Apertura straordinaria dei Musei Capitolini: Da Donizetti a Verdi

La grande tradizione operistica sarà protagonista della nuova apertura straordinaria dei Musei Capitolini.

Sabato 11 novembre dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ore 23 – biglietto del costo simbolico di un euro) l’iniziativa Nel week-end l’arte si anima proporrà ai visitatori lo spettacolo Da Donizetti a Verdi realizzato in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma e il suo progetto di avviamento professionale “Fabbrica” Young Artist Program.

Nel corso dell’evento si esibiranno i giovani talenti Irida Dragoti (mezzosoprano), Sara Rocchi (mezzosoprano), Domenico Pellicola (tenore) e Timofei Baranov (baritono). Il pianoforte di Edina Bak li accompagnerà in un percorso musicale che attraverserà le splendide sale dei Musei Capitolini – dall’Esedra di Marco Aurelio al Salone di Palazzo Nuovo, passando per la Sala Pietro da Cortona – restituendo le arie delle più celebri opere di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini e Gaetano Donizetti.

Oltre all’eleganza della musica operistica, l’apertura di sabato 11 offrirà ai visitatori l’opportunità di assistere a un evento eccezionalmente ospitato all’interno dell’iniziativa Nel week-end l’arte si anima. Alle ore 20.45 presso la Sala degli Horti di Mecenate del Palazzo dei Conservatori, il grande attore Franco Nero leggerà alcuni componimenti poetici tratti da Rovine di Gabriele Tinti, ispirati ai capolavori della statuaria greco romana presenti nel museo. L’evento, realizzato grazie al supporto della Fondazione Terzo Pilastro-Italia e Mediterraneo / Ritratti di poesia, è parte di un progetto più vasto che ha portato e porterà altri grandi interpreti a leggere i componimenti dell’autore di fronte ai grandi capolavori del mondo antico.

MUSEI CAPITOLINI

Sabato 11 novembre

Passeggiare per i splendidi corridoi del Museo pubblico più antico del mondo, ammirare gli originali della statua equestre di Marco Aurelio e della Lupa Capitolina. Questo e molto altro sarà a disposizione del pubblico al costo simbolico di un euro. Durante l’apertura i visitatori avranno la possibilità di assistere alle numerose esibizioni previste nel seguente programma:

Da Donizetti a Verdi

A cura del Teatro dell’Opera di Roma

Con: Irida Dragoti (mezzosoprano); Sara Rocchi (mezzosoprano); Domenico Pellicola (tenore); Timofei Baranov (baritono).

Pianoforte: Edina Bak

Ore 20.15 e 21.45 | Esedra di Marco Aurelio

Timofei Baranov | Da Poliuto, G. Donizetti – Di tua beltade immagine

Irida Dragoti | Da La Favorita, G. Donizetti – O mio Fernando

Sara Rocchi | Da Lucrezia Borgia, G. Donizetti – Nella fatal di Rimini

Ore 20.45 e 22.15 | Pietro da Cortona

Domenico Pellicola | Da Il Duca d’Alba, G. Donizetti – Angelo casto e bel

Timofei Baranov | Da Don Carlo, G. Verdi – Per me giunto

Sara Rocchi | Da Un Giorno di Regno, G. Verdi – Ah, non m’hanno ingannata…

Ore 21.15 e 22.45 | Salone Palazzo Nuovo

Domenico Pellicola | Da Luisa Miller, G. Verdi – Quando le sere al placido

Timofei Baranov | Da La Traviata, G. Verdi – Di Provenza, il mar, il suol

Irida Dragoti | Da Il Trovatore, G. Verdi – Stride la vampa

Ore 23.15 | Esedra di Marco Aurelio – FINALE

Irida Dragoti, Sara Rocchi, Domenico Pellicola, Timofei Baranov | L’Orgia, G. Rossini