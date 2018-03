A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

L’Oroscopo complessivo del mese di Febbraio 2018 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita in Scorpione dal 21° al 23°. Saturno transita in Capricorno dal 5° al 7° circa. Urano diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 24° al 26°) . I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Seconda Decade (tra il 15° ed il 13°). Mercurio transita nel segno dell’Acquario dal 0° al 30°, entra nei Pesci il 18 Febbraio (il 28 Febbraio al 21° dei Pesci). Venere di transito nel segno dell’Acquario poi entra nel Segno dei Pesci il 10 Febbraio 2018 (il 28 Febbraio al 18 dei Pesci). Marte transita nel Segno del Sagittario dal 3° al 20° (il 28 Febbraio al 20° del Sagittario). Nettuno diretto nei Pesci (12°- 14°). La Luna Nera entra nella Seconda Decade del Capricorno.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 12 al 18 Febbraio

ARIETE: 8 e 1/2



Marte in ottimo aspetto per i nati della seconda decade. Si apre un periodo ricco di iniziative, probabilmente riconducibili ad una località estera. Il transito di Mercurio in Acquario da San Valentino in poi favorisce i nati della terza decade. Incontri con persone originali ed anticonformiste.

TORO: 8

San Valentino trasgressivo o inusuale per i nati tra la seconda e la terza decade in forza dei vari passaggi veloci in Acquario. Sicuramente più tradizionali i nati della prima decade appoggiati da Saturno e Venere in segni amici. Atmosfere romantiche vissute all’insegna della tradizione.

GEMELLI: 7 e 1/2

Mercurio ed Urano in ottimo aspetto per la terza decade dei Gemelli. Con questo aspetto vi sentirete particolarmente vivi e sarete attratti da ogni forma di novità. Se state attraversando una fase in cui i vostri ragionamenti difettano un po’ di rigore recuperate alla grande in intuizione. Incontri particolari. Pigri i nati della prima decade.

CANCRO: 8

L’ingresso di Venere nel segno amico dei Pesci si rivela particolarmente importante per i nati della prima decade da tempo sollecitati dal severo Saturno. Grazie a Venere avrete la possibilità di rigenerarvi e di guardare dall’alto ogni vostra situazione con maggiore serenità. Difficoltà emotive intorno all’11 febbraio in forza del passaggio lunare.

LEONE: 8

San Valentino segnato dal passaggio lunare in Acquario. Giorno della verità per i nati della seconda decade influenzati dal passaggio del Nodo Lunare Nord nel proprio segno. Risveglio di antiche esperienze. Possibile un ritorno di fiamma. Marte di transito in Sagittario rende particolarmente intraprendenti i nati delle prime due decadi. Sbalzi umorali per la terza.

VERGINE: 7 e 1/2

Dall’11 febbraio in poi la Venere entrerà nel segno dei Pesci polarizzandosi così in ordine al vostro Sole Natale. Probabilmente durante questa fase dell’anno avrete più bisogno del solito di sentirvi al centro delle attenzioni del vostro partner. Se così non fosse non esiterete a guardarvi altrove.

BILANCIA: 8+

San Valentino alla grande grazie agli ottimi transiti nel segno dell’Acquario. Giornate vissute all’insegna dell’originalità. Incontri con persone innovative ed anticonformiste. Marte in Sagittario rende particolarmente intraprendenti i nati della seconda decade. Fortunati i viaggi in una località estera.

SCORPIONE: 8 e 1/2

La vostra vita affettiva si tinge di rosa dall’11 febbraio in poi. Grazie all’allineamento lunare del 13 febbraio con Saturno e Luna Nera i nati delle prime due decadi potranno dare una nuova struttura al grado delle proprie priorità. Momento professionale propizio per i nati tra la seconda e la terza decade. Date vita ai vostri progetti.

SAGITTARIO: 8

Marte in Sagittario rende particolarmente intraprendenti i nati della seconda decade. Grazie agli ottimi aspetti con Mercurio di transito nella vostra terza casa solare siete predisposti a conoscere nuove persone. Progetti e colpi di genio per i nati nel mese di Dicembre. San Valentino in chiave “fusion”.

CAPRICORNO: 8 e 1/2

L’arrivo di Venere nel segno amico dei Pesci è particolarmente propizio per i nati della prima decade già interessati dal transito di Saturno. Il periodo è ideale per riuscire a fare la “quadra” tra ragione e sentimento. Progetti e scelte importanti per il futuro. Cambiamenti e progressi per la terza decade.

ACQUARIO: 8 e 1/2

San Valentino baciato dall’ingresso della Luna in Acquario in compagnia dell’alleata Venere. Atmosfere sensuali e particolari per i nati della terza decade. Incontri con persone più giovani. Sviluppo di attività mediatiche. Marte in Sagittario favorisce nuove iniziative per i nati della seconda decade.

PESCI: 9

Dall’11 Febbraio in poi si apre un periodo molto importante per la vostra vita sentimentale. Ai transiti dei vari pianeti lenti nei segni a voi amici viene a concorrere l’arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale. Estremamente significativa questa fase per i nati tra la prima e la seconda decade già interessati dal transito di Nettuno.

di Astropoli

L’Oroscopo Settimanale di Eclipse è comunque integrabile gratuitamente on line calcolando il proprio Oroscopo Personalizzato Giornaliero su www.astropoli.it/oroscopo-del-giorno.html