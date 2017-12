A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

L’Oroscopo complessivo del mese di Dicembre 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita in Scorpione dal 11° al 17°. Saturno il 20 Dicembre esce dalla terza Decade del Sagittario ed entra in Capricorno. Urano retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 25° R al 24° R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Seconda Decade (tra il 18° ed il 16°). Mercurio transita nel segno del Sagittario dal 28° al 17°, in retrogradazione dal 4 al 23 Dicembre tra la Terza e la Seconda Decade. Venere di transito nel segno della Sagittario poi entra nel Segno del Capricorno il 25 Dicembre 2017 (il 30.12.2017 al 6° del Capricorno). Marte transita nel Segno della Bilancia tra il 24° ed il 30° fino al 9 Dicembre per poi entrare nel segno dello Scorpione (il 30.12.2017 al 13° dello Scorpione). Nettuno nei Pesci diviene diretto il 22 Novembre (11° 29″D). La Luna Nera di transito nella Prima Decade del Segno del Capricorno. Luna Piena in Gemelli tra il 4 ed il 5 Dicembre.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 Dicembre

ARIETE: 7



Venere in ottimo aspetto per i nati della prima decade. Con questo passaggio potete rinfrancarvi delle eventuali fatiche affrontate nell’ultimo mese. Viaggi e situazioni sentimentali. Invece Marte ed Urano sempre ad alta tensione per i nati della terza decade. Cambiamenti inaspettati in ordine alla propria attività professionale o alle proprie scelte di vita. Ribellione.

TORO: 8 e 1/2

Tra il 3 ed il 4 dicembre il transito lunare potrebbe rilevarsi propulsivo in ordine ad un attacco di “shopping compulsivo”. Grazie ai numerosi transiti attualmente presenti nella vostra ottava casa solare vi è un aumento della vostra libido e dei vostri stati emozionali. Possibili vincite al gioco.

GEMELLI: 7

Saturno ancora in opposizione per i nati della terza decade, Marte ed Urano, reciprocamente accessi nella vostra undicesima casa solare. Se volete raggiungere un obiettivo importante e così partire dritti verso la realizzazione dei vostri obiettivi dovete liberarvi di ogni zavorra. Diversamente i nati della prima decade si sentono maggiormente attratti dalle situazioni più leggere.

CANCRO: 8 e 1/2

L’ingresso di Giove nella seconda casa dello Scorpione porta i primi benefici a chi è nato tra la prima e la seconda decade. Realizzazioni professionali e possibili avanzamenti sul proprio lavoro. Momento particolarmente creativo in cui potete esprimere con ottimismo ogni vostro progetto. Emozioni amplificate tra il 5 ed il 6 Dicembre.

LEONE: 8

Venere cambia musica. Difatti con l’ingesso dell’astro dell’amore nel segno del Sagittario si cambia scena… e si entra in una fase più romantica. Situazioni particolarmente intense tra il 6 e l’8 dicembre. Grazie al passaggio lunare ogni vostra emozione tende ad essere amplificata.

VERGINE: 8

Mentre Giove vi apre un ventaglio di opportunità i transiti minori tendono a solleticare le vostre ambizioni più superficiali. Vi piacerebbe ottenere tutto e subito, con il minor impegno possibile. Situazioni comunque particolarmente propizie per le attività più creative. In polemica con gli ambienti familiari.

BILANCIA: 8+

Iperattivi e spesso un po’ irascibili i nati della terza decade influenzati da Marte. Possibili comunicazioni provenienti da un’altra città in ordine ad una attività di lavoro. L’arrivo di Venere nella vostra terza casa solare contribuisce a ravvivare e a vivacizzare ogni vostra attività sociale. Incontri e nuove situazioni sentimentali per i nati nel mese di settembre.

SCORPIONE: 8 e 1/2

Momento particolarmente importante per i nati tra la prima e la seconda decade influenzati dal ritorno di Giove nel proprio segno solare. Date spazio ai vostri progetti perché è arrivato il momento della loro realizzazione. Giocatevi ogni opportunità nel presente senza mai rimandare al domani.

SAGITTARIO: 8

Con l’arrivo di Venere nel segno del Sagittario si tinge di rosa la vita dei nati della prima decade. Non fateci caso se tra il 3 ed il 4 dicembre svilupperete stati d’umore contraddittori, trattasi della Luna. Notizie inaspettate per i anti della terza decade. Una decisione viene rimandata.

CAPRICORNO: 8

Il transito di Marte nella vostra decima casa solare vi spinge ad accelerare il ritmo delle vostre ambizioni. Qualunque limite tende a risultarvi sempre un po’ stretto. State attenti comunque a non imbarcarvi in qualche vertenza legale. Fortunati i nati tra la prima e la seconda decade oramai protetti dal transito di Giove.

ACQUARIO: 8 e 1/2

Marte, Mercurio, Saturno ed Urano in ottimo aspetto per i nati della terza decade. Se dovete far partire un progetto o stabilire un contatto importante fatelo adesso. Siete particolarmente lucidi e ben sapete quello che più volete. L’arrivo di Venere nel segno amico del Sagittario tinge di rosa la vita sentimentale dei nati in gennaio.

PESCI: 9

Giove in ottima posizione per i nati tra la prima e la seconda decade. In questi giorni si sviluppa un irripetibile trigono tra il transito di Giove ed il transito di Nettuno da anni nel vostro segno zodiacale. Seguite il vostro intuito. Realizzate i vostri desideri più reconditi. Possibile sviluppo di una amore intenso e romantico.

