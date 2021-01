Che cos’è la gamification? Proviamo a spiegare cos’è e soprattutto dove possiamo trovarla

Nel mondo del lavoro, ma anche in quello dell’istruzione, fino al divertimento, ai passatempi, agli hobby. Ovunque c’è gamification, ma non ce ne accorgiamo. Il termine, coniato da Jesse Schell, sta a indicare un meccanismo di coinvolgimento delle persone, spinte a provare divertimento e partecipazione nelle diverse attività quotidiane, come se fossero in un gioco.

L’ingresso della gamification nel mondo del lavoro è stato segnato soprattutto dai Millennials. Una volta che questi sono entrati nel mondo professionale, hanno cercato di ricreare i medesimi meccanismi dei videogiochi. L’obiettivo? Coinvolgere il pubblico all’interno delle dinamiche aziendali. Il sistema di ricompense, bonus, premi, ad esempio, ha aumentato la produzione di molte aziende e sollecitato la produttività di molti dipendenti. Una tra le aziende che fa maggiore ricorso al processo di gamification è la Nike, che attraverso le sue campagne pubblicitarie mira a catturare e fidelizzare i clienti, guardando al loro benessere e alla loro salute.

La gamification è sfruttata anche nel settore del gioco d’azzardo, con la costruzione, ad esempio, di slot machine sempre più realistiche. L’accuratezza grafica, le musiche e melodie coinvolgenti, la divisione del gioco in livelli e gli sterminati bonus, sono tutti da leggere in questa ottica: il giocatore si sente gratificato, coinvolto dal gioco e questo lo spinge ad andare avanti.

Un altro settore che sfrutta tantissimo la gamification è quella dei casinò live: questa tipologia innovativa di videogame permette al giocatore di sedersi virtualmente a un vero tavolo, con veri giocatori e veri dealer. Si può interagire con gli altri utenti, attraverso la tecnologia streaming e la live chat, grazie alle webcam si possono anche vedere direttamente le persone. In questa maniera l’esperienza di gioco diventa più veritiera, più autentica e l’appassionato è invogliato a farlo sempre di più. Stessa storia nel mondo degli eSports, gli sport elettronici che stanno diventando sempre di più protagonisti nel panorama del gambling mondiale. Qui il processo chiave è quello di immedesimazione del giocatore dentro le dinamiche del gioco.

L’obiettivo, per il futuro, è quindi quello di rendere i videogame sempre più accurati, realistici e semplici nelle funzioni. E di esportare tutto questo in ogni settore della nostra vita quotidiana. Perché, in fondo, la vita è un gioco.