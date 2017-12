Regali di Natale per bambini di tutte le età

Quando il Natale è alle porte tutti noi corriamo trepidanti per negozi, alla ricerca del pensiero giusto da regalare ai nostri amici ed ai nostri cari.

Anche se gli adulti gradiscono trovare un pacchetto che li attende sotto l’albero, pronto per essere scartato, sono però i bambini quelli che aspettano la mattina di Natale con più gioia.

La loro letterina è stata infatti spedita a Babbo Natale e chissà se il caro vecchietto avrà portato loro quello che desiderano.

Ogni età ha però il regalo giusto, vediamo quindi insieme quale è la scelta da fare per bambini di varie fasce di età.

Partiamo con la fascia 0-6 mesi. Il bambino è ancora piccolissimo, ma già curioso verso il mondo che lo circonda. Sarà infatti attirato da oggetti colorati e che fanno rumore.

Quindi una bella idea regalo è rappresentata dai giochi morbidi, ma che si vadano a distinguere per colori brillanti e forme arrotondate.

6-12 mesi è quella fase in cui il bambino inizia a muoversi ed afferrare gli oggetti. In questi mesi il piccolo prende coscienza anche della relazione causa effetti, quindi scegli per lui giochi che stimolino il suo spirito di osservazione ed il movimento, come i libri morbidi.

Nella fascia successiva, quella dai 12 ai 18 mesi, il piccolo inizia a camminare, ma ha bisogno di essere aiutato, quindi potresti regalargli uno spingi passi o altri tipi di sostegni. Altre idee regalo sono i giochi ad incastro e quelli con vari oggetti da impilare tra loro.

18-24 mesi, il bimbo è ormai cresciuto ed ha una piena coscienza del suo corpo, ed inizia a parlare in modo più articolato. Fantastica di trovarsi in un castello o di essere un pirata, quindi potresti regalargli delle casette o delle tende, che aiutino questo suo processo di immedesimazione.

Dai 2 anni in su potrai regalare anche pasta modellante o pastelli, sempre controllando che siano adatti alla loro età. Anche le costruzioni o giochi dove andare ad avvitare o incastrare ingranaggi potrebbero piacergli.

A partire dai 3 anni, la scelta di possibili regali si amplia molto. Le bambine infatti cominceranno a volere le loro prime bambole, mentre i bambini ti chiederanno di regalargli delle macchinine. Infatti ormai sono grandi e la loro motricità è completa. Per i bimbi più tranquilli ci sono anche i puzzle.

4-5 anni, sono età in cui molti bimbi andranno all’asilo e cominceranno a giocare di più con i loro coetanei. Il regalo più ambito saranno le bici, ma anche le case delle bambole o la sabbia cinetica, possono essere delle ottime idee regalo, come anche i kit per giocare al dottore o al cuoco.

La fascia 6-8 anni è quella nella quale i bambini inizieranno a manifestare i loro interessi, quindi sono consigliati anche i giochi di società, i kit creativi, ma anche attrezzature per la pratica del loro sport preferito.

Dai 9 anni saranno i bimbi stessi a dirti che cosa vogliono, quindi Babbo Natale non avrà più problemi nella ricerca del regalo giusto da fare.

