A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

Oroscopo complessivo del mese di Dicembre 2016 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita nella seconda decade della Bilancia (da 16°50″ a 21° 03″). Mercurio nel Segno del Sagittario fino al 2 Dicembre, poi entra in Capricorno, in retrogradazione dal 20 Dicembre in poi partendo dal 15° 06. Venere nel Segno del Capricorno fino al 7 Dicembre, poi entra nel Segno dell’Acquario. Saturno diretto in Sagittario tra 17°45″ ed il 21°16 della Terza Decade. Marte transita nell’Acquario fino al 19 Dicembre poi entra nel Segno dei Pesci. Urano sempre retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 20°54″ al 20°34″), torna diretto il 29 Dicembre. Nettuno nei Pesci (9°). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade. Tra il 23 ed il 24 Dicembre Giove ed Urano in opposizione mediati da Saturno in Sagittario (al 20°).

Ma torniamo, nello specifico, con:

l’ Oroscopo della settimana dal 25 al 31 Dicembre

ARIETE

Allineamento astrale per i nati della terza decade toccati in contemporanea dai transiti Venere, Giove, Saturno, Plutone ed Urano. Particolarmente favoriti gli spiriti più avventurieri. Sfavoriti i conservatori. Tra il 27 ed il 28 Dicembre la Luna vi sarà amica. Contatti con l’estero. Atteggiamenti bipolari per l’ultimo dell’anno.

TORO

Il transito di Venere in Acquario rende particolarmente trasgressivi i nati dell’ultima decade. Potrete concludere il 2016 superando i vostri stessi consueti limiti. Nuove possibilità professionali per i nati tra la seconda e la terza decade. Grazie a Plutone e a Giove di transito nella vostra sesta casa solare potrete realizzare significati cambiamenti all’interno del vostro posto di lavoro.

GEMELLI

26 Dicembre (e giù di lì) ! Giornata particolarmente positiva e comunque importante per i nati tra la seconda e la terza decade interessati da un importante allineamento astrale. Logicamente il risultato finale dipenderà come sempre dal resto dei valori presenti sulla carta natale. Momento topico per la vostra vita professionale e sentimentale. Prendete al volo il treno ! Con questo regalo il 2016 vi saluta.

CANCRO

Continua la rivoluzione copernicana dei nati nel mese di luglio. Le vostre ambizioni tendono amplificarsi e così eventuali conflitti con la vostra famiglia di origine. Svincolatevi da ogni forma di controllo o di manipolazione da parte di terzi. Lavori originali. Momento Top per gli avventurieri, scarso adattamento per gli spiriti più conservatori.

LEONE

Momento importante per la fine del 2016 ! I nati tra la seconda e la terza decade sono al centro di un importante allineamento astrale. Il periodo è decisivo per la realizzazione di qualunque tipo di progetto. Stabilite i vostri obiettivi e così le vostre priorità e poi spingete senza remore sull’acceleratore. Atmosfere sensuali tra il 26 ed il 28 Dicembre.

VERGINE

Marte si congiunge a Nettuno e ai Nodi negli ultimi giorni del 2016. Aspetto molto importante per i nati tra la prima e la seconda decade. Possibile l’incontro karmico, con un vecchio amante o un antico amante. State attenti a non ricommettere gli errori passati . Siate prudenti per quanto riguarda l’utilizzo di farmaci o alcol. Atmosfere trasgressive.

BILANCIA

Il 2016 si conclude con una importante allineamento astrale per il segno della Bilancia. Maggiormente interessati i nati nel mese di ottobre. Incontri e colpi di fulmine per i nati tra la seconda e la terza decade. Momento importante per gli artisti. Riconoscimento inaspettato in ordine al valore di una vostra attività. Puntate dritto verso il futuro!

SCORPIONE

Scarso interesse per le questioni più serie provocato dal transito di Venere nel segno dell’Acquario. Autoindulgenza verso se stessi. Compiacenza e predisposizione verso possibili trasgressioni. State comunque attenti a controllare i vostri appetiti … correte il rischio di ingrassare. Positivi gli ultimi 3 giorni di novembre favoriti dalla congiunzione lunare con Plutone.

SAGITTARIO

Luna in Sagittario tra il 26 ed il 28 Dicembre. Ogni emozione tende ad essere amplificata. Sensuali ed originali i nati della terza decade appoggiati da Venere. Nostalgici i nati della seconda decade influenzati da Saturno. Calo energetico per i nati della prima decade provocato dall’arrivo di Marte nella loro quarta casa solare. Tensioni con i parenti.

CAPRICORNO

Tutta l’ultima settimana del 2016 è segnata dai forti aspetti presenti sulla croce cardinale. Grazie ad un forte allineamento i nati tra la seconda e la terza decade potranno compiere azioni memorabili ed affrancarsi dai propri padroni più o meno occulti. Situazioni inaspettate. Decisive ed impegnative le giornate comprese tra il 29 ed il 31 amplificate nei loro effetti dal transito lunare.

ACQUARIO

Dal 29 alla fine dell’anno il periodo si presenta alquanto favorevole per i nati della terza decade favoriti dal passaggio di Venere e dai contestuali aspetti con i pianetti maggiori. Atmosfere romantiche con il partner. Possibile incontro. Realizzazioni economiche e professionali. Il momento è buono per spingere il piede sull’acceleratore…

PESCI

Il 29 Dicembre Marte si troverà in aspetto con Mercurio. Questa confutazione sarà particolarmente importante per i nati tra la prima e la seconda decade in ordine alla gestione di un affare. Cambiamenti patrimoniali per i nati tra la seconda e la terza decade provocati dai forti aspetti di Giove con Urano, rispettivamente nelle vostre ottava e seconda solare.

di Astropoli

L’Oroscopo Settimanale di Eclipse è comunque integrabile gratuitamente on line calcolando il proprio Oroscopo Personalizzato Giornaliero su www.astropoli.it/oroscopo-del-giorno.html