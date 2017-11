Nutraceutica: prevenire le patologie con il cibo sano

Una corretta alimentazione aiuta a prevenire tutte le patologie collegate ad un’abbondanza di cibo e ad una scelta sbagliata di nutrirsi.

Oggi possiamo affermare che gran parte della popolazione è affetta da diabete di tipo 2 (che può manifestarsi già all’età adolescenziale), da problemi di gestione di colesterolo e anomalie cardiovascolari. Questa situazione è facilitata da un’alimentazione non corretta e veloce, che ci porta in breve tempo, entro l’età di 45 anni, ad avere i problemi menzionati. All’età di 40 anni siamo costretti dunque ad assumere farmaci per controllare il diabete, il colesterolo, i trigliceridi e la pressione.

In questo quadro, il mio suggerimento è di seguire una dieta a basso indice glicemico e giustamente proporzionata per rispettare il fabbisogno calorico dell’assistito. Con l’alimentazione possiamo prevenire se non addirittura curare alcune situazioni fisiopatologiche per non diventare schiavi di terapie farmacologiche che tendono a curare il sintomo e non la causa della patologia. Dopo un’attenta analisi della situazione corporea basata su dati bioimpedenziometrici e antropometrici, è possibile valutare le proprie necessità energetiche. Considerato il quadro fisiopatologico personale e familiare, il piano alimentare nasce e si caratterizza con le proprie abitudini al fine di avere un indice di massa corporea (BMI) all’interno dei parametri di riferimento, che garantiscono la probabilità di essere più sani possibili. Per ottenere questa dieta la mia alimentazione si basa il più possibile su alimenti integrali (cereali), legumi, carne, pesce, uova, verdura e frutta, senza dimenticare le qualità nutrizionali della frutta secca. Il piano alimentare prevede un’abbondante colazione, un pranzo “da re” (come diceva la nonna), una cena “povera”, e due spuntini giornalieri. Questo apporto energetico sarà bilanciato per avere la glicemia stabile durante tutta la giornata, con un indice glicemico basso che porterà a ottenere dimagrimento (l’effetto più visibile) e apporto di fibra (solubile e insolubile) con nutrienti come antociani, flavonoidi, carotenoidi e vitamine per ottenere una forma fisica e di salute desiderata.

Dott. Luca Napoli

biologo nutrizionista