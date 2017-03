Al via la 18esima edizione il 18 e 19 marzo 2017

Il Concours d’Élégance Trofeo Salvarola Terme 2017 giunge alla sua 18esima edizione, Una prova di maturità per un concorso totalmente incentrato sul fascino dell’auto d’epoca. Saranno presenti, come sempre, marchi di fabbriche ormai diventate mitiche per la storia dell’auto: splendidi esemplari d’epoca che costituiscono l’eccellenza delle più prestigiose case automobilistiche nazionali e mondiali. Il concorso vedrà impegnate le auto suddivise in categorie principali di riferimento, quali: Classi Special Guest Lancia Aurelia e le Classi aperte a tutti i marchi fino al 1975.

Il concorso avrà inizio sabato 18 Marzo 2017 all’Hotel Terme Salvarola. Nella mattinata i partecipanti partiranno per il tour della Terra delle Rosse – tra Salvarola Terme, Sassuolo e Modena – con soste e visite al Museo Enzo Ferrari di Modena per proseguire poi alla volta della Casa Museo Luciano Pavarotti. Si ritorna poi a Sassuolo per il pranzo e la visita al Museo dell’Antica Ceramica Marca Corona (la più antica e celebre ceramica sassolese che raccoglie le ceramiche artistiche prodotte dalla sua fondazione nel 1741 fino alla prima metà del novecento). Nel pomeriggio avverrà presentazione delle auto in Piazza Garibaldi e, a seguire si potrà visitare uno splendido esempio di Barocco italiano: la Reggia Ducale Estense di Sassuolo, Museo Nazionale con 300 opere della Galleria Estense. Al rientro in hotel sarà possibile utilizzare il Centro Benessere Balnea con 5 tra vasche e piscine termali a varie temperature, percorso vascolare, bagno di vapore, sauna, e zona relax. Aperitivo e cena di gala a Salvarola Terme, con prodotti tipici modenesi.

Domenica 19 marzo 2017 in mattinata, si entrerà nel vivo del Concours d’Élégance Trofeo Salvarola Terme 2017 con la Giuria che esaminerà le vetture che sfileranno di fronte al Comitato d’Onore a Salvarola Terme. In occasione dell’evento, verrà emesso lo speciale annullo postale dedicato all’evento e allo Special Guest. Pranzo a Salvarola Terme e, a seguire, tutte le vetture in sfilata raggiungeranno il Centro di Modena nello splendido scenario di Piazza Roma, davanti al Palazzo Ducale, dove saranno premiati i vincitori nelle varie categorie e saranno proclamate la Best Lancia Aurelia e la Best of Show 2017 con consegna del Trofeo Salvarola Terme e la targa “Città di Modena”. Saranno presenti anche le fiammanti auto contemporanee della Motor Valley.

