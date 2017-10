A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

Oroscopo complessivo del mese di Ottobre 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove il 10 Ottobre esce dalla Bilancia per rientrare nel Segno dello Scorpione dopo 12 anni dall’ultima volta. Mercurio nel Segno della Vergine fino al 14 Ottobre poi entra nel Segno della Bilancia (il 31.10.2017 al 21° 25″). Venere di transito nel segno della Vergine il 17.10.2017 entra nel Segno Bilancia (il 31.10.2017 al 20° 39″ della Bilancia). Saturno transita in Sagittario tra il 22°15″ ed il 24° 32″ della Terza Decade. Marte transita dal Segno della Vergine fino al 22 Ottobre poi passa nel segno della Bilancia. Urano retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 27° 16″R al 26° 04″R). Nettuno retrogrado nei Pesci (12° 11″R – 11° 37″R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Terza Decade (tra il 21° 46″ ed il 20° 11″). Luna Piena nell’Ariete tra il 5 e il 6 ottobre. La Luna Nera di transito nella Terza Decade del Segno del Sagittario (dal 25° al 29° del Sagittario).

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dll’ 8 al 14 Ottobre

ARIETE: 7 e 1/2



Il transito di Marte nella sesta casa solare è indice di un certo movimento all’interno della vita professionale dei nati della terza decade. State attenti a non compiere errori di valutazione. Cercate di portare a termine le iniziative degli ultimi 6 anni. Un viaggio tra l’11 ed il 12 Ottobre.

TORO: 8 e 1/2

Dal 10 ottobre in poi i nati della prima decade dovran fare i conti con il lungo transito di Giove nel segno dello Scorpione. Questo passaggio avrà il potere di risvegliare l’altra faccia della medaglia e così di far riemergere ogni ambizione finora rimasta sopita. Proficue le relazioni pubbliche tra l’11 ed il 12.

GEMELLI: 7 e 1/2

Con Giove favorevole, in trigono nella vostra quinta casa solare, dovete puntare al massimo, e ottenere quello che volete senza rimandare, il transito termina il 10 ottobre. Considerate che in ordine agli aspetti combinati con Saturno, per avere successo dovete liberarvi da ogni zavorra. Siate voi stessi nell’adesso senza subire fattori inibenti.

CANCRO: 8 e 1/2

Creatività, amore ed eros in primo piano. Grazie al transito di Giove nel segno dello Scorpione, non accadeva da 12 anni, la vostra vita sentimentale sta andando incontro ad una profonda rinascita e ad una spensieratezza. Momento particolarmente fortunato per i anti della prima decade. Amori e colpi di fulmine in presenza di valori concorrenti nel tema natale.

LEONE: 8

Giove sempre in sestile per i nati della terza decade. Ultimo giorno il 10 ottobre. Utilizzate questo transito per dare impulso alla vostra vita. Servitevi di tutte le vostre conoscenze. Le occasioni si nascondono dietro l’angolo ma poi sta a voi sapervi muovere.

VERGINE: 9

Alla grande! Per i nati della prima decade arriva Giove, per i nati della terza arrivano Marte e Venere. Datevi da fare su tutti i fronti, dal lavoro alla vostra vita sentimentale. Canalizzatevi suo vostri obiettivi. È arrivato il momento giusto per raccogliere ogni genere di risultato. Molto bene tra l’11 ed il 12 Ottobre.

BILANCIA: 8 e 1/2

Il 10 Ottobre il Re dell’Olimpo lascerà il vostro segno. Particolarmente vincenti i piani maggiormente creativi, ribelli, in piena sintonia con la concorrente opposizione uraniana. Momento decisivo per gli ultra quarantenni e per tutti coloro che dovessero sentirsi al centro di una crisi di mezza età. Siate voi stessi!

SCORPIONE: 8 e 1/2

Dal 10 Ottobre non avete più scusanti, finalmente Giove, il pianeta tradizionalmente ritenuto quale il dispensatore di ogni fortuna entra dopo ben 12 anni nel vostro segno zodiacale. Se volete raggiungere dei risultati è comunque necessario che da ora in poi iniziate a trottare. Bene tra l’11 ed il 13 Ottobre.

SAGITTARIO: 8 e 1/2

Giove in sestile per i nati della terza decade. Il momento è importante per tutti coloro che decidono di far partire in questi giorni un progetto di lavoro. Risultanti promettenti. Non fate si che la vostra vita privata vi svii dalla realizzazione di quello che tenete più a cuore. Sbalzi umorali tra il 9 ed il 10 ottobre.

CAPRICORNO: 8 e 1/2

Giove è con voi a partire dal 10 ottobre. Adesso non avete più scusanti. Smettetela di riproporre sempre gli stessi schemi e così pensate da subito al presente con fiducia ed ottimismo. Se riuscirete a raggiungere il vostro giusto stato di grazia otterrete immediatamente dei risultanti importanti. Fortunato il mondo delle relazioni sociali. Ottimamente per la vita sentimentale della terza decade.

ACQUARIO: 8 +



Fino al 10 ottobre, Giove transita con un’ottima angolatura per i nati della terza decade, sintonizzatevi sulle sue frequenze e realizzate da subito la vostra realtà. Date piena espansione ai vostri sogni nel qui ed ora. Guadagni provenienti da una felice soluzione di una vertenza legale.

PESCI: 8 e 1/2

Giove in trigono arriva il 10 Ottobre, Marte e Venere sempre in opposizione per i nati della terza decade. Passioni ed amori fuori controllo mentre la vostra vita professionale sta andando dritta verso una nuova svolta. Particolarmente favoriti i nati della prima decade.

