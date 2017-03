A cura di Astropoli l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 27 marzo al 2 Aprile vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada. Oroscopo complessivo del mese di Marzo 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita retrogrado dalla Terza alla Seconda della Bilancia (da 22° 30″ a 19° 16″). Mercurio nel Segno dei Pesci fino 13 Marzo, poi entra in Ariete. Venere nel Segno dell’Ariete (dal 12° 52″ al 1° 35″), in retrogradazione a partire dal 5 Marzo (13° 09″). Saturno diretto in Sagittario tra 26°44″ ed il 27°46″ della Terza Decade (sui gradi corrispondenti al Grande Centro Galattico della Via Lattea. Marte transita nel Segno dell’Ariete congiungendosi ad Urano in opposizione a Giove tra il 1 ed il 2 Marzo al 23/22°. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 22°06″ al 23°40″). Nettuno nei Pesci (11° 41″ – 12° 47″). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade (tra il 3° ed il 1°). Luna Piena in Vergine tra l’11 ed il 12 Marzo. La Lilith/Luna Nera di transito nei primi gradi del Segno del Sagittario (dopo 9 anni). Ma torniamo, nello specifico, con: Oroscopo della settimana dal 27 marzo al 2 Aprile



ARIETE: voto 8 e 1/2

Mercurio, Urano e Giove in reciproco aspetto per i nati tra la seconda e la terza decade. Possibili cambiamenti professionali. Nuovi interessi e nuove priorità. Maggiormente favorite le attività da svolgersi con una certa autonomia. Tra il 28 ed il 29 Marzo la Luna Nuova nel segno favorisce una nuova rinascita.

TORO: voto 8 e 1/2

Tra il 30 ed il 31 la Luna attraverserà il vostro segno congiungendosi con Marte… questo aspetto tenderà ad accendervi come un fiammifero. Particolarmente sensibili i nati della seconda decade. Puntate sull’Eros e sul vostro fascino personale. Canalizzatevi verso quello che più vi si addice. Guadagni ma anche spese.

GEMELLI: voto 8+

Ritorni di fiamma ed attrazioni imperiose per i nati della prima decade favoriti dalla retrogradazione di Venere. Con la Lilith in opposizione si fan spazio i pensieri più proibiti. Non limitatevi, ma non fatevi del male! Opportunità professionali per i nati della terza decade.

CANCRO: voto 8=

Tra il 26 ed il 27 Marzo la Luna vi sarà favorevole transitando nella vostra nona casa solare. Il momento è ideale per prendersi una breve vacanza in riva al mare. Ricaricatevi e poi andate in azione… Seguendo sempre cuore e pancia. Situazioni inaspettate tra il 28 ed il 29.

LEONE: voto 9

La retrogradazione di Venere brilla nei cieli della prima decade. Possibili ritorni di fiamma. Il momento è ricco di nuove occasioni. Marte in quadratura rende particolarmente ambiziosi i nati tra la prima e la seconda decade. State attenti a quello che dite. Contate fino a 10! Prudenza il 30 Marzo.

VERGINE: voto 8

Luna, Nettuno e Nodi in congiunzione tra il 26 ed il 27 Marzo. Probabili eventi e/o sogni premonitori di una certa rilevanza karmica per i nati della primissima decade. State attenti a non ricommettere errori passati! Seguite il cuore, e non le vostre paure. Ottimamente tra il 30 ed il 31. Con Luna e Marte insieme il coraggio non vi manca.



BILANCIA: voto 7 e 1/2

Mercurio ed Urano in opposizione ipersollecitano i nati della terza decade a pensare in maniera assolutamente diversa. Colpi di genio. L’importante sarà restare centrati puntando diritti verso i propri obiettivi. Evitare dispersioni e tentennamenti. Maggior prudenza tra il 29 ed il 30 Marzo.

SCORPIONE: voto 7+

Maggior prudenza tra il 30 ed il 31 Marzo con la Luna in opposizione. Maggior riposo. Ai nati della prima decade potrebbe sorgere una relazione sentimentale all’interno della propria attività lavorativa. Favorite quelle attività professionali da svolgersi dietro le quinte… tanto in autunno uscirete allo scoperto e alla grande.

SAGITTARIO: voto 9

Mercurio ed Urano in trigono per i nati della terza decade. È arrivato il momento adatto per portare avanti un progetto. Notizie in arrivo. Incontri professionali gestiti con una certa maestria. Decisive le giornate tra il 28 ed il 29 marzo. Evitate tra il 26 ed il 27. Vita sentimentale alla grande. Possibile concepimento.



CAPRICORNO: voto 9

Marte e Plutone in buon aspetto per i nati della seconda e della terza decade. Questo transito è un’ottima occasione per raggiungere traguardi importanti. Se dovete apportare dei cambiamenti importanti nella vostra vita… fatelo adesso! Grosse capacità seduttive. Ottimo tra il 30 ed il 31 Marzo.

ACQUARIO: voto 7 e 1/2

Marte in Toro depotenzia il quadro energetico delle prime due decadi. Fate una cosa alla volta senza perdere la scala delle vostre priorità. Competitivi i rapporti con i familiari, soprattutto se fratelli e/o cugini. Vita sentimentale sempre fortunata grazie all’appoggio di Venere. Bene sia il 28 che il 29 Marzo.



PESCI: voto 9

Tra il 26 ed il 27 la Luna attraversa il vostro segno. Questo aspetto oltre ad amplificare la vostra naturale sensibilità accresce il potenziale offerto dal passaggio dei Nodi Lunari. Sogni particolari. Premonizioni. Incontri con personaggi guida. Cambiamenti importanti per i nati della primissima decade.

di Astropoli

