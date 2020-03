Slip modellanti a vita alta: trucchetti di bellezza per esaltare la propria silhouette

Le mutandine a vita alta, che un tempo venivano considerate capi intimi poco sexy e scialbi, oggi avvolgono il giro vita esaltando la silhouette e contenendo la pancia in maniera del tutto confortevole. Gli slip modellanti a vita alta, tornati di moda in tempi recenti, sono disponibili in diversi colori, vengono realizzati con tessuti morbidi e con dettagli sartoriali per garantire un comfort eccezionale. Adatti alle donne di tutte le età e quelle che intendono evidenziare con eleganza le linee curvy, questi slip sono oramai un vero e proprio must have che non può mancare nel cassetto.

Slip a vita alta modellanti: una valida alternativa

Gli slip con effetto modellante ed a vita alta non hanno smesso di evolversi da quando sono apparsi negli anni ’40. La varietà di tagli è cresciuta notevolmente e ora le donne possono spaziare tra varie opzioni. Ciò che distingue i modelli non è solo il tessuto che viene impiegato, ma anche l’altezza del taglio. Alcuni modelli di slip a vita alta tendono a coprire l’ombelico o leggermente sotto. Altri, invece, assicurano un’ampia copertura anche sui fianchi rispetto ai classici slip hipster.

In linea generale le mutandine modellanti, chiamate anche slip shaping, si adattano bene a tutte le fisicità e alle donne di ogni età. I modelli che coprono sopra l’ombelico, più in particolare, rappresentano una buona scelta per quelle donne con un po’ di pancia, per evidenziare il punto vita o dare una forma armoniosa ai fianchi. Questi capi offrono il dovuto sostegno alla parte inferiore dell’addome, in modo da far apparire la figura più scolpita e snella. A differenza dell’intimo contenitivo shapewear con gli slip modellanti a vita alta l’effetto scultoreo finale è naturale in quanto le forme del corpo non vengono compresse.

I vantaggi degli slip modellanti a vita alta

I modelli di slip a vita alta sono molto comodi e si possono portare da mattina a sera, sotto qualsiasi outfit, dai più casual fino a quelli eleganti e da sera. Questi capi versatili riescono a fornire una buona copertura e quando impreziositi da pizzi, trasparenze e merletti possono davvero aumentare il loro fascino sessuale, facendo sentire ogni donna immediatamente più femminile. Gli slip shaping disponibili in commercio includono proposte in linea con il gusto e la personalità di qualsiasi donna. Oltre ai modelli dal sapore vintage e super femminili, non mancano alternative in microfibra, quest’ultimi con tagli vivi a laser e cuciture piatte per essere completamente invisibili sotto i pantaloni o gli abiti più attillati.

Molti slip modellanti a vita alta sono appositamente realizzati con tessuti effetto seconda pelle, rivelandosi non solo setosi al tatto, ma piacevoli da indossare senza con questo dover rinunciare ad una perfetta aderenza. Le donne che vogliono ottenere un effetto maggiormente contenitivo sull’addome, o sottolineare il punto vita, possono invece spaziare fra gli slip che fasciano il torace e realizzati in micro flock. Quest’ultimo è un particolare tessuto sintetico composto da nylon ed elastene, particolarmente avvolgente e gradevole sulla pelle. I colori sono tanti, si spazia dal classico nero o bianco, fino all’intramontabile avorio e all’elegante rosa cipria.

Slip modellanti per donne curvy

L’assortimento di slip modellanti a vita alta oggi comprende anche quelli che si rivolgono alle donne curvy, per assicurare un controllo mirato sui certi punti critici ed esaltare la figura. Selezionare lo stile dipenderà molto dai gusti personali ma tutti modelli per curvy si rivelano molto pratici e facili da abbinare. Un tempo le donne dalle forme generose trovavano molta difficoltà nel trovare l’intimo contenitivo e adatto alle linee del corpo morbide, rimanendo così costrette a frequentare solo store appositamente dedicati alle taglie forti.

La buona notizia è che oggi è possibile trovare con facilità slip modellanti a vita alta per donne curvy anche nei maggiori retail come ad esempio Yamamay. Il noto brand italiano specializzato in biancheria intima propone tantissimi modelli di slip shaping specifici per le curvy. Questo genere di underwear modella opportunamente pancia e fianchi, rimanendo invisibile agli occhi. Inoltre le fasce elastiche che sono integrate all’altezza della vita o che superano l’ombelico rimangono ben aderenti, senza arrotolarsi e deformarsi, evitando così i comuni disagi che provoca l’intimo non modellante.

Eleganza e sensualità sono i punti di forza delle mutandine modellanti a vita alta per le donne curvy, che una volta indossate si dimentica di averle addosso. Morbide ed elastiche, queste mutandine assicurano anche ampia libertà di movimento, plasmando al contempo la silhouette in modo da sottolineare le forme.