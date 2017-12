La Magia del Natale all’ Acquario di Livorno

Un mese di iniziative e promozioni per i bambini e ragazzi. Dall’8 Dicembre, porta la letterina di Babbo Natale un omaggio per te. Fino al 7 Gennaio, speciale promozione “Porta una pallina di Natale, entri gratis” per bambini e ragazzi. Speciale apertura per il ponte dell’Immacolata e appuntamenti con le attività edutainment

Con il Ponte dell’Immacolata, anche quest’anno l’ Acquario di Livorno inizia i festeggiamenti del Natale 2017 con una serie di iniziative, promozioni ed attività per il largo pubblico, e con speciali regali rivolti in particolar modo a tutti bambini e ragazzi per i quali il Natale rappresenta un appuntamento speciale di magia e sorpresa. Quest’anno dall’8 dicembre, i bambini potranno venire all’ Acquario di Livorno e spedire la loro speciale letterina per Babbo Natale e ricevere un omaggio! Dall’8 dicembre al 7 Gennaio 2018 inoltre, per tutti i bambini e i ragazzi speciale promozione “Porta una pallina di Natale, entri gratis”. Inoltre, apertura straordinaria tutti i giorni dall’8 all’10 dicembre 2017 e dal 26 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 inclusi.

Oltre a queste iniziative, l’ Acquario di Livorno regala inoltre un’ampia varietà di emozioni e suggestione durante la visita della struttura a tutti i bambini e ragazzi: le due tartarughe verdi “Ari” e “Cuba”, gli squali pinna nera, il pesce Napoleone e gli insetti, i rettili e gli anfibi al primo piano.

L’iniziativa promozionale rientra nell’attenzione che da sempre Costa Edutainment pone verso i più giovani e le famiglie e che si completa, oltre all’offerta economica, con il proseguimento delle animazioni in compagnia del polpo Otto e del percorso “Dietro le quinte” dedicate a bambini e famiglie con gli appuntamenti fino al 7 Gennaio 2018

Promozione “PORTA UNA PALLINA DI NATALE, ENTRI GRATIS”

Dall’ 8 dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018 inclusi, nei giorni di apertura al pubblico, in regalo il biglietto di ingresso Ragazzo (sopra 1 metro di altezza fino a 140cm di altezza) per l’ Acquario di Livorno per tutti i bambini ed i ragazzi che – accompagnati da 1 Adulto pagante intero – porteranno all’Acquario una propria pallina di Natale che avranno la possibilità di appendere all’albero di Natale allestito presso la struttura. Sarà un’occasione divertente per i ragazzi ed i loro genitori per divertirsi a casa nello scegliere e portare la pallina più originale: le più disparate forme originali, colori divertenti, materiali innovativi o ecosostenibile. Promozione valida per 1 bambino ogni 1 adulto pagante intero e non cumulabile con altre in corso.

PORTA LA TUA LETTERINA PER BABBO NATALE, PER TE UN OMAGGIO

Un dono speciale che l’Acquario riserva quest’anno ai più piccoli a partire dall’8 Dicembre, è la possibilità di spedire a Babbo Natale la propria letterina di Natale: i bambini a casa potranno scrivere i loro desideri e sogni e inviarli a Babbo Natale e ricevere in cambio un omaggio gentilmente offerto da Motta (fino ad esaurimento scorte).

PRESEPI SOMMERSI – DAL 26 DICEMBRE

Dal 26 Dicembre fino al 7 Gennaio 2018, i visitatori potranno ammirare nelle vasche espositive dell’ Acquario di Livorno una vera e propria rassegna di presepi originali sommersi: ceramica e terracotta i materiali ecosostenibili e non tossici utilizzati.

I visitatori potranno pertanto vivere l’incanto e la magia del Natale.

Apertura al pubblico: Speciale Ponte Immacolata e Speciale festività natalizia

Dall’ 8 al 10 Dicembre 2017, apertura tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17).

Dal 26 dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018 inclusi la struttura sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17) – Attenzione: la struttura resterà chiusa al pubblico nei giorni 23, 24 e 25 dicembre 2017.

Ricordiamo che fino al 22/12 l’apertura al pubblico sarà il sabato, la domenica ed giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso 17). Solo su prenotazione, per gruppi e scuole la struttura è aperta tutti i giorni dell’anno.

Animazione con il polpo Otto e percorso Dietro le quinte: ecco gli appuntamenti per le festività 2017

L’offerta dell’ Acquario di Livorno si completa le speciali attività edutainment per famiglie con bambini grazie all’animazione “Tutti sotto insieme ad Otto” – in compagnia della simpatica mascotte polpo Otto – e lo speciale percorso “Dietro le quinte”.

A Dicembre e Gennaio, queste attività saranno disponibili il sabato, la domenica ed i giorni festivi con i seguenti orari:

Animazione “Tutti sotto insieme ad Otto”: alle ore 11.00 – Durata 1h – Incluso nel biglietto di ingresso all’Acquario.

Speciale percorso “Dietro le quinte”: alle ore 16.00 ed in altri orari al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (ultima partenza, 1 ora prima della chiusura della struttura). La partecipazione ha un costo di € 4,00 a persona (oltre al biglietto di ingresso per la visita alla struttura). Il percorso “Dietro le quinte” è disponibile anche in altri orari di sabato, domenica e festivi al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Speciali Appuntamenti Ponte Immacolata e Festività natalizie

A dicembre e per le festività natalizie, l’animazione “Tutti sotto insieme ad Otto” ed il percorso “Dietro le quinte” saranno disponibili nei giorni di seguito indicati:

– tutti i giorni, dall’8 all’10 Dicembre 2017 inclusi e il 17 Dicembre 2017

– il 26 Dicembre 2017

– tutti i giorni, dal 29 dicembre 2017 al 1 Gennaio 2018 inclusi

– tutti i giorni, dal 4 all’7 Gennaio 2018 inclusi

– sabato e domenica di Gennaio

Si segnala che queste attività non saranno disponibili solo nelle seguenti date:

– 16, 23, 24 e 25 dicembre 2017

– 2 e 3 Gennaio 2018

Speciali promozioni scuole alta stagione

Promozione “Prenota entro il 31 dicembre 2017”, alle scuole che prenoteranno entro il 31 dicembre 2017 una visita all’Acquario di Livorno da effettuarsi entro il 28 Febbraio 2018 l’Acquario di Livorno riserva una speciale tariffa di ingresso di € 5,00 a studente (anziché € 6,00 a studente). Tutte le tariffe sono valide per gruppi con minimo 15 ragazzi paganti. La promozione è valida per prenotazioni confermate entro il 31/12/2017 per una visita da effettuarsi entro il 28.2.2018. Non cumulabile con altre in corso.

Promozione “Prenota 4 classi, 1 entra gratis”: per le scuole che effettueranno una prenotazione di 4 classi, esclusivamente per visite entro il 31.3.2018 2017, la quarta classe (con il minor numero di studenti) avrà diritto alla gratuità sulla tariffa di ingresso all’Acquario di Livorno. Tutte le tariffe sono valide per i gruppi con minimo 15 ragazzi paganti. La promozione è valida esclusivamente per visite da effettuarsi entro il 31 Marzo 2018. Non cumulabile con altre in corso.

l’ Acquario di Livorno

Per info aggiornate su orari e prezzi:

Tel. 0586/269.111-154 (lun -ven 8,30-13,00 e 14,00-17,30)

info@acquariodilivorno.it

www.acquariodilivorno.it

– Per prenotazioni: booking@acquariodilivorno.it