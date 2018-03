A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

L’Oroscopo complessivo del mese di Marzo 2018 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita in Scorpione dal 23° al 22° (retrogrado dal 9 Marzo). Saturno transita in Capricorno dal 7° al 9° circa. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 26° al 27°) . I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Seconda Decade (tra il 14° ed il 12°). Mercurio transita nel segno dei Pesci dal 20° al 30°, entra nell’Ariete il 6 Marzo (il 31 Marzo al 13° 21″ dell’Ariete, retrogrado dal 24 Marzo). Venere di transito nel segno dei Pesci poi entra nel Segno dell’Ariete il 6 Marzo 2018 (il 31 Marzo al 29° 46″ dell’Ariete). Marte transita nel Segno del Sagittario dal 20° al 30°, il 18 Marzo entra in Capricorno (il 31 Marzo al 7° 30″ del Capricorno). Nettuno diretto nei Pesci (13°- 15°). La Luna Nera nella Seconda Decade del Capricorno.

ARIETE: 7

Venere e Mercurio di transito tra la seconda e la terza decade. Incontri e soluzioni inaspettate per i soggetti della terza decade. Colpi di fulmine per i nati a fine segno. La retrogradazione di Mercurio porta alla ribalta una vecchia situazione. State attenti a non commettere errori di comunicazione. Incontro con un vecchio amico.

TORO: 6 e 1/2

Shopping compulsivo per i nati tra la seconda e la terza decade sollecitati dai vari passaggi minori nella loro seconda casa solare e dall’opposizione con Giove. Probabilmente state trovando una via alternativa per colmare le vostre reali mancanze. Erotismo in crescita. Bipolari tra il 27 ed il 28 Marzo.

GEMELLI: 7 e 1/2

Tra il 27 ed il 28 Marzo la Luna vi sarà particolarmente amica. Grazie a questo aspetto potrete stare al centro dell’attenzione della gente, riscuotendo un discreto successo in ogni situazione. Venere e Mercurio amici favoriscono incontri con persone più giovani per i nati delle ultime decadi.

CANCRO: 7

Marte e Saturno in congiunzione nella vostra settima casa solare. Dovete imparare ad essere meno severi con il vostro partner. Non potete pretendere dall’altro quello che voi non riuscite a realizzare. Convogliate le vostre diverse energie verso il raggiungimento di obiettivi comuni. Emozioni amplificate tra il 25 ed il 26 Marzo.

LEONE: 7 e 1/2

Tra il 27 ed il 28 Marzo la Luna attraverserà il vostro segno. Il momento si presenta ideale per iniziare una dieta, o per cimentarsi in una attività sportiva o ricreativa. Sentimenti e conquiste amorose inaspettate per i nati della terza decade. I nati della terza decade devono comunque controllare di più il loro Ego.

VERGINE: 8

Tra il 29 ed il 30 Marzo la Luna attraverserà il vostro segno zodiacale amplificando così la vostra immaginazione e le vostre emozioni. Marte e Saturno in buon aspetto rendono particolarmente disciplinati i nati della prima decade nella realizzazione dei propri progetti professionali.

BILANCIA: 8

Eventi inaspettati ed eventuali rivoluzioni affettive per i nati della terza decade. Con Venere ed Urano in opposizione si fa sempre più evidente in voi la voglia ed il desiderio di essere effettivamente voi stessi quando vi trovate in compagnia del vostro partner. Ricerca di nuove emozioni. Bene tra il 27 ed il 28 Marzo.

SCORPIONE: 8 e 1/2

Giove e Plutone in ottimo aspetto per i nati tra la seconda e la terza decade. Momento buono per “far soldi”. Sfruttate appieno ogni vostra potenzialità perché gli astri sono come il vento, spingono, ma non regalano. Pensiero ed azione una cosa sola. Date una direzione ai vostri obiettivi. Bene tra il 29 ed il 30.

SAGITTARIO: 8+

Luna magicamente propizia tra il 27 ed il 28 marzo. Eventi inaspettati ed incontri con persone originali per i nati della terza decade. Grazie al trigono con Venere ed Urano potrete dare una ventata di aria fresca alla vostra vita affettiva. Radicatevi nel presente e godetevi al massimo ogni situazione.

CAPRICORNO: 6=

Mercurio, Urano, Plutone e Venere mandano in tilt la vita affettiva dei nati della terza decade. Tra desideri ed ambizioni, dovrete imperare a guardarvi meglio dentro. Evitate di farvi manipolare dai capricci altrui. Possibili interferenze provenienti dalla vostra famiglia natale. Bene tra il 29 ed il 30 Marzo.

ACQUARIO: 8 e 1/2

Alla grande per i nati della terza decade. Grazie alla congiunzione di Venere con Urano nel segno amico dell’Ariete riuscite ad essere particolarmente seducenti e persuasivi. Momento particolarmente propizio per far partire un progetto originale. Colpi di fulmine. Il 28 marzo si presenta come una giornata particolare. Ogni tendenza uscirà allo scoperto.

PESCI: 8 e 1/2

Tra il 29 ed il 30 Marzo la Luna si troverà in opposizione. Tale passaggio avviene ogni mese e ha il potere di amplificare ogni vostra emozione. Con Marte, Saturno e Luna Nera in sestile potete realizzare progetti di ogni tipo, spesso sconfinando nel machiavellico.

di Astropoli

