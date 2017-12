Sarà Sanremo: qualità e classe tra le Nuove Proposte ed i Big

La trasmissione Sarà Sanremo ha reso noto la lista delle Nuove Proposte e dei Big in gara al prossimo Sanremo 2018



Arrivano le prime notizie, ultimissime, su Sanremo 2018. E si comincia proprio dai nomi delle otto Nuove Proposte e dei venti Big in gara. I protagonisti sono stati resi noti durante la trasmissione Sarà Sanremo, presentata da Claudia Gerini e Federico Russo. Un duo inedito, ma vincente. Claudia Gerini ha mostrato un look di classe (con un bel completo pantaloni nero). La sua semplicità e l’eleganza hanno mostrato una sobrietà di grande stile.

La giuria, invece, era composta da: Francesco Facchinetti, Ambra Angiolini, Irene Grandi, Piero Pelù, il regista Gabriele Salvatores. Sicuramente i nomi dei Big in particolare hanno sancito la voglia di Claudio Baglioni, direttore artistico del festival) di portare la classe sul palco dell’Ariston.

I giovani delle Nuove Proposte.

Per quanto riguarda i giovani, invece, i giurati hanno scelto quelli più originali, come ad esempio Mudimbi con “Il mago” (brano molto musicale e con tanto ritmo). Hanno sorpreso, viceversa, le eliminazioni di Dave Monaco con “L’eternità è di chi sa volare”, immediata con zero voti ottenuti (cioè nessun giurato l’ha votato); pareva una voce interessante, ma forse un po’ troppo simile a molte altre per la giuria: tra Valerio Scanu, per poi finire in lirica stile “Il Volo”. Peccato, perché come impostazione ed estensione la sua voce era certamente di alto livello. Poi a sorpresa, all’ultimo, è uscita Nyvinne, che aveva molto colpito per le sue sfumature rock e tra il black e il soul. Eliminata anche Antonia Laganà (con “Parli”): una voce calda che si è andata ampliando man mano durante la sua performance, ma forse ricordava un po’ troppo Nina Zilli. Chi invece ha colpito subito, commuovendo, è stato Mirkoeilcane con “Stiamo tutti beni” sui naufragi dei migranti, che spesso finiscono in tragedia in mare, in stile Simone Cristicchi: “un tema attuale affrontato in maniera non retorica” -ha commentato Claudia Gerini; “sembra un film” -ha aggiunto il regista Gabriele Salvatores; “ha fatto qualcosa di grande con l’onestà di dire qualcosa di importante” -ha proseguito Ambra Angiolini. Applausi e quasi standing ovation per lui. Comunque, ha riassunto Francesco Facchinetti, il successo è che è emersa una quantità di generi molto diversi; “Per me comunque -ha concluso- la musica deve essere sempre condivisione e mai competizione. Sanremo è il primo dei talent, da cui sono usciti dei veri talenti che hanno avuto un successo planetario”.

Sanremo 2018: le Nuove Proposte

Al termine delle esibizioni e delle votazioni ecco i nomi dei Giovani che accedono al Festival:

Mudimbi, Il mago

Eva, Cosa ti salverà

Mirkoeilcane, Stiamo tutti bene

Lorenzo Baglioni, Il congiuntivo

Giulia Casieri, Come stai

Ultimo, Il ballo delle incertezze

E da Area Sanremo:

Leonardo Monteiro, Bianca

Alice Caioli, Specchi rotti

I Big di Sanremo 2018.

Tra i Big che prenderanno parte a Sansermo 2018, ci sono alcune presenze che confermano l’attaccamento alla kermesse, partecipando ancora una volta a Sanremo: da Nina Zilli, ad Annalisa, a Mario Biondi, a Noemi, a Max Gazzè, a Ron; ed il ritorno de Le Vibrazioni. E, a proposito di band, da rilevare che sul palco dell’Ariston si esibiranno anche Elio e le storie tese (che avevano annunciato lo scioglimento del gruppo). E poi i giovani come i The Kolors, Giovanni Caccamo, Renzo Rubino e Lo Stato Sociale. Ma le sorprese vengono da alcuni duetti inediti interessanti: quello tra Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in “Il segreto del tempo”; quello di Enzo Avitabile e Beppe Servillo in “Il coraggio di ogni giorno”; poi Ermal Meta e Fabrizio Moro in “Non mi avete fatto niente”; dei titoli importanti per le loro canzoni, che promettono bene. C’è grande attesa, ma a destare estrema curiosità è soprattutto il trio di Ornella Vanoni (di nuovo all’Ariston dopo ben 19 anni) con Bungaro e Pacifico in “Imparare ad amarsi”. Messaggi assolutamente positivi che tutti questi artisti con le loro canzoni vogliono lanciare. Non possiamo che approvare. Infine, per precisione, citiamo l’ultimo duo in gara di Diodato e Roy Paci in “Adesso”. Novità anche per la presenza di Red Canzian in “Ognuno ha il suo racconto” e di Decibel in “Lettera al duca”.

Sanremo 2018: i Big

Questi i nomi dei Big e i titoli dei brani:

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Il segreto del tempo;

Nina Zilli, Senza appartenere

The Kolors, Frida

Diodato e Roy Paci, Adesso

Mario Biondi, Rivederti

Luca Barbarossa Passame er sale

Lo Stato Sociale Una vita in vacanza

Annalisa, Il mondo prima di te

Giovanni Caccamo, Eterno

Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Il coraggio di ogni giorno

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Imparare ad amarsi

Renzo Rubino, Custodire

Noemi, Non smettere mai di cercarmi

Ermal Meta e Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente

Le Vibrazioni, Così sbagliato

Ron, Almeno pensami

Max Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Decibel, Lettera dal Duca

Red Canzian, Ognuno ha il suo racconto

Elio e le storie tese, Arrivedorci