A cura di Astropoli l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 27 Febbraio al 5 Marzo vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada. Oroscopo complessivo del mese di Marzo 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita retrogrado dalla Terza alla Seconda della Bilancia (da 22° 30″ a 19° 16″). Mercurio nel Segno dei Pesci fino 13 Marzo, poi entra in Ariete. Venere nel Segno dell’Ariete (dal 12° 52″ al 1° 35″), in retrogradazione a partire dal 5 Marzo (13° 09″). Saturno diretto in Sagittario tra 26°44″ ed il 27°46″ della Terza Decade (sui gradi corrispondenti al Grande Centro Galattico della Via Lattea. Marte transita nel Segno dell’Ariete congiungendosi ad Urano in opposizione a Giove tra il 1 ed il 2 Marzo al 23/22°. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 22°06″ al 23°40″). Nettuno nei Pesci (11° 41″ – 12° 47″). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade (tra il 3° ed il 1°). Luna Piena in Vergine tra l’11 ed il 12 Marzo. La Lilith/Luna Nera di transito nei primi gradi del Segno del Sagittario (dopo 9 anni). Ma torniamo, nello specifico, con: Oroscopo della settimana dal 27 Febbraio al 5 Marzo



ARIETE: voto 7



Siete particolarmente ribelli! Giove e Urano in opposizione per i nati della terza decade. Possibile partenza verso un paese estero. Momento decisivo per la vostra vita sentimentale. Decisioni inaspettate ed improvvise. Favoriti i rapporti passionali. Emozionatevi!

TORO: voto 8

Mercurio e Nettuno nei Pesci rendono particolarmente intuitivi i nati della prima decade. Incontri particolari, progetti creativi. Seguite i vostri sentimenti. In questo periodo della vostra vita siete particolarmente portati a sentire il fluire delle energie. Tra il 2 ed il 4 Marzo la Luna attraverserà il vostro segno. Maggior riposo, a contatto con la natura.

GEMELLI: voto 8 e 1/2

Tra il 1 ed il 2 Marzo la Luna andrà a braccetto con Venere, Marte ed Urano nella vostra undicesima casa solare. Avventure inaspettate e travolgenti per i nati della prima decade sollecitati dalla Lilith. Eventi inaspettati per i nati nel mese di giugno. Progettualità e imprese con l’appoggio del partner.

CANCRO: voto 7



Marte, Urano e Giove angolari per i nati della terza decade. Prudenza! Cercate di canalizzarvi correttamente seguendo i messaggi provenienti effettivamente dal vostro vero “Sé”. Evitate di compiere azioni insensate in questo periodo. Ricerca della libertà costi quel che costi.

LEONE: voto 9

Marte e Venere in ottimo aspetto per i nati della seconda e della terza decade. Colpi di fulmine… amore inaspettato ed improvviso. Particolarmente favorite le attività professionali più creative. Alla grande tra il 1 ed il 2 Marzo.

VERGINE: voto 7 e 1/2

Mercurio e Nodi in forte aspetto per i nati della prima decade. Un incontro può avere forti risvolti per la vostra vita professionale. State comunque attenti a non adottare atteggiamenti ripetitivi rispetto a situazioni pregresse. Se continuate a commettere gli stessi errori… poi non vi dovete lamentare.

BILANCIA:: voto 6 e 1/2

Giove in Bilancia sbilanciato da un forte stellium in Ariete. Probabile tsunami per la vostra vita sentimentale. Maggiormente in gioco i nati tra la seconda e la terza decade. Favorite le scelte più indipendenti, più originali, sia che riguardino la vostra vita professionale o privata. Prudenza tra il 1 ed il 2 Marzo.

SCORPIONE: voto 8+

Mercurio e Nettuno in ottimo aspetto per i nati della prima decade. Incontri romantici e atmosfere sensuali. Seguite il vostro intuito… abbandonatevi alle sensazioni provenienti dal vostro io. Fase particolarmente artistica per le professioni più creative. Maggior cautela tra il 3 ed il 4 Marzo.

SAGITTARIO: voto 8 e 1/2

Sia Venere, che Marte ed Urano sono di transito nella vostra quinta casa solare. Se siete della seconda decade preparatevi a fare strike… Osate! La Luna Nera è con voi… E favorisce la vostre tendenze più trasgressive. Colpi di fulmine per i nati di tutte le decadi.

CAPRICORNO: voto 7 e 1/2

Fortemente sbilanciati tra il 1 ed il 2 Marzo… soprattutto quando vi tocca trattare con i vostri familiari. Forti meccanismi competitivi. Antiche rivalità escono inaspettatamente allo scoperto. Confermate la vostra piena autonomia dall’ingerenze altrui.

ACQUARIO: voto 9

Alla grande! Il cielo è con voi, ogni vostra decade ha il suo buon aspetto con un valore di fuoco. Trasgressivi i nati della prima decade, sentimentali i nati della seconda, impetuosi e determinati a porre progetti per il futuro i nati della terza decade. Situazioni inaspettate tra il 1 ed il 2 Marzo.



PESCI: voto 8 e 1/2

Mercurio ai primi gradi dei Pesci si congiunge con Nodi e Nettuno. Date retta al vostro intuito e alle vostre percezioni. Sentite i messaggi. Momento particolarmente proficuo per le personalità più creative. Incontri con figura guida. Amori karmici per chi avesse valenze compatibili negli stessi gradi.

di Astropoli

