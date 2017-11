A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 6 al 12 Novembre vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 Novembre

ARIETE: 8 e 1/2



Dal 5 Novembre in poi Mercurio entra nel segno amico del Sagittario. Notizie provenienti da un’altra località per i nati della prima decade. Momento ottimo per affrontare un colloquio di lavoro, o per superare un esame universitario. Viaggi e nuove conoscenze. Irritabili i nati della seconda decade.

TORO: 7 e 1/2



Potete approfittare della Luna nuova del 5 Novembre per iniziare una dieta disintossicante e rigenerativa. L’arrivo di Venere del 7 Novembre nel segno opposto dello Scorpione non solo ha la potenzialità di accendere il vostro erotismo ma anche il vostro proverbiale senso del possesso.

GEMELLI: 6 e 1/2

Venere e Saturno in reciproco aspetto per i nati della terza decade. Ce la fate a trovare un punto d’incontro tra ragione e sentimento? Dipende da quanto vi siete evoluti. State comunque attenti a non buttare il bambino insieme all’acqua sporca. Maggior riposo tra il 6 ed il 7 novembre. Riservatezza!

CANCRO: 7 e 1/2

Venere ed Urano in reciproco aspetto rendono particolarmente inquieti i nati della terza decade. Vi annoiate facilmente e volete provare l’ebbrezza di nuove emozioni. Aria nuova per i nati delle prime due decadi interessate dall’arrivo di Giove. Irascibili ma determinati i nati della prima decade.

LEONE: 7 e 1/2

Venere ed Urano in reciproco aspetto rendono particolarmente frizzante la vita sentimentale e così anche la creatività dei nati della terza decade. Forte sensibilità emotiva verso la bellezza in tutte le sue forme. Andamento bipolare dell’umore per i nati della prima decade sollecitati da Giove. Maggior riposo tra il 9 ed il 10 Novembre.

VERGINE: 8 e 1/2

Nuove opportunità professionali per i nati nel mese di Agosto. Grazie ad un ritrovato ottimismo riuscirete a ripromuovervi nella società nel migliore dei modi. Vantaggi economici derivanti dal mondo delle pubbliche relazioni. Tra l’8 ed il 9 Novembre la Luna favorirà l’avvio di un vostro progetto.

BILANCIA: 8

Colpi di fulmine o rotture improvvise per i nati della terza decade segnati dai transiti di Urano e Venere. In questo periodo dell’anno siete alquanto insofferenti verso coloro che tentano di limitare la vostra libertà personale. L’arrivo di Mercurio in Sagittario favorisce una maggiore lucidità mentale per i nati della prima decade. Iperattivi i nati della seconda.

SCORPIONE: 8 e 1/2

Dal 7 Novembre in poi anche Venere entra nel segno dello Scorpione. Questa configurazione è estremamente benefica per i nati della prima decade già interessati dal transito di Giove. Fortuna e successi in diversi campi, a partire dalla propria via sentimentale. Momento positivo per artisti e creativi.

SAGITTARIO: 8 e 1/2

Con l’arrivo di Mercurio del 5 Novembre nel vostro segno zodiacale si apre una nuova fase annuale. Rinnovamento dei vostri interessi e ritrovata lucidità mentale. Notizie provenienti da un’altra località. Nuove amicizie. Grazie a Marte favorevole i nati della seconda decade acquisiscono nuova energia.

CAPRICORNO: 7 e 1/2

Giove in sestile per i nati della prima decade. Questo aspetto tende ad elettrizzare il vostro interventismo. Considerate che con il Marte in quadratura siete già particolarmente accesi, per cui se non volete vanificare i risultati raggiunti, dovrete imparare ad essere maggiormente tolleranti e a non bloccarvi in situazioni di mero principio.

ACQUARIO: 8



Parte un progetto per i nati della prima decade. Grazie a Mercurio nella vostra undicesima casa vi sentite particolarmente pronti ad autopromuovervi. State comunque attenti a non adottare atteggiamenti bipolari; e ad esser nell’arco della stessa giornata contenti e scontenti per lo stesso motivo. Maggior riposo tra il 10 e l’11.

PESCI: 8 e 1/2

Alla grande per i nati della prima decade. Con Giove e Venere favorevoli potete andare dove volete. L’importante è che crediate in voi stessi e che non aspettiate che le pere cadano dall’albero. Fidanzamenti e colpi di fulmine in presenza di valori concorrenti nel proprio tema natale di nascita.

