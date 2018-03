Le aziende ai tempi di internet: 3 consigli per domarlo

Internet rappresenta, ormai, uno strumento imprescindibile per qualsiasi iniziativa imprenditoriale, poiché consente alle persone e dunque alle imprese di entrare in relazione tra loro: internet non è solo un mezzo di comunicazione, ma è un canale che consente alle imprese di essere visibili sul mercato, di promuoversi e di far parte di un luogo d’interazione sociale ed economico.

Internet va quindi concepito come una risorsa a disposizione delle aziende – e dei privati – che durante qualsiasi fase del proprio ciclo devono sfruttare le opportunità della rete per valorizzare il proprio business.

Gli utenti sono sempre connessi, basti pensare alla diffusione degli smartphone, dei tablet e al costante incremento degli utenti dei social network, e le imprese, ancor di più nella fase di avvio, devono adottare la rete come elemento imprescindibile per la loro esistenza e il proprio sviluppo.

La rete, infatti, permette alle aziende di raggiungere nuovi clienti grazie al sito o ai social. Un’opportunità da sfruttare in modo semplice e veloce e che è diventato il vero traino per tante aziende che hanno deciso di sposare in toto la quarta rivoluzione industriale.

I neo-imprenditori hanno l’opportunità di fare rete e aumentare la propria visibilità attraverso i social network che, gratuitamente, consentono di avviare un processo di comunicazione partecipativa. Tramite i social network, infatti, le aziende possono adottare un approccio realmente collaborativo con il cliente e sviluppare un dialogo costante.

I social network sono una fonte inesauribile di conoscenza sul consumatore medio, uno strumento per la classificazione dei target e dei segmenti di mercato per carpire i gusti, le abitudini e i consumi. Essi si basano su un fortissimo senso di fiducia tra gli utenti, il più delle volte amici o semplici conoscenti tra loro, altre volte perfetti sconosciuti ma accomunati dai medesimi interessi. Questa fiducia viene utilizzata dalle aziende per pubblicizzare nuovi prodotti e nuove forme di consumo in operazioni di marketing «virali», capaci di generare passaparola e forte interesse. Le imprese, che da anni hanno capito la portata dello strumento, sfruttano le piattaforme sociali per dimostrarsi aperte al dialogo con gli utenti e sensibili nei loro confronti.

Oltre alle opportunità per l’azienda, internet consente ai dipendenti di lavorare in modo molto più produttivo, veloce e sicuro rispetto al passato. Basti pensare, ad esempio, alla semplice mail che consente a tutti di restare in contatto con clienti e/o fornitori con pochi click. Oppure il fax online che col tempo ha guadagnato sempre più il consenso degli utenti mandando definitivamente in soffitta il suo antenato analogico per via delle sue innumerevoli qualità come la sua fruibilità sia da pc che da smartphone, che per i suoi costi ridotti.

Oltre a ciò, c’è da tenere in considerazione i tanti strumenti innovativi presenti sul web a vantaggio dei professionisti e di chi svolge un lavoro che si basa prettamente sull’utilizzo della rete. Insomma, per domare internet bisogna aprirsi alle nuove tecnologie ed ai vantaggi offerti dal web come i social ed i nuovi strumenti tecnologici.