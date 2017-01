A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

Oroscopo complessivo del mese di Gennaio 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita nella terza decade della Bilancia (da 21° 09″ a 23° 05″). Mercurio nel Segno del Capricorno fino al 4 Gennaio, poi entra con moto retrogrado in Capricorno (diretto dal 7 Gennaio in poi), torna in Capricorno il 12 Gennaio per arrivare il 31.1.2017 al 19° del Capricorno. Venere nel Segno dell’Acquario fino al 3 Gennaio, poi entra nel Segno dei Pesci. Saturno diretto in Sagittario tra 21°23″ ed il 24°31″ della Terza Decade. Marte transita nel Segno dei Pesci fino al 28 Gennaio poi entra nel Segno dell’Ariete. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 20°34 al 21°01″). Nettuno nei Pesci (9° 44 – 10° 37). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade. Tra il 27 ed il 28 Gennaio con la Luna Nuova in Acquario inizia per l’Astrologia Cinese l’Anno del Gallo di Fuoco. L’ultima volta 60 anni fa. Inizia un periodo in cui avventura e rischio fanno da catalizzatori.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 Gennaio

ARIETE: voto 7



L’8 Gennaio Mercurio torna diretto, una notizia in arrivo per i nati della terza decade. Prendete la palla al balzo. Malumori con la famiglia natale tra l’11 ed il 13 gennaio a causa del transito lunare. Grandi opportunità nel campo professionale. Evitate di farvi condizionare !

TORO: voto 9



Marte e Venere in sestile per i nati della seconda decade. È arrivato il momento giusto per dar retta al proprio intuito. Seguite il cuore. Plutone favorisce una forte crescita dei vostri desideri erotici. Molto bene tra l’11 ed il 13 gennaio in considerazione del transito lunare.

GEMELLI: voto 8

Fino al 13 Gennaio i nati della terza decade potranno giovarsi del transito di Venere. Venere, Marte e Nettuno in quadratura per i nati delle prime due decadi. È arrivato il momento delle tentazioni irresistibili. Non si può dire di no. Ma utilizzate la testa. Correte comunque il rischio di confondervi un pò troppo le idee. Bene tra l’8 ed il 9 gennaio. Maggior riposo.

CANCRO: voto 7

Occasioni sentimentali tra l’11 ed il 12 Gennaio favorite dal passaggio lunare oltre che dai numerosi transiti nei Pesci. Momento decisivo per le professioni artistiche o creative, sopratutto se riferibile ai nati della seconda decade. Parlate di Meno. Attenti alle manipolazioni del partner.

LEONE: voto 9

Attività sociale in fermento tra il 9 ed il 10 gennaio. Momento adatto per dare avvio alla promozione di un progetto. Periodo particolarmente fervido in ordine a qualunque attività. Sia nel breve che nel lungo termine potete essere vincitori.

VERGINE: voto 8

Il ritorno di Mercurio diretto del 12 Gennaio nel segno del Capricorno favorisce la vita professionale e relazionale dei nati della prima decade. Incontri con persone più giovani. Periodo sempre karmicamente caldo a causa dei transiti dei Nodi e di Marte e Venere nel segno dei Pesci. Trasgressioni.



BILANCIA: voto 8

Mercurio e Saturno in buon aspetto. State per acquisire una nuova lucidità mentale. Il transito di Marte e Venere all’interno della vostra ottava casa solare potrà spingervi verso nuove suggestioni o esigenze di carattere sentimentale. Bi-polari tra l’11 ed il 13 Gennaio.

SCORPIONE: voto 9

Periodo rosa per i nati della seconda decade. Grazie a Marte e Venere, di transito nella casa dell’Eros, il periodo si prospetta alquanto ricco di nuove emozioni. Momento particole rimante vivace per chi svolga una attività creativa. La Luna del 11 e 13 Gennaio vi spinge ad andare verso nuovi spazi.



SAGITTARIO: voto 6 –



Venere, Marte e Nettuno angolari per i nati della prima e seconda decade. La vostra vita familiare si fa un po’ confusa, soprattutto quando si tratta di riuscire a fare la quadra con il vostro partner. Non tutto è quel che sembra. Spese inaspettate per la casa. Fortemente sbilanciati tra il 9 ed il 10 Gennaio.

CAPRICORNO: voto 9

Tra il 11 ed il 13 Gennaio la Luna si troverà di transito in Cancro. Questo passaggio inserendosi all’interno della croce cardinale in atto potrà esser il detonatore di un evento pubblico, o di una vostra svolta di vita inaspettata ai più. Incontri sociali e sentimentali favoriti dai transiti nei Pesci.

ACQUARIO: voto 8

La Luna tra il 9 ed il 10 gennaio si troverà in trigono nella vostra quinta casa, il settore astrologico dell’eros. Colpi di fulmine ed atmosfere romantiche. Cambiamenti decisivi per quanto riguarda i nati tra la seconda e la terza decade oramai pronti ad affrontare qualunque tipo di progetto a lungo o a breve termine.

PESCI: voto 8

Incontro karmico per i nati in Febbraio intorno alla data dell’8 gennaio. La congiunzione di Venere e Marte con i Nodi potrà rilevarsi estremamente significativa per molti di voi. La retrogradazione di Mercurio consiglia ai nati della terza decade di adottare maggiora prudenza sia nel parlare che nello scrivere.