“Vola solo chi osa farlo” dice Sepulveda ne La Gabbianella e il Gatto (che le insegnò a volare). Al Teatro Mongiovino tre artisti decidono di … osare, attraverso un volo (pindarico ma non troppo!) in cui decidono di raccontare … no, non soltanto una storia, questa volta: ma un uomo. Sono tre narratori, tre cantastorie, tre aedi provenienti da mondi diversi, che associano il teatro musicale a quello di figura, la maschera al corpo, la voce al suono, e così ci trasportano in un deserto, lontano nel tempo e nello spazio, che va in caduta libera attraverso un mondo popolato di creature insolite, personaggi usciti dai libri, dai racconti di un grande Autore: Roald Dahl.

Jung interpretava il simbolo del volo come il “desiderio di liberarsi da ogni tipo di restrizione che la vita ci impone”: in modo simile, i protagonisti dei racconti di Dahl sono bizzarri, atipici, “diversi”, ognuno a suo modo, e decidono di opporsi alle restrizioni della banalità della vita per cercare una propria identità; c’è, come Matilde, chi si limita a farlo in un libro.

O, come Charlie, chi si avventura nella Fabbrica di Cioccolata del magico signor Wonka. O ancora chi, come Piccolo Bill, si avventura nella Foresta Proibita. Tutti loro vogliono vivere le proprie vite e scrivere le proprie storie, e per questo … volano: Matilde sollevandosi a un palmo da terra, Charlie salendo sull’ascensore di cristallo, piccolo Bill fuggendo dai mostri sul dorso di un cigno.

Se volete dunque volare via dalla quotidianità per un’ora … raggiungete anche voi Alessandro Accettella, Viviana Mancini e Nico Maraja al teatro Mongiovino. Ultime repliche il prossimo week end 11/12 novembre.

Roald Dahl, il volo gigante

Compagnia: TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA

Con: Alessandro Accettella – Viviana Mancini – Nico Maraja – Caroline Cheung

consulenza registica: Cristiano Petretto

testo: Alessandro Accettella

musiche originali: Nico Maraja

elementi scenici: Antonia D’Amore

collaborazione agli elementi scenici: Fiammetta Mandich

Voce di Roald Dahl: Massimo De Lorenzo

Voce del bambino: Enrico Accettella

Luci e fonica: Roberto De Leon

Età consigliata: 6-12 anni

di Chiara Alivernini