Welcome Musical 6

La rassegna musical ideata da Daniela Cerrone

Giunge alla sua sesta edizione Welcome Musical, la rassegna per giovani talenti ideata da Daniela Cerrone. Col passare del tempo un’idea ha preso forma, si è sviluppata ed è diventata un classico appuntamento per chiunque voglia cimentarsi davanti ad una giuria di esperti del settore e ad un pubblico di appassionati di musical.

Il musical è quella particolare arte che ha le sua fondamenta nel canto, ma che prevede un’ottima padronanza del palco, espressività teatrale e la capacità di seguire coreografie che accompagnino una resa scenica complessiva d’impatto emotivo per chiunque sia coinvolto, anche dalla platea. Dunque i giovani talenti che saranno selezionati e che parteciperanno alla rassegna, saranno liberi di proporre brani tratti dai grandi musical di tutti i tempi, in cui si distinguerà la loro qualità canora e la presenza scenica sul palco.

La particolarità di Welcome Musical rispecchia l’animo gentile ed onesto del suo ideatore e realizzatore, la splendida Daniela Cerrone, che ha alle spalle una lunga carriera coronata da successi calcando i palchi dei più prestigiosi teatri italiani ed internazionali.

Infatti la rassegna nasce con l’intento di distinguersi dal concetto di competizione, regalando di fatto oportunità d’oro per i giovani talenti che avranno la fortuna di cimentarsi in questa giornata fatta di arte e condivisione emotiva. In palio ci saranno premi, gentilmente messi a disposizione dalla giuria e dai professionisti del settore presenti in platea, che equivalgono ad esperienze formative, che aiuteranno i giovani talenti nel lungo percorso di costruzione della loro personalità artistica.

In Giuria:

Lena Biolcati.

Cantante, interprete in musical italiani di successo ed insegnante sia presso A.I .D.M. MUSICAL (Accademia Internazionale del Musical) che presso altre Accademie di Musical.

Ha esordito vincendo il Festival di Castrocaro e partecipando a quattro edizioni del Festival di Sanremo, vincendo nel 1986 tra le Nuove Proposte. Venne notata dai Pooh, per molti anni autori della maggior parte delle sue canzoni e produttori dei suoi dischi.

Prima classificata al Festival Mondiale di Tokyo; partecipò e vinse il Disco per l’Estate.

Dal 1990 studia anche recitazione e da quasi vent’anni ha esperienza nel settore Musical come cantante ed attrice , come scrittrice di sceneggiature, insegnante e vocal coach.

Nel 2000, insieme a Stefano D’Orazio (Pooh), apre una scuola di Musical a Roma.

Dal 2002 al 2004 con la Compagnia della Rancia; è protagonista con il ruolo di Angela nel musical dei Pooh “Pinocchio”; “Toc Toc A Time for Musical”con Manuel Frattini .

Dal 2006 si occupa di scrivere sceneggiature per musical come, “Blues Mama Club”, Bugiardi si diventa e “Sindrome da Musical”.

È costantemente impegnata nell’insegnamento del canto a Roma, Milano ed altre città italiane.

Roberto Croce.

Tra i coreografi di musical e registi televisivi più famosi in Italia, ha firmato le coreografie di musical come Mamma Mia!, Jesus Christ Superstar ‐ le storiche versioni con Ted Neeley e Carl Anderson, Evita con Malika Ayane, Billy Elliot, Rinalo in Campo, My Fair Lady, Tutti insieme appassionatamente, attualmente in scena al teatro Sistina di Roma con School of Rock.

Oltre ad essere un coreografo è anche regista televisivo tra le sue produzioni: Numero Uno, Luna Park, Oggi sposi, Arrivano le nostre, Per tutta la vita, Sette per uno, Tutti pazzi per il musical, Miss Universo, Sanremo Estate, Napoli prima e dopo, Garda che musical, Miss Italia, I Raccomandati, David di Donatello, Ciack si canta, Sfilata d’amore e moda, Lo zecchino d’oro, Domenica in.

Giovanni Monti.

Pianista, compositore. Direttore di coro e d’orchestra. Già direttore musicale per la Compagnia della Rancia in importanti musical italiani. Diplomato al Conservatorio di Latina e di Firenze, Accademia Chigiana di Siena. Attestato Composizione Musica leggera C.E.T. di Mogol. Già direttore musicale in diverse produzioni ”Pippi calze lunghe”con la supervisione artistica di Gigi Proietti; Jesus Christ Superstar; Il giorno della tartaruga; Cabaret; Festival di Sanremo, accompagnatore della presentatrice Michelle Hunziker.

Uditori in Giuria:

Daniela Ciavoni.

Diplomata presso Conservatorio “Licinio Refice” insegnante di canto lirico e moderno presso Musica Armonia. Protagonista in diverse Opere fra cui. Tosca, Falstaff, Cavalleria Rusticana, Traviata, Il Barbiere di Siviglia.

Elisabetta Morelli.

Presidente di Musica Armonia Pianista e concertista. Svolge intensa attività concertistica di accompagnamento pianistico con solisti; formazioni da camera e cori. Diplomata al Conservatorio O.Respighi di Latina e perfezionata sotto la guida di Sergio Cafaro

Piera De Renzi.

Diplomata in pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma sotto la guida della Prof.ssa Lea Cartaino‐Silvestri. Svolge una intensa attività concertistica in Italia ed all’estero sia in qualità di solista che in gruppi cameristici. Si è perfezionata presso l’Accademia Russa con il M° Kostantin Bogino, sotto la guida del M° Chugaiev come solista e con il M° Liebermann in trio e quartetto.



Prof. Giancarlo Scardia.

Direttore della “Compagnia della Piccola Luna” Avviamento al Musical MTS



Non perdetevi, dunque, l’occasione di partecipare a Welcome Musical 6 solitamente non sono poi così numerose le opportunità di questo spessore.

WELCOME MUSICAL” 6° EDIZIONE

di Daniela Cerrone

Rassegna per Giovani Talenti

TEATRO PAGANINI, Roma

16 Marzo 2019