l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 13 al 19 Marzo vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo complessivo del mese di Marzo 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita retrogrado dalla Terza alla Seconda della Bilancia (da 22° 30″ a 19° 16″). Mercurio nel Segno dei Pesci fino 13 Marzo, poi entra in Ariete. Venere nel Segno dell’Ariete (dal 12° 52″ al 1° 35″), in retrogradazione a partire dal 5 Marzo (13° 09″). Saturno diretto in Sagittario tra 26°44″ ed il 27°46″ della Terza Decade (sui gradi corrispondenti al Grande Centro Galattico della Via Lattea. Marte transita nel Segno dell’Ariete congiungendosi ad Urano in opposizione a Giove tra il 1 ed il 2 Marzo al 23/22°. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 22°06″ al 23°40″). Nettuno nei Pesci (11° 41″ – 12° 47″). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade (tra il 3° ed il 1°). Luna Piena in Vergine tra l’11 ed il 12 Marzo. La Lilith/Luna Nera di transito nei primi gradi del Segno del Sagittario (dopo 9 anni).

Ma torniamo, nello specifico, con: Oroscopo della settimana dal 13 al 19 Marzo

ARIETE: voto 8

La retrogradazione di Venere apre prospettive karmiche per i nati tra la seconda e la terza decade. Amplificazione degli appetiti sessuali. Con l’arrivo di Marte nel Segno del Toro l’umore dei nati della terza decade tende a stabilizzarsi maggiormente. TORO: voto 6 e 1/2 Il 16 Marzo Luna e Marte saranno in opposizione. I nati della prima decade dovranno contare fino a 10 prima di prendere qualunque decisione. Controllate l’ansia facendo sempre una cosa alla volta. Se non ci riuscite… Scrivete su un foglio bianco i vostri impegni. Poi…? Una cosa alla volta. GEMELLI: voto 7 e 1/2 Mercurio e Luna in aspetto con il vostro Sole. Se siete della seconda decade, tra il 12 ed il 13 state attenti a quello che dite, e a non far delle critiche in libera uscita. Venere comunque favorevole influenza positivamente la vita sentimentale delle prime due decadi. Giove favorisce la vostra vita professionale. CANCRO: voto 8 e 1/2 L’arrivo di Marte in Toro arriva al momento giusto. Nuova energia per i nati della prima decade. Affrontate con coraggio e determinazione qualunque tipo di situazione. Determinati ma imprevedibili tra il 14 ed il 18 Marzo. Potete uguagliare le imprese di Attila! LEONE: voto 8 Grazie alla retrogradazione di Venere e alla Luna Nera possibile un ritorno di fiamma per i nati delle prime due decadi. Amori ed attrazioni irrefrenabili. Particolarmente aggressivi i nati nel mese di luglio tra il 16 ed il 17 marzo a causa degli aspetti di Marte con la Luna in Scorpione. VERGINE: voto 8 Con Marte oramai arrivato nel segno del Toro potete brillare di nuova energia. Per cui se il 13 Marzo vi sentite un po’ stanchi, non fateci caso… si tratta solamente di una Luna storta. Con questo transito un bel viaggio potrebbe ricaricarvi brillantemente. Possibile vittoria in una vertenza legale BILANCIA: voto 7 e 1/2 Tra il 13 ed il 15 Marzo la Luna attraverserà il vostro segno. Questo aspetto, in concomitanza degli aspetti con Giove ed Urano potrebbe portarvi a dei veri e propri colpi di testa. Cercate di canalizzarvi in sintonia con i messaggi provenienti dal vostro cuore. SCORPIONE: voto 7

Tra il 16 ed il 17 Marzo la Luna attraverserà il vostro segno andandosi a mettersi di traverso con il Marte in Toro. State attenti agli sbalzi d’umore improvvisi. Evitate di farvi prendere da un improvviso attacco di gelosia. Scaricatevi attraverso una attività sportiva. Maggiormente controllati i nati della seconda decade protetti da Plutone. SAGITTARIO: voto 8 Grazie a Venere in retrogradazione nel segno amico dell’Ariete… ritorni di fiamma, passioni improvvise, colpi di fulmine. Il cielo è costellato dai valori di fuoco. Momento professionale decisivo per i nati della terza decade segnati da Saturno. Guardate al futuro senza farvi bloccare dal passato. CAPRICORNO: voto 7 e 1/2 L’arrivo di Mercurio nella vostra quarta casa solare vi suggerisce di trattare i vostri affari familiari con maggiore diplomazia. Evitate critiche inutili ed atteggiamenti polemici, ritardereste solamente un risultato. Marte di transito nella vostra quinta casa solare vi rende maggiormente attraenti. Voglia di avventura. ACQUARIO: voto 8 e 1/2 Venere e Lilith in ottimo aspetto per i nati tra la prima e la seconda decade. Siete particolarmente fascinosi ed emanate simpatia e splendore. Il momento è perfetto per partire in compagnia del partner o per intensificare ogni attività mondana. Favorite le professioni più creative. Guadagni. PESCI: voto 8 + Mercurio e Plutone in buono aspetto fino al 13 Marzo. Grazie a questo transito riuscirete a penetrare al di sotto della superficie ed ad andare fino al fondo della realtà delle cose. Proficuo lo studio della psicologia, dell’esoterismo e dell’astrologia. Se vi viene fatta una proposta, riuscite brillantemente a sviscerarne tutte le implicazioni.

