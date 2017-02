Gli Action Movies di Hollywood prediligono il brand Police

Gli occhiali POLICE sono di nuovo protagonisti ad Hollywood, questa volta con “Resident Evil”

Police, il brand italiano di proprietà della socetà De Rigo, ha stretto un legame sempre più profondo con la grande produzione hollywoodiana, specialmente per ciò che riguarda gli action movies. Tanto è vero che il modello S8756 è assoluto protagonista nell’ultimo capitolo della saga Resident Evil: l’algido personaggio Albert Wesker (Shawn Roberts), antagonista di Alice (Milla Jovovich), non si separa mai in alcuna scena del fil dai suoi occhiali da sole che di fatto sono un elemento caratterizzante della sua figura.

La saga tratta dall’omonimo videogame culto, arriva al sesto e ultimo capitolo Resident Evil: the final chapter, diretto da Paul W. S. Anderson e interpretato ancora una volta da Milla Jovovich, nel ruolo di Alice. Per l’ultima volta Milla/Alice cercherà di estinguere il Virus-T, in grado di trasformare gli umani in feroci zombie. E per l’ultima volta avrà a che fare con il glaciale Albert Wesker. Gli occhiali, simbolo del personaggio, sono i Police S8756, un modello iconico che i costumisti del film hanno scelto appositamente per la forma avvolgente, minimal e futuristica – la sintesi ideale dell’aspetto e del carattere di Wesker – e che Police ha customizzato per la speciale occasione in modo da renderlo ancora più “dark”.

L’occhiale appare anche nel trailer del film:

Con la partecipazione a Resident Evil: the final chapter, Police riafferma il suo coinvolgimento con gli Studios di Hollywood. Nell’ultimo anno, ad indossare gli occhiali dell’house brand De Rigo era stata la star dei super-hero movies per eccellenza, Robert Downey Jr., sia nei panni di Iron Man sul set del bockbuster Captain America: Civil War, che sul red carpet della prima mondiale del film a Los Angeles, dove l’attore è apparso con il modello Police Neymar Jr 1 S1948.

Ma ad Hollywood non amano esclusivamente gli occhiali Police: sempre nel 2016, per il film Batman vs Superman Police, oggi brand di lifestyle a tutto tondo, ha realizzato un’edizione limitata di orologi.