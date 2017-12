Mercatino di Natale al Lago di Carezza

Gli ultimi weekend del 2017, in Val D’Ega, un mercatino ed un’atmosfera natalizia senza pari

Durante gli ultimi fine settimana di dicembre, prima del Natale, nella Val D’Ega nel cuore delle Dolomiti dell’ Alto Adige, e più precisamente sulle sponde del Lago di Carezza, prende vita la magia del Natale, quello più denso di significati, che spazia dalle atmosfere uniche intrise di leggenda al religioso, non dimenticando la tradizione folkloristica.

Partendo dalla leggenda, che traspira in ogni dove di questo luogo incantato, che racconta di come uno stregone donò per pegno d’amore l’arcobaleno, un tempo steso tra Il gruppo dolomitico del Catinaccio e quello del Latemar, che riposerebbe sotto lo specchio calmo delle acque del Lago di Carezza… leggende, racconti persi nel tempo, echi di tradizioni che in qualsiasi altro posto sarebbero anninetati dal progresso, ma che in questo luogo sembrano davvero mai sopiti…

È forse anche per questo motivo che qualsiasi iniziativa di celebreazione di festività assume in questo luogo il significato più puro di fiaba, ma non quella per bambini, bensì quella ricca di atmosfere ed emozioni capaci di cogliere l’animo umano più predisposto.

Ed è così che in tutti i fine settimana e fino al weekend che terminerà con domenica 17 dicembre il Mercatino Natalizio rifletterà nelle acque del Lago il suo scenario colorato e fuori dal tempo. Chi si aggira per quelle che sembrano le strade strette di un piccolo villaggio comparso dal niente, si imbatte in casette di legno che ricordano la forma di grandi lanterne, prodotti tipici regionali e artigianato, sculture di ghiaccio e neve che rievocano le leggende dolomitiche, stufe a legna per riscaldarsi e un presepe a grandezza d’uomo. Non esiste niente di simile in tutto l’Alto Adige.

Una visita in questo luogo che sa donare meraviglia diventa qualcosa che va oltre la semplice gita, arricchendo e fondendo il concetto di viaggio con quello di esperienza. E così la magia di queste parti approfitta del Natale per tornare a coinvolgere la gente, facendogli vivere quel “non so che” di fatato, che stuzzica la fantasia, ma che sa dare anche tanta concretezza di stupore.

Mercatino di Natale al Lago di Carezza

Le strutture dell’area turistica propongono pacchetti inclusivi di 2 o 3 pernottamenti, escursione guidata attorno al Lago con lanterne e vin brulè o succo di mela caldo e una tazza “Magie Natalizie Lago di Carezza”.

Per Informazioni: Val D’Ega Turismo

Tel. 0471 619500

E-mail: info@valdega.com

Sito web: www.valdega.com