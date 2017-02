A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 13 al 19 Febbraio vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo complessivo del mese di Febbraio 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita nella terza decade della Bilancia (da 23° 06″ a 22° 24R”), in retrogradazione dal 6 Febbraio. Mercurio nel Segno del Capricorno fino al 7 Febraio, poi entra con moto diretto in Acquario il 7 Febbraio per arrivare nei Pesci il 25 Febbraio (il 28 Febbraio al 3° e 38″). Venere nel Segno dei Pesci fino al 3 Febbraio, poi entra nel Segno dell’Ariete (fino al 12° 46″ del 28 Febbraio) raggiungendo Marte (dal 2° 49″ al 22° 44″). Saturno diretto in Sagittario tra 24°37″ ed il 26°40″ della Terza Decade. Marte transita nel Segno dell’Ariete congiungendosi ad Urano in opposizione a Giove tra il 26 ed il 28 Febbraio al 21/22°. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 21°03″ al 22°03″). Nettuno nei Pesci (10° 39″ – 11° 39″). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Vergine-Pesci Prima Decade (tra il 4° ed il 3°). Luna Piena in Leone tra il 9 e l’11 Febbraio. La Lilith/Luna Nera di transito nella Terza Decade dello Scorpione il 14 Febbraio, per San Valentino, entra nel Segno del Sagittario (dopo 9 anni).

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 Febbraio

ARIETE: voto 8 +

Da San Valentino in poi … anche la Lilith si inserirà in una magica danza tra i vari segni di fuoco. Se siete già in coppia approfittatene per fare un bel viaggio o per dare spazio ad ogni vostro desiderio. Se siete soli… divertimento o colpo di fulmine. Attrazione immediata.

TORO: voto 7 e 1/2

San Valentino segnato dalla fuori uscita della Luna Nera dal segno dello Scorpione (a voi opposto). La vostra vita sentimentale da questo momento in poi tenderà ad essere maggiormente serena. Atmosfere sensuali da gestire in tutta segretezza.

GEMELLI: voto 8 e 1/2

San Valentino con Leone, Acquario, Ariete o Bilancia. Colpi di fulmine .. Facilmente extra partner … per i nati della prima e della seconda decade. Con Nettuno in aspetto angolare potrebbero venir meno alcune delle vostre convinzioni. Guardatevi dentro. Occasioni inaspettate per creativi ed artisti.

CANCRO: voto 7

San Valentino all’insegna dei moti passionali sovraeccitati dai diversi pianeti in Ariete ed in Bilancia. Siate costruttivi, evitate di assumere atteggiamenti eccessivamente egocentrici. Moderate la vostra gelosia. In questo mese i diversi valori in Ariete vi spingono fuori controllo.

LEONE: voto 8 e 1/2

Momenti di autentica seduzione, soprattutto se in trasferta, tra il 15 ed il 21 febbraio. Il 18 febbraio potreste incontrare, con tutta facilità durante un evento social, lo/la straniero/a dei vostri sogni. Progressi e guadagni in ogni vostra attività professionale.

VERGINE: voto 8

Grazie ai transiti di Venere e Marte nel segno dell’Ariete è un periodo particolarmente vivace per la vostra vita affettiva… soprattutto se nella vostra carta natale vi fossero valori in Bilancia o in Leone. Cambiamenti professionali per i nati della terza decade. Maggior riposo tra il 12 ed il 13 febbraio.

BILANCIA: voto 8



Grazie ad una magnifica Luna nel vostro segno e da un eccesso di valori in opposizione il San Valentino sarà galvanizzato da mille emozioni. Tempesta e passione per i nati della seconda decade. Seducenti, ma fortemente lunatici, i nati della seconda decade, a causa dell’opposizione con Marte e Venere. Una situazione sentimentale tenuta finora nascosta potrebbe crearvi qualche difficoltà professionale.

SCORPIONE: voto 7

Venere, Marte ed Urano si trovano di transito nella vostra sesta casa solare. Questo aspetto potrebbe spingervi a prendervi maggiormente cura sia della vostra alimentazione che della vostra salute. I valori in Ariete consigliano una maggiore attività sportiva. Prudenza nelle comunicazioni.

SAGITTARIO: voto 8 e 1/2

San Valentino segnato dall’arrivo della Luna Nera nel vostro segno zodiacale. Non accadeva da 9 anni. L’Eros inizia un nuovo percorso. Il transito di Mercurio nella vostra terza casa solare favorisce un incremento per la vostra vita sociale. Spostamenti ed incontri per i nati della seconda decade a partire dal 12 febbraio. Incontri con persone più giovani per i nati della seconda decade.

CAPRICORNO: voto 7

Con Giove, Plutone, Marte, Venere ed Urano in forte aspetto ogni giorno che passa avvertite sempre di più la necessità di liberarvi da ogni costrizione. Rottura improvvisa dai fattori limitanti. Critiche le giornate comprese tra il 14 ed il 16 Febbraio. Cercate di centrarvi su voi stessi e cavalcate l’onda del cambiamento.

ACQUARIO: voto 8 e 1/2

Mercurio, Venere e Marte in ottimo aspetto per i nati tra la prima e la seconda decade. Incontri con persone particolarmente dinamiche, probabilmente più giovani, probabilmente durante un viaggio di piacere. Opportunità professionali tra il 14 ed il 16 Febbraio.

PESCI: voto 7 e 1/2

Cambiamenti decisivi per i nati della terza decade portati da Saturno in Decima. Momento favorevole “solo” per chi sa dove andare. Non adottate politiche attendiste. Date una direzione precisa alla vostra vita. Tensioni con il partner tre il 12 ed il 13 febbraio provocate dalla Luna