CEWE, un’azienda leader per i vostri ricordi digitali

CEWE è un’azienda che ha fatto propria l’idea di garantire un servizio eccellente per i suoi clienti per tutto ciò che riguarda la stampa delle fotografie digitali. Il suo fiore all’occhiello è certamente la realizzazione del Fotolibro CEWE, un’occasione di poter cristallizzare in una pubblicazione di grande qualità le migliori foto scattate durante una cerimonia o una vacanza, che vi ha visti protagonisti di un periodo così bello e felice da volerlo celebrare con un esclusivo prodotto da sfogliare in compagnia oppure nella confortevole intimità di casa vostra. Ma il Fotolibro può essere anche l’occasione di poter realizzare un regalo da donare a tutte quelle persone che vi stanno a cuore. Per l’occasione l’azienda ha realizzato un tutorial che vi permetterà di comprendere come sia semplice organizzare il proprio Fotolibro CEWE con l’utilizzo di un comodo software creativo, visibile qui di seguito:

Il Fotolibro CEWE è leader in Europa con oltre 50 milioni di pezzi venduti. È disponibile in vari formati quali: Piccolo, Mini, Compatto panoramico, Grande, Grande panoramico, Quadrato, Quadrato panoramico, XL, XXL, XXL panoramico, a cui corrispondono prezzi diversi, ma sempre vantaggiosi soprattutto in virtù del favorevole rapporto qualità/prezzo. Per ogni formato è possibile scegliere la tipologia di carta per la stampa e materiali e foggia della copertina, disponibile in finitura morbida e rigida, classica o in similpelle, semplice o impreziosita da finiture estetiche di qualità. La politica dell’azienda, estremamente consumer friedly, prevede anche la garanzia di 60 giorni soddisfatti o rimborsati.

CEWE, però, è un’azienda che tocca tutti i campi della vasta gamma della stampa digitale. Potrete dunque trovare la possibilità di stampare le vostre foto ormai dimenticate, che da troppo tempo attendono nei vostri hard disck o nelle schede di memoria, che troveranno nuova vita sul tradizionale supporto in carta fotografica, così come su tela, tazze, abbigliamento, cuscini e numerosi altri gadgets, dandovi l’opportunità di dare libero sfogo alla vostra creatività.

Con i vostri scatti potrete, inoltre, comporre e regalare calendari, biglietti di auguri personalizzati, cover per telefoni cellulari e molto altro, l’unico limite è la vostra fantasia.

L’affidabilità dell’azienda e la qualità dei servizi forniti fanno della CEWE un partner cui affidarsi con piacere, spensieratezza e fiducia, consapevoli che il risultato supererà addirittura le iniziali aspettative. A corroborare questa tesi ci sono, infatti, le numerose recensioni più che positive dei clienti che hanno scelto di lasciare la loro testimonianza, e che sono coinvolti dalla stessa azienda in contest e concorsi fotografici come il CEWE Photo Award che mette in palio tantissimi premi per chiunque desideri esporre e giudicare la propria bravura artistica. Siete pronti ad entrare nel mondo CEWE?