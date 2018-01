A cura di Astropoli

Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non sitratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. Gli aspetti che determinano con maggior importanza le influenze astrologiche nel corso di una settimana sono gli aspetti definiti “maggiori”: congiunzione, sestile, quadratura, trigono e opposizione.

L’Oroscopo complessivo del mese di Gennaio 2018 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita in Scorpione dal 17° al 21°. Saturno transita in Capricorno dal 1° al 5° circa. Urano torna diretto nella terza decade dell’Ariete (dal 24° ) tra il 2 ed il 3 Gennaio. I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Seconda Decade (tra il 17° ed il 15°). Mercurio transita nel segno del Sagittario dal 18° al 30°, entra in Capricorno l’11 Gennaio (il 31 Gennaio al 29° del Capricorno). Venere di transito nel segno del Capricorno poi entra nel Segno dell’Acquario il 18 Gennaio 2018 (il 31 Gennaio al 16° dell’Acquario). Marte transita nel Segno dello Scorpione fino al 26 Gennaio per poi entrare nel segno del Sagittario (il 31.1.2018 al 3° dello Sagittario). Nettuno retrogrado nei Pesci (16°- 15°). La Luna Nera di transito nella Prima Decade del Segno del Capricorno. Luna Piena in Cancro tra il 1 ed il 3 Gennaio.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 31 Dicembre al 6 Gennaio



ARIETE: 7 e 1/2



L’anno inizia con i transiti di Venere e Saturno nel segno del Capricorno. Particolarmente riflessivi i nati della primissima prima decade. State attenti a non assumere atteggiamenti troppo rigidi. Mercurio ed Urano offrono grandi opportunità ai nati nel mese di Aprile. Sviluppate le vostre attività professionali promuovendo la diversità.

TORO: 6 e 1/2

Saturno e Venere favorevoli per i nati della prima decade. È il momento adatto per fare progetti a lungo termine sia in ordine al vostro futuro sentimentale che professionale. Fuori controllo i nati tra la seconda e la terza decade influenzati nelle loro ambizioni dalla doppia opposizione del Sole con Giove e Marte. Se questo passaggio viene mal gestito si diviene irriverenti, gelosi, morbosi e possessivi.

GEMELLI: 7 e 1/2

Grazie ai numerosi pianeti di transito nella vostra ottava casa solare nel 2018 potreste dare una svolta alla vostra vita erotica. Paradossalmente ciascuno di voi potrebbe optare per una scelta opposta a quella fino ad ora seguita. Notizie in arrivo per i nati della seconda decade.

CANCRO: 6

Turbamenti per la vita sentimentale dei nati della prima decade. Con Saturno e Venere in opposizione è facile che sorgano conflitti tra ragione e sentimento. Incontri karmici stimolati dal passaggio dei numerosi pianeti in settima. In alcune situazioni i nodini arrivano al pettine. Bipolari il primo dell’anno.

LEONE: 6+

Tra il 3 ed il 5 Gennaio sia la Luna che il Nodo Lunare Nord si troveranno di transito nel vostro segno zodiacale. Questo aspetto tenderà ad amplificare la vostra emotività. Risveglio del karma. Ricordate che Marte e Giove sono in quadratura. Particolarmente gelosi e possessivi i nati della seconda decade. State attenti a non assumere atteggiamenti arroganti. Problemi con la famiglia natale.

VERGINE: 8+



Venere, Saturno, Giove e Plutone… situazioni vantaggiose per tutte le decadi. È arrivato il momento dell’amore. Fatevi guidare dall’istinto. Fortunate le località in montagna. Incontri tra il 1 ed il 3 gennaio. Notizie che tardano ad arrivare per i nati della seconda decade.

BILANCIA: 6-

Cambiamenti per i nati della prima decade portati dai transiti di Saturno, Venere e Luna Nera nella prima decade del Capricorno. Un incontro karmico potrebbe mettere in discussione la solidità di un rapporto antico. Possibile trasloco per i nati di dicembre. Spese per l’automobile.

SCORPIONE: 9

Saturno, Plutone, Venere e Luna Nera, tutti favorevoli, tutti di transito nella vostra terza casa solare. Mutamento globale in ordine ai vostri interessi usuali. Incontri karmici per nati della prima decade. Coltivate le occasioni mondane. Ottime opportunità tra il primo dell’anno ed il 3 gennaio.

SAGITTARIO: 8+

Mercurio sempre di transito nel vostro segno zodiacale. Ottimi aspetti tra il 3 ed il 5 gennaio. Incontri con persone più giovani, probabilmente nate in un’altra città. Approfittate dei transiti di Saturno e Venere nella vostra seconda casa solare per dare maggiore razionalità alla vostra gestione finanziaria.

CAPRICORNO: 8 e 1/2

Momento decisivo, unico, per la vita affettiva dei nati della prima decade. Saturno, Venere e Luna Nera sono di transito sulla vostra posizione solare. Svolte radicali per molti di voi. Inizio di una storia sentimentale a lungo termine. Rottura di una storia stanca.

ACQUARIO: 7 e 1/2

Il 2018 inizia con i transiti di Saturno, Venere e Luna Nera nella vostra dodicesima casa solare. Probabile inizio di una storia sentimentale clandestina per i nati della prima decade. Aggressivi i nati della seconda decade stimolati da Giove e Marte. Irascibili tra il 4 ed il 5 a causa dell’opposizione lunare.

PESCI: 9

L’arrivo di Venere, Saturno e Luna Nera nel segno del Capricorno porta una ventata di fortunati cambiamenti per i nati della prima decade. Grandi opportunità professionali per la seconda decade. Con Marte e Giove favorevoli potrete dare pieno spazio alle vostre ambizioni.

