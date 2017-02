Per festeggiare insieme il Festival di Sanremo, dal 4 al 19 febbraio la grande piazza di Euroma2 ospita esibizioni, mostre, percorsi tematici dedicati alla musica italiana ed un grande talent rivolto agli artisti emergenti

Partirà sabato 4 febbraio The Euroma2 Music Talent Show, il primo contest musicale di Euroma2 rivolto agli artisti emergenti. Dal 4 al 19 febbraio il Centro di Viale dell’Oceano Pacifico diventerà il palcoscenico dedicato alla musica: sui 5 palchi allestiti all’interno delle gallerie, si alterneranno per i 16 giorni della manifestazione cantanti, band e scuole di musica con l’obiettivo di aggiudicarsi il titolo di miglior artista.

I vincitori parteciperanno alla speciale giornata conclusiva e avranno la possibilità di aggiudicarsi i premi in palio: una giornata in una prestigiosa sala di incisione, per realizzare un master di una propria canzone, due biglietti per un importante concerto europeo ed un buono acquisto da spendere in un negozio di musica. Ma, soprattutto, avranno la possibilità di esibirsi davanti al vasto pubblico di Euroma2. I partecipanti potranno proporre alcuni brani a scelta, uno dei quali dovrà essere obbligatoriamente una canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo. La selezione dei migliori 8 artisti o gruppi che parteciperanno alla giornata conclusiva, avverrà tramite classifica di gradimento dei video autoprodotti e pubblicati su un canale Youtube dedicato all’evento.

La Music Experience di Euroma2 sarà anche l’occasione per celebrare la tradizione della musica leggera italiana e del Festival di Sanremo, che si svolgerà proprio in quei giorni, attraverso un percorso iconografico che ne ripercorrerà la storia. All’interno delle Gallerie del Centro ci saranno, inoltre, un’esposizione di Radio Storiche – dal 13 al 19 febbraio – e di pianoforti – dal 4 al 28 febbraio – che potranno essere provati e suonati dai visitatori.

Per conoscere tutte le informazioni e le modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.euroma2.it

EUROMA2 Via Cristoforo Colombo, angolo Viale dell’Oceano Pacifico (Roma)

Tel. +39 06 5262161