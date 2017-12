A cura di Astropoli

l’Oroscopo di Eclipse Magazine è redatto nel suo calcolo e stesura da Astropoli, e non si tratta di un oroscopo commerciale, bensì mirato all’interpretazione e alla lettura attenta delle decadi interessate dai passaggi astrali e dai transiti in ordine alla propria posizione solare. L’oroscopo viene formulato tenendo conto dell’evolversi del movimento planetario, cerando di individuare, quanto più preciso possibile, le previsioni della settimana del più ampio numero di persone. L’ Oroscopo della settimana dal 24 al 30 Dicembre vi svelerà l’influenza sul nostro comportamento da parte delle Stelle e dei Pianeti. Vi aiuterà a capire come gestire le varie situazioni che si presenteranno sulla vostra strada.

L’Oroscopo complessivo del mese di Dicembre 2017 vede alcuni transiti di assoluto rilievo: Giove transita in Scorpione dal 11° al 17°. Saturno il 20 Dicembre esce dalla terza Decade del Sagittario ed entra in Capricorno. Urano retrogrado nella terza decade dell’Ariete (dal 25° R al 24° R). I Nodi Lunari di transito nell’Asse del Drago Leone Acquario Seconda Decade (tra il 18° ed il 16°). Mercurio transita nel segno del Sagittario dal 28° al 17°, in retrogradazione dal 4 al 23 Dicembre tra la Terza e la Seconda Decade. Venere di transito nel segno della Sagittario poi entra nel Segno del Capricorno il 25 Dicembre 2017 (il 30.12.2017 al 6° del Capricorno). Marte transita nel Segno della Bilancia tra il 24° ed il 30° fino al 9 Dicembre per poi entrare nel segno dello Scorpione (il 30.12.2017 al 13° dello Scorpione). Nettuno nei Pesci diviene diretto il 22 Novembre (11° 29″D). La Luna Nera di transito nella Prima Decade del Segno del Capricorno. Luna Piena in Gemelli tra il 4 ed il 5 Dicembre.

Ma torniamo, nello specifico, con:

Oroscopo della settimana dal 24 al 30 Dicembre

ARIETE: 8



Dal 24 Dicembre Mercurio torna diretto. In arrivo una notizia aspettata da tempo. Decisioni di una certa importanza, anche per quanto riguarda gli affetti, per i nati della terza decade. I cambiamenti in atto sono ad ampio spettro. Non vi sono settori che restano esclusi.

TORO: 7 e 1/2

Marte in crescita per i nati della seconda decade. Dovete canalizzarvi verso degli obiettivi precisi che siano realmente coerenti con i vostri desideri più intimi e non siano invece dettati da situazioni di mero orgoglio personale. Tra il 24 ed il 25 la Luna vi permette di godervi magicamente il Natale.

GEMELLI: 7 e 1/2

Novità in arrivo per i nati della seconda decade portate dal ritorno del moto diretto di Mercurio. Comunicazioni in ordine ad una attività professionale svolta in equipe. Sblocco di situazioni per i nati della terza decade. Opportunità tra il 26 ed il 27 Dicembre.

CANCRO: 8

Svolte professionali per i nati della seconda decade. Importanti realizzazioni professionali. L’arrivo di Venere nel segno opposto del Capricorno vi spinge a riflettere in ordine alla vostre scelte di vita a due. Nessun problema per chi ha già incontrato la sua anima gemella.

LEONE: 7 e 1/2

Fino a Natale con il vento in poppa grazie a Venere. Momento importante per la vita sentimentale dei nati a fine segno già influenzati da lungo transito di Urano. Siate creativi. Premiatevi con delle pause rigeneranti. Per i nati della seconda decade possibile sviluppo di una vertenza legale in ordine alla gestione del patrimonio familiare.

VERGINE: 8

L’arrivo di Saturno e di Venere in Capricorno è di fondamentale importanza per dare un reset salutare alla vostra vita affettiva. Non solo state gettando le basi per una relazione sentimentale a lungo corso ma state ascoltando i messaggi provenienti dal vostro intimo. Possibile incontro tra il 29 ed il 30 per i nati della prima decade.

BILANCIA: 8 e 1/2

Grazie a Mercurio ritornato diretto, una trattativa di lavoro all’improvviso si sblocca a vostro favore. Soluzioni inaspettate tra il 27 ed il 28 Dicembre. L’arrivo di Saturno in Capricorno spinge i nati nella primissima prima decade a rivedere le proprie priorità principali.

SCORPIONE: 8 e 1/2

Venere in sestile dal 25 in poi. Momento decisivo, per molti di voi, per quanto riguarda la tanto desiderata sfera affettiva. Particolarmente fortunati … i soggetti con Venere natale o in Capricorno o nello stesso Scorpione. Ci sono tutti i presupposti per un colpo di fulmine per i nati tra la prima e la seconda decade.

SAGITTARIO: 8 +



Saturno se ne è andato, torna tra 29 anni. Siete oramai in un nuovo ciclo della vostra vita. Venere è con voi fino al giorno di natale. Momenti propizi ricchi di speranze per i nati della terza decade. In arrivo una notizia da tempo attesa. Tra il 26 ed il 28 Dicembre, grazie all’appoggio di Luna ed Urano, potrete godervi un bel fuori programma.

CAPRICORNO: 8 e 1/2

Natale vi fa un bel regalo, il 25 Dicembre l’astro dell’amore fa il suo ingresso nel segno del Capricorno. Possibile sviluppo di una relazione importante, caratterizzata da subito da una intensa ed immediata attrazione; risvolti karmici. Prestate attenzione alle familiarità fulminee. Potrebbe essere la persona che fa per voi.

ACQUARIO: 8 e 1/2

Venere in sestile per i nati della terza decade fino al giorno di Natale. Godetevela con chi più amate! Buone opportunità tra il 26 ed il 27 Dicembre portate dal transito di Urano e Luna nella vostra terza casa solare. Contatti e spostamenti. Incremento della vostra vita relazionale.

PESCI: 9

Da Natale in poi Venere l’astro dell’amore, della bellezza e del benessere è con voi. Atmosfere romantiche e ricche di fascino per i nati della prima decade. Incontri sentimentali di una certa importanza per i nati nel mese di febbraio. Risvolti karmici. Romantici tra il 24 ed il 25. Lussuriosi tra il 29 ed il 30.

di Astropoli

L’Oroscopo Settimanale di Eclipse è comunque integrabile gratuitamente on line calcolando il proprio Oroscopo Personalizzato Giornaliero su www.astropoli.it/oroscopo-del-giorno.html