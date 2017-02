A cura di Astropoli l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 30 Gennaio al 5 Febbraio 2017 vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada. Oroscopo complessivo del mese di Febbraio 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita nella terza decade della Bilancia (da 23° 06″ a 22° 24R”), in retrogradazione dal 6 Febbraio. Mercurio nel Segno del Capricorno fino al 7 Febraio, poi entra con moto diretto in Acquario il 7 Febbraio per arrivare nei Pesci il 25 Febbraio (il 28 Febbraio al 3° e 38″). Venere nel Segno dei Pesci fino al 3 Febbraio, poi entra nel Segno dell’Ariete (fino al 12° 46″ del 28 Febbraio) raggiungendo Marte (dal 2° 49″ al 22° 44″). Saturno diretto in Sagittario tra 24°37″ ed il 26°40″ della Terza Decade. Marte transita nel Segno dell’Ariete congiungendosi ad Urano in opposizione a Giove tra il 26 ed il 28 Febbraio al 21/22°. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 21°03″ al 22°03″). Nettuno nei Pesci (10° 39″ – 11° 39″). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade (tra il 4° ed il 3°). Luna Piena in Leone tra il 9 e l’11 Febbraio. La Lilith/Luna Nera di transito nella Terza Decade dello Scorpione il 14 Febbraio, per San Valentino, entra nel Segno del Sagittario (dopo 9 anni). Ma torniamo, nello specifico, con: Oroscopo della settimana dal 30 Gennaio al 5 Febbraio



ARIETE: voto 7 e 1/2



Giove spinge in avanti i nati della terza decade. Con Giove opposto ad Urano tendete ad esser privi di qualunque forma di inibizione. Rompete gli schemi! Siate diversi! Particolarmente sagaci, grazie all’aiuto di Saturno e di Mercurio.

TORO: voto 7 e 1/2

Il transito di Venere nell’amico segno dei Pesci aiuta soprattutto i nati della terza decade rendendoli particolarmente seducenti. I numerosi transiti in Ariete favoriscono la nascita di una storia sentimentale in grande segretezza. Maggior riposo tra il 3 ed il 4 febbraio.

GEMELLI: voto 8

Fino al 3 Febbraio la vita sentimentale dei nati della terza decade sarà disturbata da sentimenti contrapposti. Successivamente inizierà un periodo d’oro per la vostra vita amorosa. In primis… Buona fortuna per i nati della prima decade. Nuove iniziative. Nuovi incontri.

CANCRO: voto 7

Venere… favorevole e Mercurio in opposizione per i nati della terza decade. In amore dovete farvi guidare dal cuore e non dalla mente. L’ingresso della Venere in Ariete del 3 febbraio rende particolarmente gelosi e possessivi i nati della prima decade. Scatti d’ira per quest’ultimi intorno al 1 febbraio.

LEONE: voto 8

Il calo energetico per i nati della seconda decade provocato dal transito solare nel segno dell’Acquario viene compensato dagli ottimi transiti di Venere e Marte nel Segno dell’Ariete. Il transito di Giove, unito ai buoni aspetti con Urano e Saturno, porta risultati inaspettati. Fortuna e riconoscimenti professionali. Fortuna sentimentale. Colpi di fulmine.

VERGINE: voto 8

È il momento delle tentazioni. Con Venere e Nettuno in agguato è difficile resistere al richiamo delle emozioni. Aumento degli appetiti sessuali e del proprio fascino erotico. Ma state attenti a non confondervi troppo le idee ed il cuore. Incontri importanti per i nati nella prima decade.



BILANCIA: voto 7 e 1/2

Marte in opposizione ipersollecita i nati della prima decade. State attenti a non essere troppo irascibili o a commettere imprudenze. L’arrivo di Venere nel segno dell’Ariete vi porta ad esaltare ogni vostra passionalità. Gelosie e colpi di testa all’ordine del giorno. Maggiore prudenza tra il 1 ed il 3 febbraio.

SCORPIONE: voto 7 +

Venere favorevole fino al 3 febbraio per i nati della terza decade. La Luna Nera ancora per qualche giorno di transito sul Sole. È il momento adatto per prendere decisioni importanti in ordine alla vostra vita sentimentale e liberarvi eventualmente da un partner prepotente. Nettuno favorisce eventi romantici per i nati della prima decade.

SAGITTARIO: voto 8 e 1/2

Marte di transito nella vostra quinta casa solare vi rende particolarmente intraprendenti e predisposti alla seduzione. Grazie all’arrivo di Venere del 3 Febbraio nel segno amico dell’Ariete si aprono per voi atmosfere sensuali e romantiche. Viaggiate in compagnia del vostro partner.

CAPRICORNO: voto 7 e 1/2

Venere è con i nati della terza decade fino al 3 febbraio. Approfittatene subito… perché con i futuri transiti in Ariete si sta per prospettare un periodo piuttosto burrascoso per la vostra vita sentimentale e familiare. Mercurio accompagnato da Plutone vi rende particolarmente persuasivi.

ACQUARIO: voto 8 e 1/2

Venere e Marte favorevoli per i nati della prima decade. La vostra vita sentimentale e mondana tende a crescere in maniera esponenziale. Avventura e desideri fanno da padroni. Particolarmente innovativi i nati in febbraio stimolati da Giove e da Urano.

PESCI: voto 8

Alla grande! Fino al 3 Febbraio… con Venere, Nodi Lunari e Nettuno di transito nel vostro segno. Ma con il Saturno in quadratura per i nati della terza decade. Ragione o sentimento? A chi la vittoria? Rinnovamento tra il 1 ed il 2 febbraio. Particolarmente lucidi i nati della terza decade stimolati da Mercurio.