra tutte nel nostro Paese.

L’evento potrà accrescere ulteriormente il flusso turistico della regione e di questo potranno beneficiarne le numerose strutture turistiche, inclusi i tanti villaggi per vacanze in Calabria.