Sanremo 2018: la quarta serata, la vittoria di Ultimo e i duetti dei Big

La gara delle Nuove Proposte termina con la vittoria di Ultimo. Secondo posto e Premio della Critica Mirkoeilcane, terzo Mudimbi. Per i Big, canzoni in duetto con grandi nomi della musica italiana e internazionale. Premio alla Carriera a Milva. Ospiti, Gianna Nannini, Federica Sciarelli e Piero Pelù.

Ci si avvia verso il rush finale. Tra poche ore, sapremo anche chi sarà il vincitore di Sanremo 2018. Ieri, intanto, è terminata la gara concernente le Nuove proposte, quest’anno promotrici di testi davvero molto profondi e, alcuni, divertenti.

GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI

Sembra un gioco di parole, in effetti, ma in questo caso è così: a vincere tra le Nuove proposte è il giovane Niccolò Moriconi, in gara con lo pseudonimo di Ultimo. La sua canzone, Il ballo delle incertezze, è arrivata, infatti, al primo posto, seguita da Stiamo tutti bene di Mirkoeilcane e Il mago, di Mudimbi. Commozione da parte del vincitore, che dedica la sua vittoria al fratello «sta combattendo una battaglia».

GLI OSPITI DELLA QUARTA SERATA

Gianna Nannini risale sul palco dell’Ariston, interpretando prima Fenomenale (da solista), poi Amore bello (con Baglioni). Spazio, ancora, alle comiche rivisitazioni delle canzoni del direttore artistico, affidata questa volta ad un’altra controparte, Federica Sciarelli, che controbatte alle note di Tu come stai. Ultimo ospite sul palco, Piero Pelù, che duetta con Baglioni in una versione (non troppo esaltante) di Il tempo di morire, storica canzone del duo Battisti-Mogol.

GLI SKETCH CON L’ORCHESTRA

Spazio anche all’orchestra, ieri sera, soprattutto Peppe Vessicchio, che si è reso partecipe di uno sketch in cui Baglioni diventa dittatore artistico e rompe la bacchetta del direttore davanti ai suoi occhi, salvo poi consegnargliene una nuova di zecca, con tanto di scuse. Il resto dei professori, invece, ha accompagnato Pierfrancesco Favino in un’ottima gag a suon di jazz, in cui l’attore romano dimostra di avere ottime doti di sassofonista, con i complimenti degli altri due conduttori.

MICHELLE E GLI ABITI

Serata strana, per quanto riguarda gli abiti di Michelle Hunziker. Prima, vestita da rocker (per l’omaggio di apertura alla sigla di Heidi), poi da bouquet di fiori, fino ad un lunghissimo abito rosa da principessa.

I DUETTI DEI BIG

Serata particolare, quella di ieri, per i Big: tutti i 20 brani in gara, infatti, sono stati proposti in una nuova versione, completamente riarrangiata, e cantati in duetto con altri grandi nomi dello spettacolo:

Renzo Rubino e Serena Rossi – Custodire

Le Vibrazioni e Skin – Sbagliato

Noemi e Paola Turci – Non smettere mai di cercarmi

Mario Biondi, Ana Carolina e Daniel Jobim – Rivederti

Diodato, Roy Paci e Ghemon – Adesso

Annalisa e Michele Bravi – Il mondo prima di te

Lo Stato Sociale, Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano e Paolo Rossi – Una vita in vacanza

Max Gazzé, Rita Marcotulli e Roberto Gatto – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Decibel e Midge Ure – Lettera dal duca

Ornella Vanoni, Bungaro, Pacifico e Alessandro Preziosi – Imparare ad amarsi

Roby Facchinetti, Riccardo Fogli e Giusy Ferreri – Il segreto del tempo

Enzo Avitabile, Peppe Servillo, Daby Touré e gli Avion Travel – Il coraggio di ogni giorno

Ermal Meta, Fabrizio Moro e Simone Cristicchi – Non mi avete fatto niente

Giovanni Caccamo e Arisa – Eterno

Ron e Alice – Almeno pensami

Red Canzian e Marco Masini – Ognuno ha il suo racconto

The Kolors, Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti – Frida (mai, mai, mai)

Luca Barbarossa e Anna Foglietta – Passame er sale

Nina Zilli e Sergio Cammariere – Senza appartenere

Elio e le Storie Tese e Neri Per Caso – Arrivedorci

PREMIO ALLA CARRIERA A MILVA

Quest’anno, il Premio alla Carriera “Città di Sanremo” è stato assegnato a Milva. A ritirarlo, la figlia della cantante che, attraverso un messaggio, ha ringraziato tutti coloro con cui ha collaborato e il pubblico.

LA CLASSIFICA DEGLI ESPERTI

La classifica Big, stilata dalla giuria degli esperti, presente in sala (Pino Donaggio, Gabriele Muccino, Milly Carlucci, Giovanni Allevi, Andrea Scanzi, Mirca Rosciani, Serena Autieri e Rocco Papaleo), è la seguente:

BLU

Gazzè/Marcotulli/Gatto

Barbarossa/Foglietta

Caccamo/Arisa

Meta e Moro/Cristicchi

Ron/Alice

Vanoni, Bungaro e Pacifico/Preziosi

Diodato e Paci/Ghemon

GIALLO

Le Vibrazioni/Skin

Annalisa/Bravi

The Kolors/De Piscopo/ Nigiotti

Avitabile e Servillo/Touré/Avion Travel

Canzian/Masini

Lo Stato Sociale/Piccolo Coro Antoniano/Rossi

ROSSO

Decibel/Ure

Facchinetti e Fogli/Ferreri

Noemi/Turci

Rubino/Rossi

Biondi/Carolina/Jobim

Elio e le Storie Tese/Neri Per Caso

Zilli/Cammariere

Appuntamento a questa sera con la finale dei Big.

di Nazario Ricciardi