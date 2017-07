A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

Oroscopo complessivo del mese di Luglio 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove torna diretto nella Seconda Decade della Bilancia (da 13° 54″ a 16° 52″). Mercurio nel Segno del Cancro fino al 6 Luglio, poi entra nel Leone fino al 25 Luglio per passare poi in Vergine (il 31.7.2017 al 5° 09″ della Vergine). Venere il 4 Luglio lascia la terza decade del Toro per passare nel segno dei Gemelli (il 31.7.2017 al 29° 18″ dei Gemelli). Saturno retrogrado transita in Sagittario tra il 25°23″ ed il 21°42″ della Terza Decade. Marte transita dal Segno del Cancro fino al 20 Luglio poi passa nel segno del Leone (il 31.7.2017 al 6° 46″ del Leone) . Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 28° 05″ al 28°31″). Nettuno retrogrado nei Pesci (14° 13″ – 13° 46″). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Terza Decade (tra il 28° 14″ ed il il 26° 42″). Luna Piena in Capricorno tra il 8 e il 10 Luglio. La Luna Nera di transito nella Seconda Decade del Segno del Sagittario (dal 12° al 15° del Sagittario).

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 Luglio

ARIETE: 6 e 1/2



Marte disarmonico fino al 20 Luglio poi cambia rotta. Fino a quel momento vedete di non stressarvi più del consueto, di dare una priorità a quello che fate, e soprattutto fate una cosa alla volta. Restate centrati sul presente, senza voler ottenere il controllo su qualunque cosa.

TORO: 8 e 1/2

Marte in ottimo aspetto fino al 20 Luglio. Momento decisivo per le vostre pubbliche relazioni. Se dovete parlare in pubblico, affrontare un colloquio di lavoro, o un esame. Questo è il momento giusto. Sapete essere determinati senza eccedere in aggressività. In riva al mare o in mezzo al verde tra il 17 ed il 18 luglio.

GEMELLI: 9

Venere e Giove ormai apertamente superlativi per i nati della seconda decade. Cercate di cogliere al volo il treno che passa. Fortuna professionale per le attività più creative. Felice svolgimento della vostra vita sentimentale. Divertitevi in luoghi belli. Recepite nuovi stimoli. Maggior riposo tra il 19 ed il 21 Luglio.

CANCRO: 6 e 1/2

Particolarmente irascibili fino al 20 Luglio. Con il transito di Marte nel segno e i contingenti transiti maggiori nei segni cardinali, il vostro orgoglio e così i vostri timori provenienti dall’infanzia, tendono ad enfatizzarsi da soli. Liberatevi da ogni cosa! Scaricatevi attraverso una buona doccia fredda!

LEONE: 9

Venere in ottimo aspetto per i nati della seconda decade. Tra il 16 ed il 17 Luglio potreste ricevere una opportunità inaspettata. Prendetela al volo! Mercurio in Leone insieme a Saturno vi favorisce nel portare avanti un importante colloquio di lavoro. Bene nei sentimenti. Guadagni.

VERGINE: 8

Venere e Nettuno in reciproco aspetto spingono i nati della seconda decade verso una possibile evasione dalla consueta realtà. Scarsa resistenza verso le tentazioni sentimentali. Marte in ottimo aspetto fino al 20 Luglio per i nati della terza decade. Portate a termine un vostro progetto.

BILANCIA: 7 e 1/2

Marte angolare fino al 20 Luglio, poi la musica cambia… in frequenze di più facile gestione. Fino a quel momento ponetevi degli obiettivi che siano frutto del vostro essere e non delle vostre paure. Non perseguite il controllo, o le questioni di principio, ma esclusivamente la vostra realizzazione.

SCORPIONE: 8

Grazie al transito di Marte nella vostra nona casa solare (fino al 20 Luglio) in questo periodo dell’anno vi sentite particolarmente portati a condividere con gli altri ogni vostra esperienza, affermando e difendendo ciò che ritenete giusto ed importante. Ampliamento delle vostre vedute. Favoriti i viaggi e gli incontri con altre culture.

SAGITTARIO: 8 e 1/2

Venere e Nettuno in aspetto angolare per i nati della seconda decade. Atmosfere trasgressive e tentazioni portate da una rinnovata voglia di evasione. La retrogradazione di Saturno porta dei cambiamenti per i nati della terza decade. Ci sono scelte che non possono esser più rimandate.

CAPRICORNO: 7 e 1/2

Ancora qualche giorno… Fino al 20 Luglio prudenza e riposo. I nati della terza decade devono stare attenti a non vedere rosso. Cercate di scaricare la vostra energia in eccesso attraverso un’attività sportiva. Non disperdetevi tra le vostre inutili paure. Bene tra il 18 ed il 19 Luglio.

ACQUARIO: 8 e 1/2

Venere e Giove in ottimo aspetto per i nati della seconde decade. Se i vostri valori natali lo consentono… possibile fidanzamento o matrimonio. A partire dal 20 Luglio in poi i nati della prima decade dovranno stare attenti a controllare di più il proprio orgoglio. Siate più riservati!

PESCI: 8+



Marte in Cancro fino al 20 Luglio dona energia e costruttiva competitività ai nati nel mese di marzo. Se volete raggiungere un obiettivo… datevi da fare. Questo è il momento buono. Seguite il vostro intuito. Possibili infatuazioni provocate da lungo transito di Nettuno.

