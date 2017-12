Amazon annuncia il lancio delle 8 puntate della serie tv McMafia, a partire da gennaio 2018

Amazon Prime Video ha recentemente annunciato che la serie tv drammatica sul crimine organizzato McMafia sarà lanciata in esclusiva su Amazon Prime Video in Italia martedì 2 gennaio 2018. Amazon Prime Video distribuirà ai propri clienti, in più di 200 paesi, il thriller internazionale con protagonisti James Norton, David Strathairn, e Juliet Rylance. Il secondo episodio sarà disponibile mercoledì 3 gennaio, mentre i successivi sei della serie in otto puntate, saranno su Prime Video il giorno dopo la messa in onda da parte della BBC nel Regno Unito.

Creato da Hossein Amini e James Watkins, McMafia è tratto dal romanzo best seller scritto da Misha Glenny. Con un cast di fama internazionale, McMafia racconta la storia di Alex Godman (Norton), figlio di esuli russi con una storia di mafia alle spalle, cresciuto in Inghilterra, che ha trascorso la vita a cercare di sfuggire dall’ombra di quel passato criminale. Mentre inizia a costruirsi la sua attività e a crearsi una vita con la sua fidanzata Rebecca (Rylance), il passato violento della sua famiglia ritorna a minacciarli e Alex è costretto a confrontarsi con i suoi valori per proteggere le persone che ama.

Nel cast troviamo anche, Faye Marsay (Love Nina, Game Of Thrones) e un famoso attore russo Aleksey Serebryakov (The Method, Leviathan) che interpreta Dimitri, padre di Alex. James Watkins ha diretto tutti gli episodi delle serie.

“McMafia è un’avvincente storia internazionale che i nostri clienti Prime Video adoreranno” sostiene Brad Beale, Vice President di Prime Video TV Content Acquisition. “Con una premessa affascinante, scrittori di talento e un cast illustre, McMafia sarà un grande valore aggiunto per i nostri contenuti di successo e di alta qualità, disponibili esclusivamente su Prime Video”

I creatori Hossein Amini e James Watkins affermano: “McMafia è la storia del nostro mondo contemporaneo globalizzato e degli inferi criminali che prosperano appena al di sotto della sua superficie. È uno spettacolo davvero internazionale, che abbraccia dozzine di paesi, e siamo entusiasti di poter raggiungere un pubblico globale per il quale è stato pensato grazie alla nostra collaborazione con Amazon”

McMafia è prodotta in collaborazione con BBC, AMCN e Cuba Pictures in associazione con Twickenham Studios, distribuito a livello internazionale da BBC Worldwide. I produttori esecutivi sono Nick Marston, Dixie Linder, Ben Hall, e Robyn Slovo per Cuba Pictures, Elizabeth Kilgarriff per BBC One, mentre Hossein Amini, James Watkins e Misha Glenny, Paul Ritchie sono i produttori. L’anteprima della serie sarà trasmessa su BBC one l’1 gennaio 2018.

Paul Dempsey, President Global Markets BBC Worldwide sostiene: “Con un cast stellare, eccezionali scrittori e una così grande attrattiva internazionale, McMafia ha tutte le caratteristiche di un classico dei nostri giorni, e siamo contenti che Amazon porti la serie al suo pubblico internazionale”

Prime Video è disponibile in oltre 200 Paesi ed è incluso nell'abbonamento ad Amazon Prime senza costi aggiuntivi.

McMafia

