Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

L’Oroscopo complessivo del mese di Novembre 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita in Scorpione dal 4° all’11°. Saturno transita in Sagittario tra il 24° ed il 28° della Terza Decade. Urano retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 26° R al 25° R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Seconda Decade (tra il 20° ed il 18°). Mercurio di transito nel segno dello Scorpione il 5.11.2017 entra nel Segno del Sagittario (il 30.11.2017 al 28° 28″ della Sagittario). Venere di transito nel segno della Bilancia il 7.11.2017 entra nel Segno dello Scorpione (il 30.11.2017 al 28° 16″ dello Scorpione). Marte transita dal Segno della Bilancia tra il 5° ed il 24° . Nettuno nei Pesci diviene diretto il 22 Novembre (11° 29″D). La Luna Nera di transito nella Terza Decade del Segno del Sagittario al 29° per poi passare al Segno del Capricorno il 10 Novembre 2017 (il 30.11.2017 al 2° del Capricorno). Luna Piena in Toro tra il 4 ed il 5 Novembre.

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 Novembre

ARIETE: 8 e 1/2



L’arrivo di Venere nella vostra ottava casa solare tende ad accendere il vostro erotismo. Particolarmente stimolante per i nati della prima decade già interessati dal transito di Giove. Possibili guadagni. Atteggiamenti bipolari tra il 14 ed il 15 Novembre in occasione dell’opposizione con Marte e Luna.

TORO: 8 e 1/2

Il transito di Venere nel segno della Bilancia favorisce un maggiore interesse la per la cura del vostro corpo e del vostro stato di salute. Tentazioni irresistibili. Particolarmente stimolati i nati della prima decade già interessati dal transito di Giove. Prudenza tra il 16 ed il 17 Novembre.

GEMELLI: 6 e 1/2

Con Mercurio in opposizione e Venere in trigono si elettrizza la vita affettiva dei nati della seconda decade. Incontri sentimentali all’insegna dell’amore e della disputa verbale. Sentimenti ed emozioni discordanti nell’arco della stessa giornata. Riposo tra il 12 ed il 13 Novembre.

CANCRO: 8

Passionali, romantici e a volte irascibili i nati della seconda decade stimolati da un lato dal Marte in Bilancia e dall’altra dal transito di Venere in Scorpione. Canalizzate la vostra energia verso degli obiettivi precisi. Fate una cosa alla volta seguendo le vostre effettive priorità. Lasciate perdere le questioni di principio, seguite il cuore.

LEONE: 8+

Tra il 14 ed il 16 Novembre la Luna, attraversando il segno della Bilancia, amplificherà gli effetti del transito di Marte. Momento ideale per partecipare ad impegni pubblici e promuovere la realizzazione di un proprio progetto. Permalosi e gelosi i nati della prima decade stimolati dai transiti di Venere e Giove.

VERGINE: 9

Venere e Giove armonici in ordine ai cieli dei nati tra la prima e la seconda decade. Opportunità professionali di un certo peso per le attività più creative. Favori da parte di terzi. Una persona di cui godete della sua stima interviene in vostro favore. Maggior riposo tra il 12 ed il 13, benone tra il 17 ed il 18 Novembre.

BILANCIA: 9-

Marte e Mercurio in ottima posizione per i nati della seconda decade. Se dovete affrontare un colloquio di lavoro, un esame universitario, o una vertenza legale, questo è il momento ideale per realizzare un risultato vincente. Siete particolarmente incisivi nelle esternazione delle vostre idee. Irascibili la sera del 14 Novembre.

SCORPIONE: 9

Venere in congiunzione per i nati della seconda decade a partire dal 15 Novembre. Grazie a questo passaggio potrete preparare il terreno all’arrivo di Giove. Fortuna sentimentale e professionale. Maggiormente favorite le attività più creative. Emozioni amplificate tra il 16 ed il 18 Novembre in occasione della Luna Nuova in Scorpione.

SAGITTARIO: 8 e 1/2

Energia mentale ed intellettuale per i nati della seconda decade. Dovete necessariamente canalizzarla verso la realizzazione di un vostro obiettivo nel presente. Scaricatevi attraverso uno sport e non attraverso una guida da formula uno. Particolarmente euforici tra il 14 ed il 16 Novembre.

CAPRICORNO: 8 e 1/2

L’arrivo della Luna Nera nel segno del Capricorno conferisce rinnovato charme ai nati della prima decade. Gli uomini cambiano radicalmente atteggiamento verso il genere femminile, le donne tendono ad aprirsi verso nuove esperienze a liberarsi di antichi tabù. Incontri con persone ricche di fascino tra il 16 ed il 18 Novembre.

ACQUARIO: 8 e 1/2

Grazie a Marte e a Venere in reciproco aspetto i nati della seconda decade non solo avranno possibilità di veder aumentare il loro charme, ma avranno la possibilità di autorigenerarsi. Incontri sentimentali con persone provenienti da un’altra città. Viaggi fortunati. Prudenza tra il 17 ed il 18 Novembre.

PESCI: 8+



Tra il 12 ed il 13 Novembre dovrete imparare ad essere più riservati e a non esprimere commenti sulle persone a voi vicine. Momento favorevole per la vita sentimentale dei nati tra la prima e la seconda decade. Avanzamenti professionali e possibili guadagni per i nati in Febbraio.

