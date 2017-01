A cura di Astropoli Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione. Oroscopo complessivo del mese di Gennaio 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita nella terza decade della Bilancia (da 21° 09″ a 23° 05″). Mercurio nel Segno del Capricorno fino al 4 Gennaio, poi entra con moto retrogrado in Capricorno (diretto dal 7 Gennaio in poi), torna in Capricorno il 12 Gennaio per arrivare il 31.1.2017 al 19° del Capricorno. Venere nel Segno dell’Acquario fino al 3 Gennaio, poi entra nel Segno dei Pesci. Saturno diretto in Sagittario tra 21°23″ ed il 24°31″ della Terza Decade. Marte transita nel Segno dei Pesci fino al 28 Gennaio poi entra nel Segno dell’Ariete. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 20°34 al 21°01″). Nettuno nei Pesci (9° 44 – 10° 37). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade. Tra il 27 ed il 28 Gennaio con la Luna Nuova in Acquario inizia per l’Astrologia Cinese l’Anno del Gallo di Fuoco. L’ultima volta 60 anni fa. Inizia un periodo in cui avventura e rischio fanno da catalizzatori. Ma torniamo, nello specifico, con: Oroscopo della settimana dal 23 al 29 Gennaio

ARIETE: voto 8



Tra il 22 ed il 28 gennaio Mercurio si troverà in posizione angolare rispetto ai nati della seconda decade. State attenti a non essere troppo ipercritici quando parlate, soprattutto se riguarda una situazione professionale. Il 28 Gennaio con l’ingresso di Marte nel vostro segno arriva l’Anno del Gallo dell’Astrologia Cinese. Inizia un periodo ricco di emozioni.

TORO: voto 7 e 1/2

Marte e Venere favorevoli rendono particolarmente rosa la vostra vita sentimentale. Periodo ideale per vivere atmosfere romantiche in compagnia del partner. Fortunato l’approccio nelle vicinanze dell’acqua. Seguite il vostro intuito. Sogni premonitori. Intensità erotiche tra il 26 ed il 27 Gennaio.

GEMELLI: voto 7 e 1/2

Giove ed Urano in buon aspetto, mentre Marte e Saturno continuano ad infastidirvi. Pensate al futuro e alla realizzazione dei vostri progetti senza farvi condizionare da situazioni passate tenute in piedi solamente dal vostro orgoglio. Evitate discussioni tra il 23 ed il 24 Gennaio. Bene il 28.

CANCRO: voto 7 e 1/2

Perdita di lucidità tra il 25 ed il 27 gennaio per i nati della seconda decade in relazione al triplo transito di Luna, Mercurio e Plutone in Capricorno. È facile essere colti dall’ansia ed esser così assaliti dalle più recondite paure. Puntate dritti verso i vostri obiettivi senza guardarvi troppo intorno. Vita affettiva positivamente movimentata.

LEONE: voto 8

Piccolo calo energetico per i nati della prima decade provocato dal transito solare nel segno dell’Acquario. Il transito di Giove e Saturno, unito ai buoni aspetti con Urano, porta risultati inaspettati. Fortuna e riconoscimenti professionali. Guadagni. Importanti i giorni tra il 23 ed il 24 Gennaio.



VERGINE: voto 7 e 1/2

Bene tra il 25 ed il 27 Gennaio. È ancora il momento delle tentazioni. Con Venere, Marte, Nodi e Nettuno in agguato è difficile resistere al richiamo delle emozioni. Aumento degli appetiti sessuali e del proprio fascino erotico. Ma state attenti a non confondervi troppo le idee ed il cuore.



BILANCIA: voto 8

Grazie alla Luna nell’amico segno del Sagittario tra il 23 ed il 24 Gennaio potrete vivere le quotidianità con una relativa effervescenza. Tenetevi comunque alla lontana dai vostri familiari. Tagli netti per i nati della terza decade influenzati da Giove ed Urano in opposizione. Osate!



SCORPIONE: voto 7 e 1/2

Un momento di ribellione intorno al 22 Gennaio per i nati della prima decade provocata da una iper-stimolazione dell’Ego. Con Sole e Luna in quadratura si accentua la vostra naturale tendenza a non esser mai contenti di quello che effettivamente si ha. Vita affettiva alla grande per tutti.



SAGITTARIO: voto 8

Grazie ad una magnifica Luna nel vostro segno tra il 23 ed il 24 gennaio sarete particolarmente intuitivi. Particolarmente seducenti, ma spesso in po’ lunatici, i nati della terza decade, a causa della quadratura con Marte e Venere. Una situazione sentimentale tenuta finora nascosta potrebbe crearvi qualche difficoltà professionale.

CAPRICORNO: voto 7 +

Piccoli e grandi malumori tra il 27 ed il 28 Gennaio per i nati della seconda decade provocati dai transiti lunari e così Mercurio, Giove ed Urano. Eventi inaspettati nella vostra famiglia natale potrebbero condizionarvi in altre situazioni. Non abbiate paura di cambiare. Bene la vita affettiva dei nati della terza decade.

ACQUARIO: voto 8

Ottimo allineamento astrale per i nati della terza decade. Date ampia vitalità ai vostri progetti e alla vostra creatività. Marte e Venere nei Pesci vi rendono più romantici del vostro solito. Il 24 gennaio … possibile incontro con una persona straniera.

PESCI: voto 8 e 1/2

Tra il 25 ed il 27 Gennaio la Luna si congiungerà dapprima con Marte e poi Plutone. Questo transito non solo tenderà a consolidare la vostra leadership all’interno di un progetto ma vi renderà particolarmente arguti e convincenti. Dal 24 Gennaio in poi l’ottimo transito di Venere beneficerà soprattutto i nati della terza decade.

di Astropoli

L’Oroscopo Settimanale di Eclipse è comunque integrabile gratuitamente on line calcolando il proprio Oroscopo Personalizzato Giornaliero su www.astropoli.it/oroscopo-del-giorno.html