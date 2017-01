A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 2 all’ 8 Gennaio 2017 vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo complessivo del mese di Gennaio 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita nella terza decade della Bilancia (da 21° 09″ a 23° 05″). Mercurio nel Segno del Capricorno fino al 4 Gennaio, poi entra con moto retrogrado in Capricorno (diretto dal 7 Gennaio in poi), torna in Capricorno il 12 Gennaio per arrivare il 31.1.2017 al 19° del Capricorno. Venere nel Segno dell’Acquario fino al 3 Gennaio, poi entra nel Segno dei Pesci. Saturno diretto in Sagittario tra 21°23″ ed il 24°31″ della Terza Decade. Marte transita nel Segno dei Pesci fino al 28 Gennaio poi entra nel Segno dell’Ariete. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 20°34 al 21°01″). Nettuno nei Pesci (9° 44 – 10° 37). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade. Tra il 27 ed il 28 Gennaio con la Luna Nuova in Acquario inizia per l’Astrologia Cinese l’Anno del Gallo di Fuoco. L’ultima volta 60 anni fa. Inizia un periodo in cui avventura e rischio fanno da catalizzatori.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 2 all’ 8 Gennaio

ARIETE: voto 6 e 1/2

L’anno inizia con il transito di Venere nel segno amico dell’Acquario. Incontri particolari per i nati della terza decade. Occasioni inaspettate. Umore comunque bi-polare in forza dell’opposizione con Giove. Fate la vostra scelta rischiando. La retrogradazione di Mercurio porta disguidi ai nati della prima decade.



TORO: voto 7 e 1/2



Il transito di Venere nell’amico segno dei Pesci, dal 3 Gennaio in poi, aiuta soprattutto i nati della prima decade rendendoli particolarmente seducenti. Grazie a Nettuno potrete vivere delle atmosfere particolarmente romantiche. Seguite il cuore. Fate progetti con il vostro partner.

GEMELLI: voto 7 e 1/2

Fino al 3 Gennaio i nati della terza decade potranno giovarsi del transito di Venere in Acquario. Colpi di fulmine e flirt se sostenuti dai valori presenti sulla vostra carta astrale. Rompete con il passato, date largo spazio al vostro futuro senza guardarvi indietro.



CANCRO: voto 8 =



Venere, Marte e Nettuno… favorevoli per i nati della prima decade. È arrivato il momento dell’amore. Fatevi guidare dall’istinto. Fortunate le località vicino all’acqua. Incontri tra il 3 ed il 4 gennaio. Notizie che tardano ad arrivare per i nati della prima decade.



LEONE: voto 8

Tra il 1 ed il 2 Gennaio sia la Luna che Venere si troveranno di transito nel segno dell’Acquario. Atmosfere insolite per i nati della terza decade. Incontri con persone originali ed anticonformiste. Possibili superficialità. Comunque tutto alla grande in considerazione della situazione generale ottima.



VERGINE: voto 7 e 1/2

Turbamenti per la vita sentimentale dei nati della prima decade. Con Marte, Venere e Nettuno in opposizione è facile farsi prendere da facili tentazioni. Incontri karmici per i nati in agosto stimolati dal passaggio del nodo lunare sud. Opportunità di guadagno per i nati della seconda decade favoriti da Plutone.



BILANCIA: voto 7 e 1/2

Situazioni inaspettate per i nati della terza decade influenzati dal forte transito di Giove con Urano. Liberatevi da ogni forma di condizionamento. Puntate senza riserve sulla vostra autonomia o emancipazione. Venere positiva fino al 3 gennaio favorisce l’incontro con una persona originale.



SCORPIONE: voto 8 e 1/2

Marte prima, Venere dal 3 Gennaio in poi …entrambi favorevoli per i nati della seconda e prima decade. È il momento adatto per dare un impulso alla vostra vita sentimentale …. e darsi alla caccia amorosa. Nettuno e Nodi favoriscono eventi romantici per i nati della prima decade.



SAGITTARIO: voto 7



Venere in buon aspetto fino al 3 Gennaio per i nati della terza decade. Momento adatto per approfondire la vostra conoscenza con una persona originale. Approfittate dei transiti di Giove, Saturno per dare una svolta alla vostra vita. Liberatevi del vecchio e dell’inutile. Puntate verso spazi nuovi.



CAPRICORNO: voto 8

Venere è con i nati della prima decade a partire dal 3 Gennaio. Atmosfere fortemente romantiche durante un incontro sociale, o una breve gita fuori porta. Rivoluzione copernicana per i nati tra la seconda e la terza decade che sono oramai al centro degli aspetti di Plutone con Urano e Giove. Ritorno di un amico.



ACQUARIO: voto 8 =



Il 2017 inizia con il transito di Venere nel vostro segno zodiacale. Anno all’insegna della bellezza, della creatività e dell’amore. Momento professionalmente importante per i nati in febbraio. La retrogradazione di Mercurio nel segno del Sagittario porta in auge un vecchio progetto.

PESCI: voto 8

L’arrivo di Venere del 3 gennaio nel vostro segno porta una ventata di passione nella vita dei nati della prima decade. Grazie alla doppia congiunzione con Marte il momento si presenta particolarmente favorevole per colpi di fulmine improvvisi ed imperiosi. Gelosia alle stelle. State attenti a non farsi un film. Forte influenze Nettuniane. Sogni premonitori. Fidatevi del vostro intuito.

