Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all'interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti "maggiori": congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione. Oroscopo complessivo del mese di Marzo 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita retrogrado dalla Terza alla Seconda della Bilancia (da 22° 30″ a 19° 16″). Mercurio nel Segno dei Pesci fino 13 Marzo, poi entra in Ariete. Venere nel Segno dell'Ariete (dal 12° 52″ al 1° 35″), in retrogradazione a partire dal 5 Marzo (13° 09″). Saturno diretto in Sagittario tra 26°44″ ed il 27°46″ della Terza Decade (sui gradi corrispondenti al Grande Centro Galattico della Via Lattea. Marte transita nel Segno dell'Ariete congiungendosi ad Urano in opposizione a Giove tra il 1 ed il 2 Marzo al 23/22°. Urano diretto nella terza decade dell'Ariete (dal 22°06″ al 23°40″). Nettuno nei Pesci (11° 41″ – 12° 47″). I Nodi Lunari di transito nell'Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade (tra il 3° ed il 1°). Luna Piena in Vergine tra l'11 ed il 12 Marzo. La Lilith/Luna Nera di transito nei primi gradi del Segno del Sagittario (dopo 9 anni). Ma torniamo, nello specifico, con: Oroscopo della settimana dal 20 al 26 Marzo

ARIETE: voto 9

Tra il 19 ed il 20 Marzo Mercurio e Venere si troveranno in congiunzione. Novità ed incontri per i nati tra la prima e la seconda decade. Favoriti i colloqui professionali per chi fosse in cerca di una nuova attività professionale. La Luna Nera in Sagittario suggerisce esperienze tantriche per i nati nel mese di Marzo.

TORO: voto 8 e 1/2

Marte in trigono con Luna e Plutone tra il 21 ed il 23 Marzo. La Primavera inizia con l’oro in bocca. Damblè vi sentite più forti. Forte crescita dei vostri appetiti sessuali. Gelosi e possessivi come non mai i nati in aprile. Gestite con maggiore riservatezza ogni vostra attività professionale.

GEMELLI: voto 7 e 1/2

Depuratevi e disintossicatevi! Lavorate di più in ordine al vostro equilibrio energetico… partendo dall’alimentazione e da una attività sportiva. Marte si trova nella vostra dodicesima casa solare. Incontri con persone originali tra il 23 ed il 24 Marzo.

CANCRO: voto 7 e 1/2

Marte e Nettuno sempre dalla vostra, gli altri dall’altra. Se siete della seconda decade liberatevi di chi maliziosamente vi controlla dietro le quinte. Periodo comunque iperattivo… fate una cosa alla volta seguendo sempre le vostre reali priorità. Tra il 21 ed il 22 maggior riposo.

LEONE: voto 8 e 1/2

Mercurio e Venere in trigono per i nati tra la prima e la seconda decade. Incontri con persone più giovani caratterizzati da una certa intraprendenza. Giove e Saturno favorevoli spingono in avanti la vita professionale dei nati in Agosto. Buone opportunità tra il 19 ed il 20 Marzo.

VERGINE: voto 8 e 1/2

Inizio primavera all’insegna dell’affettività, dell’eros e dell’amore. Grazie a Luna e a Marte in buon aspetto siete particolarmente seducenti. Plutone in buon aspetto con i nati della seconda decade… favorisce buoni guadagni. La forte presenza di valori nella vostra ottava casa solare favorisce il crescere di stati passionali.



BILANCIA: voto 8 e 1/2

Giove in Bilancia rende particolarmente attivi i nati della terza decade… ipersollecitati da Urano, costi quel che costi, una strada tutta propria da seguire. Eventi inaspettati ed improvvisi. Cambiamenti professionali radicali per chi non fosse soddisfatto della propria attività. Bene tra il 19 ed il 20.



SCORPIONE: voto 7 e 1/2

Con il Marte in settima casa solare è importante che riusciate a convogliare le vostre energie verso degli obiettivi comuni… da raggiungere con il partner. Evitate di assumere atteggiamenti ipercritici, competitivi o esageratamente possessivi. Attrazione fisica in forte crescita.

SAGITTARIO: voto 8 e 1/2

Tra il 19 ed il 20 Marzo la Luna attraverserà il vostro segno zodiacale. Questo transito attiverà la sensualità dei nati in novembre, renderà più romantici i nati della seconda decade, predisporrà i nati della terza decade verso incontri di una certa importanza in ordine alla loro attività professionale.



CAPRICORNO: voto 8

Tra il 21 ed il 22 Marzo, in concomitanza dell’equinozio di primavera la Luna attraverserà il vostro segno. Approfittate di questa circostanza e del lungo transito di Plutone per lasciarvi il passato alle spalle e iniziare un nuovo futuro. Energie inaspettate vengono in vostro aiuto. Vita amorosa effervescente.

ACQUARIO: voto 8

Mercurio e Venere in sestile per i nati delle prime due decadi. Incontri e colloqui di lavoro. Buone opportunità. Favoriti i rapporti con le persone più giovani. Diversamente i nati della terza decade avranno una maggiore predisposizione verso le persone più mature. Acquisizioni e/o ristrutturazioni immobiliari. Maggior riposo tra il 23 ed il 24 Marzo.

PESCI: voto 7 e 1/2

Marte e Venere di transito nella vostra seconda casa solare. Spese ed uscite per far fronte ai vostri desideri voluttuari. Probabile acquisto dell’automobile. Spostamenti continui in ordini ad una vostra attività. Sbalzi umorali tra il 19 ed il 20 Marzo. Siate più centrati quando vi trovate al lavoro.

