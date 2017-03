A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

Oroscopo complessivo del mese di Marzo 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita retrogrado dalla Terza alla Seconda della Bilancia (da 22° 30″ a 19° 16″). Mercurio nel Segno dei Pesci fino 13 Marzo, poi entra in Ariete. Venere nel Segno dell’Ariete (dal 12° 52″ al 1° 35″), in retrogradazione a partire dal 5 Marzo (13° 09″). Saturno diretto in Sagittario tra 26°44″ ed il 27°46″ della Terza Decade (sui gradi corrispondenti al Grande Centro Galattico della Via Lattea. Marte transita nel Segno dell’Ariete congiungendosi ad Urano in opposizione a Giove tra il 1 ed il 2 Marzo al 23/22°. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 22°06″ al 23°40″). Nettuno nei Pesci (11° 41″ – 12° 47″). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade (tra il 3° ed il 1°). Luna Piena in Vergine tra l’11 ed il 12 Marzo. La Lilith/Luna Nera di transito nei primi gradi del Segno del Sagittario (dopo 9 anni).

Ma torniamo, nello specifico, con: Oroscopo della settimana dal 6 al 12 Marzo

ARIETE: voto 7 e 1/2

Il transito di Mercurio nella vostra dodicesima casa solare vi spinge verso una maggiore introspezione. Con Luna Nera e Saturno di transito nella vostra Nona Casa solare si consolida una vecchia tendenza. Particolarmente passionali i nati della seconda decade favoriti dal transito di Venere. Tensioni tra il 7 e l’8 Marzo.

TORO: voto 8+



Il 10 Marzo Marte, l’astro della volontà, della guerra e del desiderio, entrerà nel vostro segno. Questo aspetto tenderà a rendere particolarmente vivace il periodo entrante. Maggiori esigenze fisiche. Maggiore determinazione. Maggiore intraprendenza. Ma state più attenti a non perdere le staffe.

GEMELLI: voto 7+

La retrogradazione di Venere favorisce la vita sentimentale dei nati della seconda decade. Possibili ritorni di fiamma. State comunque attenti a non esagerare con il cibo. Tra il 5 ed il 6 la Luna attraverserà il vostro segno. Malinconie e ricordi per i nati della terza decade.

CANCRO: voto 8

Mercurio di transito nella vostra Nona Casa Solare favorisce la vostra natura intuitiva. Approfittate di questo transito per fare la cosa giusta al momento giusto. I numerosi pianeti nei segni cardinali vi spingono ad andare avanti verso cambiamenti di tipo globale. Cautela tra il 7 e l’8 Marzo. La Luna amplifica le vostre emozioni.

LEONE: voto 8 e 1/2

Marte, Giove, Saturno ed Urano in trigono per i nati della terza decade. Se non riuscite a sfondare in questo periodo… Dovete proprio iniziare a provi qualche domanda. Osate, non tentennate, andate dritti verso i vostri obiettivi. Non ripetete i soliti errori. Maggior riposo tra il 9 ed il 10 Marzo.

VERGINE: voto 8

Tra il 7 e l’8 Marzo la Luna transiterà nella vostra undicesima casa solare. Questo aspetto favorirà soprattutto quei progetti che potranno giovarsi della collaborazione altrui.

Cambiamenti importanti per i nati della terza decade ancora accompagnati da Saturno. Liberatevi delle vecchie zavorre!



BILANCIA: voto 7

Marte ed Urano in opposizione per i nati della terza decade. Fino al 10 Marzo sarebbe bene che osservaste una certa prudenza e non adottaste scelte sconsiderate. L’importante è che siate coerenti con il vostro reale sentire. Colpi di scena per la vostra vita sentimentale. Indipendenza.

SCORPIONE: voto 8-

Lo stellium di pianeti nella vostra sesta casa solare tende a movimentare la vostra vita professionale e i rapporti con i colleghi. Possibili avventure sentimentali. Rimodulazione delle collaborazioni. Maggior cautela dal 10 Marzo in poi… arriva l’opposizione con Marte.

SAGITTARIO: voto 8 e 1/2

Marte, Giove e Saturno favoriscono la vita professionale dei nati della terza decade. Cambiamenti, importanti acquisizioni in campo immobiliare. Cambiamenti di vita riconducibili ad un nuovo amore o ad una nuova attività. Siate più riservati… Mercurio si trova in quadratura. Alla grande tra il 9 ed il 10 Marzo.

CAPRICORNO: voto 8+

A partire dal 10 Marzo Marte tornerà ad esservi amico. Nuova energia e nuova determinazione per i nati della prima decade. Grazie all’appoggio di Mercurio sarà buona cosa se darete più retta al vostro intuito. Acquisti e spese riconducibili a miglioramenti dei vostri ambienti abituali.



ACQUARIO: voto 8

Marte, Giove, Saturno, Urano in buon aspetto con il cielo dei nati della seconda e della terza decade. Se volete cambiare lavoro, aprire una impresa, dare impulso ad un progetto grandioso… Questo è il momento giusto. Sbalzi umorali tra il 9 ed il 10 Marzo.

PESCI: voto 9

Tra il 7 e l’8 Marzo la Luna attraverserà la vostra quinta casa solare. Questo aspetto tenderà ad esaltare la vostra natura romantica. Atmosfere sensuali in compagnia del partner. L’ingresso di Marte nel segno amico del Toro favorisce i nati della prima decade dal 10 Marzo in poi. Ritrovata determinazione.

di Astropoli

L’Oroscopo Settimanale di Eclipse è comunque integrabile gratuitamente on line calcolando il proprio Oroscopo Personalizzato Giornaliero su www.astropoli.it/oroscopo-del-giorno.html