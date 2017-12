A Gennaio Infinity inaugura il nuovo anno con un’ampia scelta tra serie tv, in arrivo ogni settimana e capolavori cinematografici per una programmazione inedita che accontenta davvero tutti.

Infinity: la programmazione di Gennaio 2018

Serie Tv

The Last Ship

Il 3 gennaio arriva la quarta stagione di “The Last Ship“, serie televisiva statunitense del 2014 creata da Hank Steinberg e Steven Kane e prodotta, tra gli altri, da Michael Bay. La serie si basa sull’omonimo romanzo del 1988 di William Brinkley e racconta le vicende dell’equipaggio del cacciatorpediniere USS Nathan James, della Marina degli Stati Uniti, alla ricerca della cura da un virus che ha quasi sterminato la razza umana.

Motive 2

Continuano anche le vicende di Angie, risoluta e autoironica detective che dal 9 gennaio continuerà a dare la caccia a pericolosi killer nella seconda stagione della serie “Motive”.

DC’s Legends of Tomorrow 2

Seconda nuovissima stagione anche per “DC’s Legends of Tomorrow”, composta di 17 avventurosi episodi in cui accanto ai protagonisti di sempre troviamo tanti nuovi personaggi. Il team dei Legends riprende a viaggiare nel tempo per mettere ordine nell’Universo ora che i Signori del Tempo sono stati distrutti e che i Pirati del Tempo sono liberi e sempre più pericolosi.

Shades of Blue 2

Il 17 gennaio in “Shades of Blue 2” ritroviamo Jennifer Lopez nel ruolo di madre single e poliziotto corrotto, Harlee Santos, che per assicurare un futuro a sua figlia Cristina (Sarah Jeffrey), è costretta a collaborare con la task force anticorruzione dell’FBI.

The Big Bang Theory 11

Infine, a completare il cofanetto della celebre serie “The Big Bang Theory” arrivano i primi episodi dell’attesissima undicesima stagione in anteprima assoluta su Infinity dal 24 gennaio. A dieci anni dal suo debutto, la serie di Chuck Lorre riesce ancora a divertire il suo pubblico

Young Sheldon

Dicevamo del successo di The Big Bang Theory… ed ecco la realizzazione della serie spin-off interamente dedicata al giovane Sheldon “Young Sheldon”, i primi episodi saranno disponibili in anteprima esclusiva su Infinity dal 31 gennaio.

Première

Kill ‘em all

Il grande cinema in modalità Premiere del mese di Gennaio: “Kill ‘em all” (dal 5 all’11 gennaio), pellicola ricca di colpi di scena diretta da Peter Malota con Mila Kaladjurdjevic, Maria Alonso, Jean-Claude Van Damm e Peter Stormar.

Annabelle 2: Creation

l’horror thriller “Annabelle 2: Creation” (dal 19 al 25 gennaio) diretto da David F. Sandberg, séguito del grande successo del 2014“Annabelle”, che ha incassato oltre 257 milioni di dollari al botteghino. La pellicola narra la storia di un fabbricante di bambole e sua moglie, che diversi anni dopo la tragica morte della loro bambina, accolgono in casa una suora e alcune ragazze provenienti da un orfanotrofio che è stato chiuso. Presto saranno loro a diventare l’obiettivo della bambola posseduta Annabelle.

Wonder Woman

In replay Première “Wonder Woman” (dal 26 gennaio al 1° febbraio), imperdibile anche in visione 4k con Gal Gadot che ritorna al ruolo che dà il titolo alla pellicola, nel film di avventura diretto da Patty Jenkins

King Arthur

“King Arthur” (dal 12 al 18 gennaio) in cui Guy Ritchie ci farà rivivere la leggenda di Artù e della mitica spada Excalibur.

Film

Jason Bourne

Tanti nuovi film questo mese: “Jason Bourne” (14 gennaio), nuovo capitolo della saga della Universal Pictures del 2016, diretto da Paul Greengrass, con Matt Damon e Alicia Vikander. Dopo essersi vendicato, aver scoperto la sua vera identità e quello che crede essere l’obiettivo dei suoi creatori, Bourne (Matt Damon) sembra aver trovato un po’ di pace e scompare di scena per sempre… o così sembra.

The Witch

A tenervi con il fiato sospeso anche “The Witch” (18 gennaio) il film horror del 2016, diretto daRobert Eggers, con Anya Taylor-Joy e Ralph Ineson, che racconta di una famiglia di pellegrini che inizia a distruggersi dall’interno quando il quinto figlio, neonato, svanisce misteriosamente e il raccolto inizia ad andare male…

La vita di Adele capitoli 1 & 2

Deciso cambio di atmosfera con “La vita di Adele capitoli 1 & 2” (23 gennaio), pellicola drammatica del 2013 con Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos. Il regista Abdellatif Kechichenarra la storia di Adele, adolescente in crescita, la cui visione del mondo inizia a vacillare il giorno in cui incontra Emma, una giovane donna dai capelli blu, che le farà scoprire il desiderio e le permetterà di realizzarsi come donna e come adulta.

Fantastic four – I fantastici 4

Arriva il 24 gennaio il fantascientifico “Fantastic four – I fantastici 4” moderna re-interpretazione del team di supereroi più longevo della Marvel.

Kung Fu Panda 3

Il 31 gennaio sarà la volta di “Kung Fu Panda 3” irresistibile film d’animazione dedicato a tutta la famiglia.