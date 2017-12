A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dall’ 11 al 17 Dicembre vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

L’Oroscopo complessivo del mese di Dicembre 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita in Scorpione dal 11° al 17°. Saturno il 20 Dicembre esce dalla terza Decade del Sagittario ed entra in Capricorno. Urano retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 25° R al 24° R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Seconda Decade (tra il 18° ed il 16°). Mercurio transita nel segno del Sagittario dal 28° al 17°, in retrogradazione dal 4 al 23 Dicembre tra la Terza e la Seconda Decade. Venere di transito nel segno della Sagittario poi entra nel Segno del Capricorno il 25 Dicembre 2017 (il 30.12.2017 al 6° del Capricorno). Marte transita nel Segno della Bilancia tra il 24° ed il 30° fino al 9 Dicembre per poi entrare nel segno dello Scorpione (il 30.12.2017 al 13° dello Scorpione). Nettuno nei Pesci diviene diretto il 22 Novembre (11° 29″D). La Luna Nera di transito nella Prima Decade del Segno del Capricorno. Luna Piena in Gemelli tra il 4 ed il 5 Dicembre.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dall’ 11 al 17 Dicembre

ARIETE: 8 e 1/2



Dal 10 dicembre in poi Venere, l’astro dell’amore, entra in ottimo aspetto con i nati della seconda decade. Momento favorevole per la vostra vita affettiva. Fortunato l’incontro con altre culture. Scelte professionali per i nati della terza decade. Si apre per voi un’importante ed irripetibile opportunità. Riposo tra l’11 ed il 12.

TORO: 7

Mentre Mercurio e Venere contribuiscono ad una crescita dei vostri interessi verso il mistero, l’occulto e l’eros, l’ingresso di marte nel segno opposto dello Scorpione tende a risvegliare i vostri istinti più tribali. Situazioni di gelosia o di possesso nei confronti del partner per i nati della prima decade. Fuori controllo tra il 14 ed il 15 Dicembre.

GEMELLI: 7 e 1/2

Venere in opposizione per i nati della prima decade. Con questo passaggio “voglia di lavorare saltami addosso”. Momenti di totale indulgenza verso se stessi e verso qualunque forma di tentazione. State attenti a non eccedere con il cibo. Saturno e Mercurio spingono i nati della terza decade nel trovare una soluzione definitiva in ordine ad una determinata situazione. Comunicazioni. Bene tra il 12 ed il 13 Dicembre.

CANCRO: 8 e 1/2

Marte e Giove rispettivamente in trigono per i nati della prima e della seconda decade. Grazie a questo formidabile aiuto riuscite a trovare la grinta giusta per fare qualcosa di importante. Favorite le attività più creative. I maschi del segno si fanno particolarmente intraprendenti nei confronti dell’altro sesso. Bene tra il 14 ed il 16 Dicembre.

LEONE: 7 e 1/2

Dal 10 al 18 Dicembre i nati della seconda decade potranno godere dei benefici del transito di Venere nella loro quinta casa solare. Il settore astrologico deputato al piacere, alla bellezza, al divertimento e all’eros. Incontri con perone più giovani. Ansiosi i nati della prima decade sollecitati da Marte.

VERGINE: 7 e 1/2

Venere e Mercurio angolari spingono i nati tra la seconda e la terza decade ad utilizzare il proprio charme, il proprio fascino, per raggiungere i propri obiettivi. State comunque attenti a non parlare troppo in alcune occasioni; solo se sarete riservati potrete raggiungere i vostri scopi. Auto indulgenti e lussuriosi.

BILANCIA: 7 e 1/2

Opportunità professionali per i nati della terza decade portate dal doppio aspetto con Saturno ed Urano. Da una parte avete la possibilità di realizzare un obiettivo importante, ma dall’altra dovreste lasciare qualcosa. Sta a voi la scelta. Venere in buon aspetto per i nati della seconda a partire dal 10 Dicembre.

SCORPIONE: 8

Alla grande. Dal 10 Dicembre in poi anche Marte entrerà nel vostro segno donandovi energia e forza. L’importante, però, è che voi sappiate dove andare… altrimenti c’è il serio rischio che tanta forza imploda. Se vi sentite sovraccarichi scaricatevi attraverso una attività sportiva, fate una cosa alla volta, non fatevi prendere dall’Ego.

SAGITTARIO: 8

Dal 10 Dicembre in poi il transito di Venere riguarderà soprattutto i nati della seconda decade. Opportunità sentimentali, incontri e nuova creatività. Rigenerativi e premiatevi. Non aspettate che siano gli altri a farlo. Iniziate da voi stessi. Opportunità tra il 12 ed il 13 Dicembre.

CAPRICORNO: 8 e 1/2

Marte e Giove in ottimo aspetto per i nati della seconda decade. Momento decisivo per la vostra vita professionale. State per ricevere il giusto riconoscimento per un’attività svolta brillantemente. Decisive le giornate comprese tra il 14 ed il 15 Dicembre. Incontri importanti. Seguite la pancia.

ACQUARIO: 7

Particolarmente ambiziosi i nati della prima decade sollecitati dal transito di Marte nel segno dello Scorpione. Marte e Giove potrebbero rendervi assai intolleranti. Venere favorevole per i nati della seconda decade dal 10 Dicembre in poi. Possibili gelosie tra il 14 ed il 16 Dicembre.

PESCI: 8 e 1/2

L’arrivo di Marte in Scorpione rafforza il transito di Giove. Grazie a questa doppia configurazione si apre per voi un periodo piuttosto vivace ricco di soddisfazioni professionali e non solo. Con questi passaggi, se riuscirete ad essere sempre voi stessi, potrete raggiungere qualunque tipo di risultato. Saturno sta per liberare i nati della terza decade.

