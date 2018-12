Terme Preistoriche: un Natale come non l’hai mai visto

Un luogo dal fascino autentico e millenario, lontano dal trambusto natalizio, ma immerso nella tranquillità di un ampio parco ai piedi dei Colli Euganei, dove sgorgano da secoli le acque del bacino termale più grande d’Europa. Il Natale è fuori dal comune alle Terme Preistoriche di Montegrotto Terme (PD), a pochi chilometri da Padova e Venezia. Un regno di benessere e di relax fra l’elegante albergo storico dei primi anni del ‘900 e le calde piscine all’aperto, in cui rilassarsifino a mezzanotte. Le acque sotterranee salsobromoiodiche delle Terme Preistoriche sono note fin dai tempi dei Romani e sono uniche al mondo: dai bacini dei Monti Lessini, sulle Prealpi vicentine, arrivano fino a circa tremila metri di profondità, dove per migliaia di anni si arricchiscono di sali minerali, per risalire in superficie alla temperatura di circa 85°. Nel periodo natalizio il parco è uno spettacolo di luci e scenografie luminose in armonia con i vapori e il paesaggio termale. E diventa un palcoscenico privilegiato, per divertirsi dopo aver provato le piscine all’aperto collegate alle 2 piscine coperte, i 56 idromassaggi con e senza ozono, le 6 cascate cervicali, la sauna, il bagno turco, la palestra Technogym. Per la serata della Vigilia di Natale, infatti, le Terme Preistoriche organizzanola seconda edizione di Jazz by the Pool Winter, la versione invernale della prestigiosa rassegna di musica jazz estiva a bordo piscina, che quest’anno vedrà in concerto, a partire dalle 22.00, i Blubordò, vocal ensemble gospel formato da 50 voci. Per gli ospiti, il ristorante allestisce il cenone del 24 dicembre 2018 con menu di pesce (su richiesta anche di carne) a bordo piscina, preceduto da un gustoso aperitivo.