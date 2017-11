Il Museo Carlo Bilotti: Sinfonia n.1 di Gustav Mahler

Nell’evento culturale nel Week-End l’Arte si anima, è compreso Week-End al Museo, iniziativa che tra le altre cose propone interessanti concerti gratuiti di musica classica, all’interno di spettacolari musei di Roma.

Abbiamo già parlato del concerto di sabato 11 novembre in occasione dell’ apertura straordinaria dei Musei Capitolini. Domenica 12 novembre, invece, alle ore 11.30 il weekend si chiuderà in musica con le note del grande maestro austriaco Gustav Mahler. Il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese ospiterà il concerto Ritratto d’autore: Gustav Mahler, in collaborazione con Roma Tre Orchestra.

MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE

Domenica 12 novembre ore 11.30

L’appuntamento con il concerto gratuito di domenica 12 novembre alle ore 11.30 sarà dedicato alla musica di Gustav Mahler. Organizzata in collaborazione con Roma Tre Orchestra la performance di Andrea Feroci e Francesco Micozzi presso il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese si concentrerà sulla celebre Sinfonia n. 1.

In programma: G. Mahler: Sinfonia n. 1, nella versione per pianoforte a quattro mani di Bruno Walter. Labor Limae

Con: Andrea Feroci; Francesco Micozzi (pianoforte)